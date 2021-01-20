У Кокорина есть сутки, чтобы уйти в «Фиорентину». Надо соглашаться

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Ванкувер Кэнакс 3 Монреаль Канадиенс 7
НБА - регулярный чемпионат окончен Юта Джаз 129 Нью-Орлеан Пеликанс 118
НБА - регулярный чемпионат окончен Голден Стэйт Уорриорз 104 Нью-Йорк Никс 119
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 4 Колорадо Эвеланш 2
Германия - Бундеслига 21:00 Гёттинген 0 Раста Фехта 0 1.72 2.1
Германия - Бундеслига 22:30 Боруссия М 0 Боруссия Д 0
Кубок Англии 22:45 Чорли 0 Вулверхэмптон 0 16 7.8 1.16
Англия - Чемпионшип 22:45 Сток Сити 0 Уотфорд 0 3.3 3.1 2.34
Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Торино 0 2.9 3.3 2.6
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Вальядолид 0 1.98 3.4 4.2
Франция - Лига 1 23:00 ПСЖ 0 Монпелье 0 1.17 8.2 17
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пингвинз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0 2 4.8 2.9
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Баффало Сэйбрз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Чикаго Буллз 0 1.65 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсерс 0 Орландо Мэджик 0 1.59 2.25
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистонс 0 Хьюстон Рокетс 0 1.59 2.25
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Эдмонтон Ойлерз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Филадельфия Сиксерс 0 Бостон Селтикс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Торонто Рэпторс 0 Майами Хит 0 1.66 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Бруклин Нетс 0 4.5 1.18
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Уайлд 0 Сан-Хосе Шаркс 0 1.94 4.6 3.1
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Блэкхоукс 0 Детройт Ред Уингз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Атланта Хоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Даллас Маверикс 0 2.2 1.7
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Нэшвилл Предаторз 0 2.7 4.4 2.2
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Вегас Голден Найтс 0
У Кокорина есть сутки, чтобы уйти в «Фиорентину». Надо соглашаться
20 января 16:41
автор: Артем Зибрак

У Кокорина есть сутки, чтобы уйти в «Фиорентину». Надо соглашаться

«Фиорентине» срочно нужен нападающий. Это великолепный шанс для Кокорина уехать в Европу, а «Спартака» – отбить затраты на его подписание.

СУТКИ НА РАЗДУМЬЕ

Александр Кокорин может оказаться в «Фиорентине». Новость сколь ожидаемая, столь и неожиданная. Осеннюю часть сезона российский нападающий провел из рук вон плохо, быстро разочаровав спартаковское руководство и тренерский штаб. При зарплате около 3 млн евро в год он не сумел даже стать игроком основы.

Было понятно, что красно-белые попытаются сплавить высокооплачиваемого запасного, но клубов для него находится не так много. В России интерес к игроку проявляли «Сочи» и «Ростов», однако еще 11 дней назад его агент Тимофей Бердышев говорил о том, что Кокорин пришел в «Спартак» за титулами, так что менять Тушино на менее перспективные в этом отношении команды с юга России смысла не имеет.

Вместе с тем с лета тянется история о том, что нападающего хотят сразу несколько клубов серии A. Правда, тогда он был свободным агентом, а теперь стоит денег – помимо зарплаты, подъемных, комиссии агентам. Да и сами команды уже укрепились, так что необходимости в Кокорине не испытывают. Сам же он не скрывал желания поиграть только за «Рому», на матч которой даже приезжал в Рим. И ради этого согласился бы даже на понижение зарплаты.

И вот возник вариант с «Фиорентиной». Причем вполне конкретный. Сразу несколько источников в Италии и России утверждают, что «фиалки» согласовали со «Спартаком» трансфер за 5 млн евро и предложили игроку трехлетний контракт. Стороны ведут переговоры, и у Александра есть сутки на принятие решения, после чего итальянцы переключатся на других кандидатов.

РИБЕРИ – КОКОРИН: ЗВУЧИТ ЗАХВАТЫВАЮЩЕ!

«Фиорентина» по сравнению с другими итальянскими грандами (хотя уже и грандом ее не назвать) имеет самый слабый состав и наиболее сомнительные перспективы. В прошлом сезоне ей удалось финишировать в десятке, однако долгое время она была совсем недалеко от зоны вылета. Флорентийцам даже пришлось заменить главного тренера Винченцо Монтеллу на Джузеппе Яквини. С ним выбраться из подвала удалось, но новый сезон вновь не принес радости, и место на тренерском мостике занял Чезаре Пранделли. Прямо сейчас команда занимает 14-е место в серии A в пяти очках от зоны вылета. В прошедшем туре она потерпела унизительное поражение в Неаполе (0:6).

Так что гордиться переходом Кокорину не придется, зато в случае согласия он наконец получит свой шанс поиграть в Европе. А там, как знать, может, переберется и в более статусную команду. Главное для него сейчас – выходить на поле, а игровую практику он получит наверняка. Летом команду покинул Джованни Симеоне (за 12 млн уехал в «Кальяри»), а зимой – Педро (14 млн, «Фламенго») и Патрик Кутроне (вернулся в «Вулверхэмптон» из аренды).

Профильных центрфорвардов осталось только двое – 20-летний Душан Влахович и 23-летний Кристиан Куаме. Серб считается талантливым нападающим и стабильно играет в стартовом составе, но в 17 матчах забил только шесть мячей (гол каждые 198 минут), а ивуариец выходит со скамейки запасных, отличившись всего один раз за 533 минуты. Будучи в отличной форме, Александр способен потеснить не только резервиста Куаме, но и пробиться в стартовый состав.

Более того, Флорентийцы играют по схеме 3-4-2-1, а значит, россиянина вполне можно задействовать и на позициях под нападающими. Сейчас их занимают опытные, но невероятно возрастные Хосе Кальехон и Франк Рибери, а вот добротной подмены у них нет. Так чтошансов проявить себя россиянину дадут много.

В «СПАРТАКЕ» СКРЕСТИЛИ ПАЛЬЦЫ

Но есть нюанс. В Италию он приедет зимой, после отпуска и практически без подготовки на сборах, то есть максимально разобранным – еще более, чем был осенью. Так что сходу заиграть шансов у него практически нет, а о том, как может затянуться адаптация в такой ситуации, может подробно рассказать Федор Смолов, съездивший прошлой зимой в Виго. Железнодорожник долго набирал форму, потом оказался в изоляции из-за карантина и в результате так и не пришел в себя, хотя игровое время у него было.

С другой стороны, в отличие от Смолова, Кокорин получит трехлетний контракт, так что даже если не сможет проявить себя весной, у него будет еще как минимум один сезон на реализацию своего таланта. В Россию-то он всегда вернуться успеет, а такой шанс стать во Флоренции наследником великого Габриэля Батистуты может уже и не представиться. В определенном смысле «Фиорентина» идеальный вариант – вполне статусная, с Рибери в составе и великолепной историей, но без сумасшедшей конкуренции за место в составе.

В общем, надо соглашаться – это пойдет на пользу и «фиалкам», и «Спартаку» (вот уж кто точно останется в выигрыше!), и самому футболисту. И, вероятно, сборной России. А уж как наши болельщики будут ждать матч между «Фиорентиной» и «Аталантой», запланированный на 11 апреля. Так что скрестим пальцы, чтобы все получилось.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова о командном турнире: “Это будут очень сильные, объединяющие соревнования”"Металлург" лишил рижское "Динамо" шансов на плей-офф"Ахмат" усилился словацким нападающимУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.
Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество
«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.
Варламов приручил «дьяволов», Василевский выиграл в овертайме. День русского вратаря в НХЛ
«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» с российскими голкиперами сломили сопротивление «Нью-Джерси»» (4:1) и «Коламбуса» (3:2ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 22 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 22 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
«И тут Василий Сталин говорит: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде…»
Легендарный Никита Симонян в рамках проекта "Легенды спорта" рассказал о том, как отказал Василию Сталину перейти в футбольный клуб ВВС.
Госдепу США – дисквал, Боярскому и Аршавину – предупреждения. На грани фола#3
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск третий.
«Корнелья» – «Барселона»: возможна ли вторая сенсация подряд? Прогноз на матч Кубка Испании
«Плеймейкер» представляет матч Кубка Испании по футболу, в котором «Корнелья» примет на своем поле 21 января 2021 года «Барселону».
Миранчук показал пример Кокорину. Его первый «старт» в Серии А не вышел комом
«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в стартовом составе завершила вничью выездной матч против «Удинезе» (1:1).

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика