У Кокорина есть сутки, чтобы уйти в «Фиорентину». Надо соглашаться

И вот возник вариант с «Фиорентиной». Причем вполне конкретный. Сразу несколько источников в Италии и России утверждают, что «фиалки» согласовали со «Спартаком» трансфер за 5 млн евро и предложили игроку трехлетний контракт. Стороны ведут переговоры, и у Александра есть сутки на принятие решения, после чего итальянцы переключатся на других кандидатов.

Вместе с тем с лета тянется история о том, что нападающего хотят сразу несколько клубов серии A. Правда, тогда он был свободным агентом, а теперь стоит денег – помимо зарплаты, подъемных, комиссии агентам. Да и сами команды уже укрепились, так что необходимости в Кокорине не испытывают. Сам же он не скрывал желания поиграть только за «Рому», на матч которой даже приезжал в Рим. И ради этого согласился бы даже на понижение зарплаты.

Было понятно, что красно-белые попытаются сплавить высокооплачиваемого запасного, но клубов для него находится не так много. В России интерес к игроку проявляли «Сочи» и «Ростов», однако еще 11 дней назад его агент Тимофей Бердышев говорил о том, что Кокорин пришел в «Спартак» за титулами, так что менять Тушино на менее перспективные в этом отношении команды с юга России смысла не имеет.

Александр Кокорин может оказаться в «Фиорентине». Новость сколь ожидаемая, столь и неожиданная. Осеннюю часть сезона российский нападающий провел из рук вон плохо, быстро разочаровав спартаковское руководство и тренерский штаб. При зарплате около 3 млн евро в год он не сумел даже стать игроком основы.

РИБЕРИ – КОКОРИН: ЗВУЧИТ ЗАХВАТЫВАЮЩЕ!

«Фиорентина» по сравнению с другими итальянскими грандами (хотя уже и грандом ее не назвать) имеет самый слабый состав и наиболее сомнительные перспективы. В прошлом сезоне ей удалось финишировать в десятке, однако долгое время она была совсем недалеко от зоны вылета. Флорентийцам даже пришлось заменить главного тренера Винченцо Монтеллу на Джузеппе Яквини. С ним выбраться из подвала удалось, но новый сезон вновь не принес радости, и место на тренерском мостике занял Чезаре Пранделли. Прямо сейчас команда занимает 14-е место в серии A в пяти очках от зоны вылета. В прошедшем туре она потерпела унизительное поражение в Неаполе (0:6).

Так что гордиться переходом Кокорину не придется, зато в случае согласия он наконец получит свой шанс поиграть в Европе. А там, как знать, может, переберется и в более статусную команду. Главное для него сейчас – выходить на поле, а игровую практику он получит наверняка. Летом команду покинул Джованни Симеоне (за 12 млн уехал в «Кальяри»), а зимой – Педро (14 млн, «Фламенго») и Патрик Кутроне (вернулся в «Вулверхэмптон» из аренды).

Профильных центрфорвардов осталось только двое – 20-летний Душан Влахович и 23-летний Кристиан Куаме. Серб считается талантливым нападающим и стабильно играет в стартовом составе, но в 17 матчах забил только шесть мячей (гол каждые 198 минут), а ивуариец выходит со скамейки запасных, отличившись всего один раз за 533 минуты. Будучи в отличной форме, Александр способен потеснить не только резервиста Куаме, но и пробиться в стартовый состав.

Более того, Флорентийцы играют по схеме 3-4-2-1, а значит, россиянина вполне можно задействовать и на позициях под нападающими. Сейчас их занимают опытные, но невероятно возрастные Хосе Кальехон и Франк Рибери, а вот добротной подмены у них нет. Так чтошансов проявить себя россиянину дадут много.

В «СПАРТАКЕ» СКРЕСТИЛИ ПАЛЬЦЫ

Но есть нюанс. В Италию он приедет зимой, после отпуска и практически без подготовки на сборах, то есть максимально разобранным – еще более, чем был осенью. Так что сходу заиграть шансов у него практически нет, а о том, как может затянуться адаптация в такой ситуации, может подробно рассказать Федор Смолов, съездивший прошлой зимой в Виго. Железнодорожник долго набирал форму, потом оказался в изоляции из-за карантина и в результате так и не пришел в себя, хотя игровое время у него было.

С другой стороны, в отличие от Смолова, Кокорин получит трехлетний контракт, так что даже если не сможет проявить себя весной, у него будет еще как минимум один сезон на реализацию своего таланта. В Россию-то он всегда вернуться успеет, а такой шанс стать во Флоренции наследником великого Габриэля Батистуты может уже и не представиться. В определенном смысле «Фиорентина» идеальный вариант – вполне статусная, с Рибери в составе и великолепной историей, но без сумасшедшей конкуренции за место в составе.

В общем, надо соглашаться – это пойдет на пользу и «фиалкам», и «Спартаку» (вот уж кто точно останется в выигрыше!), и самому футболисту. И, вероятно, сборной России. А уж как наши болельщики будут ждать матч между «Фиорентиной» и «Аталантой», запланированный на 11 апреля. Так что скрестим пальцы, чтобы все получилось.