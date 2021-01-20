«Что выберет Кокорин: футбол или деньги?» Ловчев – о переходе Кокорина в «Фиорентину»

Наш эксперт Евгений Ловчев комментирует эту новость.

– Тут вопрос один: что для Кокорина на первом месте – футбол или деньги? – говорит Евгений Ловчев. – У него действует очень хороший контракт со «Спартаком». Насколько я знаю, кроме хорошей зарплаты (порядка 3 млн евро. – Прим. ред.) за каждый год контракта Кокорин должен получить подъемные. За первый год уже, видимо, получил. И если он уйдет, то эти подъемные должен вернуть.

В «Фиорентине» зарплата Саши будет явно меньше (1,7 млн евро. – Прим. ред.). Я думал, что они захотят взять его в аренду. А вы говорите, что речь о полноценном контракте.

– Противоречивая информация поступает. Например «Матч ТВ» сообщает, что все-таки речь об аренде, и если Кокорин себя проявит, тогда будут подписывать контракт.

– Это более похоже на правду.

– Почему итальянцы заинтересованы в футболисте, который год не тренировался по известным причинам, а за «Спартак» забил в этом сезоне два гола с пенальти?

– Когда нашу сборную тренировал Фабио Капелло, он сказал накануне чемпионата мира 2014 года, что чемпионат в Бразилии будет турниром Месси, а чемпионат 2018 года в России – турниром Кокорина. В Италии Капелло большой авторитет, его слова запомнили.