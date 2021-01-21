Роналду подарил Пирло трофей и стал лучшим в истории. «Ювентус» выиграл Суперкубок (видео)

Пирло в нынешнем сезоне попал под очень жесткий поток критики, что и неудивительно – давно «старая синьора» не выглядела такой уязвимой. Впрочем, такое развитие событий читалось, ведь у команды давно не было столь мелкого по ее меркам подбора игроков, да еще и тренер при всех своих достоинствах в качестве игрока не имел опыта самостоятельной работы. Тем не менее, к этой встрече Пирло подготовился отлично – «Юве» очень мощно прессинговал соперника, мгновенно возвращая себе мяч, и легко выходил из обороны за счет крайнего защитника Данило, помогавшего Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи разыгрывать мяч на своей половине поля.

Впрочем, то был совсем другой «Юве», с приходом Андреа Пирло он изменился, и совсем не в лучшую сторону. В нынешнем сезоне черно-белые идут всего лишь пятыми в 10 очках от лидера «Милана» (в семи очках по потерянным). У команд было несколько потерь. «Наполи» не смог рассчитывать на Дриса Мертенса (он начал игру в запасе и вышел после перерыва), а «Ювентус» – на Алекса Сандро, Матейса де Лигта и Пауло Дибалу, так что пару форвардов составили Криштиану Роналду и Деян Кулусевски.

«Наполи» заслужил право сыграть с «Ювентусом» в Суперкубке Италии благодаря победе в финале Кубка… над туринцами. В июне прошлого года подопечные Дженнаро Гаттузо лучше исполнили послематчевые пенальти (4:2) после нулевой ничьей. Этот успех для них стал вторым подряд, ведь в январе прошлого года в Неаполе хозяева выиграли со счетом 2:1.

Такой маневр давал возможность Хуану Куадрадо активнее идти вперед, но позиционное давление «Юве» не давало никаких выгод, поэтому к середине тайма Бонуччи перешел на длинные передачи, каждая из которых неизменно получалась перспективной. Однако Роналду и (чаще) Кулусевски за мяч толком зацепиться не могли, а если это не получалось, то за счет замедления продвижения вперед.

В итоге в довольно стерильной игре единственный по-настоящему острый момент создали неаполитанцы. Момент получился нестандартным для команды Гаттузо. Опорник Диего Демме неожиданно оказался на углу штрафной, получил мяч, продвинулся в коридор между защитниками и подал на дальнюю штангу, где Ирвин Лосано опередил Данило и в падении опасно пробил головой с близкого расстояния – Войцех Щенсны вовремя сместился по ленточке и успел среагировать на удар.

https://twitter.com/xGoalsMX/status/1351995306595016705

РОНАЛДУ – ЛУЧШИЙ!

В перерыве Пирло заменил незаметного Федерико Кьезу на тезку Бернардески, сходу упустившего великолепный момент – с нескольких метров он не смог акцентированно пробить и позволил Давиду Оспине выручить партнеров. Однако долгое время это был единственный острый момент, обеим командам отчетливо не хватало скорости, и они поочередно упирались в оборонительные линии друг друга. Так что наиболее заметны были опорники Родриго Бентанкур и Демме.

Игра была абсолютно нулевой, но «Юве» сумел воспользоваться очередным стандартом и наличием Криштиану Роналду. Во многом туринцам повезло, ведь и угловой они заработали в результате нелепого рикошета, и к Роналду мяч отскочил после подачи от Тьемуэ Бакайоко – португалец не упустил возможность в упор расстрелять Оспину. Этот гол стал для Роналду 760-м в карьере. Теперь он официально – лучший бомбардир в истории мирового футбола.

https://twitter.com/TimelineCR7/status/1352004524165263363

Гол вскрыл игру, но только для туринцев. «Наполи» пытался перехватить инициативу, для чего Гаттузо выпустил Элифа Элмаса и Мертенса, но завладеть мячом не удавалось, а у «Юве» появились возможности для контратак. И даже в такой ситуации неаполитанцы получили супершанс – Мертенс в штрафной вклинился между мячом и Уэстоном Маккени и получил по ногам, но Лоренцо Инсинье смазал 11-метровый.

https://twitter.com/juvecanal2/status/1352008542702678022

В концовке Гаттузо бросил в атаку все силы, заменив даже единственного левого защитника Мариу Руя и даже был близок к ничьей (в компенсированное время Войцех Щенсны потащил удар с нескольких метров), но в целом переломить ход этого вялотекущего матча не смог. Более того, под самый финальный свисток туринцы убежали в контратаку, и Куадрадо выкатил мяч на пустые ворота Альваро Морате. «Ювентус» дотерпел до финального свистка, и Пирло впервые в тренерской карьере поднял над головой трофей – им оказался Суперкубок Италии. Неплохо за полгода работы, но для возвращения «Юве» былой мощи ему предстоит еще много труда. За счет удачи и Роналду всегда выигрывать нельзя.

Суперкубок Италии. Финал

«Ювентус» - «Наполи» - 2:0 (0:0)

Голы: Роналду, 64. Мората, 90+5 – 2:0.

Нереализованный пенальти: Инсинье, 80 (мимо).

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Маккени, Артур, Бентанкур (Рабьо, 84), Кьеза (Бернардески, 46), Кулусевски (Мората, 84), Роналду.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй (Политано, 84), Демме (Ф. Льоренте, 84), Бакайоко (Элмас, 67), Лосано, Зелиньски, Инсинье, Петанья (Мертенс, 72).

Предупреждения: Роналду, 74. Зелиньски, 89.

Судья: Валери.