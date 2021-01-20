Карпин вернулся в Испанию и выиграл. «Ростов» начал год с разгрома на сборе в Марбелье

Так что неудивительно, что в первом тайме куда лучше готовые функционально испанцы (у них вовсю идет сезон, так что, не исключено, Карпину пришлось задействовать личные связи, чтобы убедить спарринг-партнера провести игру) в первом тайме имели преимущество против молодой несыгранной, не набравшей физические кондиции командой. Даже несмотря на то, что Карпин уже успел порадоваться профессионализму футболистов, вернувшихся из отпуска в хорошем состоянии.

В этой игре Карпин наигрывал свою излюбленные ярко выраженные 4-3-3, однако состав с первых минут выбрал экспериментальный. Вероятно, по его мнению, пока рано наигрывать конкретные связки, сейчас важнее оценить готовность игроков. В стартовом составе оказались Максим Рудаков, новичок Томас Рукас и группа молодых россиян – 17-летний Андрей Лангович, 18-летний Никита Куприянов, 22-летний Георгий Махатадзе и 18-летний Артур Сохиев. Да и шведа Понтуса Альмквиста (21 год) игроком основы не назовешь, а Роману Тугареву всего 22.

Российские команды потихоньку втягиваются в учебно-тренировочный процесс и начинают проводить первые контрольные матчи. «Ростов» на сборе в Марбелье, хорошо знакомой Валерию Карпину по испанскому этапу карьеры, встречался со скромной местной командой «Альхесирасом», лидирующим в сегунде Б (третьей лиге в иерархии испанского футбола).

К радости ростовских болельщиков, сопернику преимущество и моменты реализовать не удавалось, тогда как россияне открыли счет в одной из немногочисленных доведенных до ума комбинаций. Тугарев здорово увидел на линии офсайда Альмквиста и передачей вразрез отправил партнера на свидание с вратарем. Форвард легко ушел в сторону от голкипера и хладнокровно покатил мяч в сетку, встретив этот гол с нордическим спокойствием. Даже не улыбнулся. Дело сделано, и ладно.

Наиболее заметен до перерыва был арендованный у «Локомотива» Турагев. Он совершал многовато брака и не всегда принимал верные решения, зато участвовал в большинстве наиболее острых эпизодов – помог забить Альмквисту и дважды мог отличиться сам, не реализовав в том числе выход один на один в дебюте встречи.

СМОТР СИНИЦЫНА, ПАУЗА БАЙРАМЯНА

В первом тайме оставшиеся в запасе игроки на соседнем поле проводили свою тренировку, а после перерыва, размявшись, вышли на матч. Как и ожидалось, состав команды сменился полностью, и эта версия «Ростова» была куда больше похожа на ту, что нам знакома по РПЛ, хотя среднюю линию оптимальной не назовешь – Кэнто Хасимото, Павел Мамаев, Данил Глебов и Матиас Норманн так и не вышли.

С той, правда, разницей, что место в воротах занял Андрей Синицын. 32-летний вратарь неделей ранее спустя девять лет покинул «Краснодар» и теперь находится на просмотре. Ему не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, но вину за пропущенный мяч должен взять на себя Давид Тошевски – прерывая несильный удар по центру, он срезал его в свои ворота. В остальном Синицыну сложно было проявить себя – мяч до его ворот доходил редко.

Впрочем, к тому времени ростовчане уже вели в счете 2:0. В более наигранном составе они завладели солидным преимуществом и в начале тайма удвоили счет. После перехвата у чужой штрафной мяч оказался у еще одного шведа Армина Гиговича, и полузащитник с линии штрафной технично пробил в противоход вратарю испанцев.

Вообще хотя прессинг работал нерегулярно, зато эффективно. Великолепный момент после отбора в середине поля был у Хорена Байрамяна, но он с близкого расстояния проиграл дуэль вратарю Гильермо Вальехе. Тем не менее, армянский полузащитник исправился спустя несколько минут – вошел в штрафную, выдержал паузу и покатил под удар Дмитрию Полозу. А в концовке ростовчане еще двумя точными ударами Байрамяна и Владимира Обухова довели счет до разгромного.

Так «Ростов» начал 2021 год с победы. В воскресенье следующий матч – против шведского «Эстерсунда».

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

«Ростов» - «Альхесирас» - 5:1 (1:0)

Голы: Альмквист, 26 – 1:0.Гигович, 50 – 2:0. Полоз, 79 – 3:1.Байрамян, 87 – 4:1. Обухов, 90 – 5:1.

«Ростов» (первый тайм): Рудаков, Алеесами, Рукас, Хаджикадунич, Лангович, Куприянов, Еременко, Махатадзе, Тугарев, Сохиев (Турищев, 32), Альмквист.

«Ростов» (второй тайм): Синицын, Козлов, Павловец, Осипенко, Поярков, Гигович, Тошевски, Обухов, Байрамян, Сухомлинов, Полоз.

Предупреждения: Сохиев, 21.Махатадзе, 44.