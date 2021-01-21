Реальная любовь. «Реал» даст Зидану доработать до конца сезона

Тем не менее, местные СМИ активно обсуждают проблемы клуба и перспективы его тренера. Так, журналист Marca Хосе Феликс Диас рассказал о том, что идеи наставника не доходят до игроков, и у него накопился целый комплекс проблем. По его словам, некоторые из тех, кто вышел на поле против «Алькояно» (в той игре, например, дебютировал в первой команде Андрей Лунев, в старте оказались Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Виктор Чуст, Марсело, Иско, Винисиус Жуниор и Мариано Диас – все они на сегодняшний день в разной степени резервисты), пожаловались корреспонденту на то, что Зидан не разговаривал с ними по два-три месяца. На этом фоне слова француза «думаю, игроки все еще верят в меня» звучат, мягко говоря, блекло.

Естественно, после такого провала разговоры об уходе усилились многократно. Официального сообщения от клуба на сей счет не было, но в испанской прессе пишут о том, что Зидан не планирует писать заявление об отставке. Руководство же «Реала» намерено дать ему доработать до конца сезона и только тогда будет принимать решение.

В пяти последних играх у сливочных всего одна победа (вслед за ничьими с «Эльче» и «Осасуной» и поражения от «Атлетика» в полуфинале Суперкубка), так что слухи о том, что Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера ходили давно. Флорентино Перес уже даже выбрал ему преемника. Им должен стать другой легендарный футболист «Реала» Рауль, которого в спешном порядке нагружают самостоятельным опытом в молодежной команде «Реала» «Кастилье» (четвертое место в сегунде B).

«Мы старались победить, парни выложились на поле. У нас были шансы забить, а когда это не удается, может случиться то, что произошло с нами, – сказал после матча Зидан. – Как и всегда, беру ответственность за это поражение на себя. Мы играли против команды сегунды B и должны были выиграть. Но это не позор, это случается в футбольной карьере. Мы продолжим работать и не собираемся сходить с ума. Мы добивались хороших результатов в этом сезоне. Теперь следует сосредоточиться на том, что находится в пределах досягаемости».

Пока Криштиану Роналду праздновал 760-й гол в карьере, принесший ему звание главного бомбардира в истории футбола и заодно Суперкубок Италии «Ювентусу», мадридский «Реал» полурезервным составом страдал в Кубке Испании против команды третьей лиги «Алькояно» и в результате в дополнительное время проиграл со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в большинстве. Так за шесть дней Мадрид выронил два потенциальных трофея.

Этот отрезок Зидана в «Реале» сравнивают с похожим периодом его предшественника Сантьяго Солари, пришедшего на смену Юлену Лопетеги в октябре 2018-го. То был провал, завершившийся вылетом из Кубка Испании от «Барселоны» (1:1, 0:3) и «Аякса» (2:1, 1:4) в Лиге чемпионов. Нынешние результаты, а главное – качество игры, говорят о том, что все может повториться. Кубок уже потерян, а в Лиге чемпионов мадридцев ждет такой же андердог «Аталанта».

Вопрос о том, стоит ли дожидаться неудачи в еврокубках, отнюдь не праздный, ведь это последний трофей, на который «Реал» может претендовать всерьез – в чемпионате «Атлетико» оторвался на четыре набранных очка и 10 потерянных, а переживающая кризис эпических масштабов «Барселона» отстает от Мадрида всего на три очка.

ЗИДАН УЖЕ ПРОИГРАЛ БОЛЬШЕ МАТЧЕЙ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ЗАХОД

Читатели AS уже определились со своим мнением – 60% считают, что Зидан должен покинуть клуб, однако 40% их противников в нынешних обстоятельствах – не так уж мало. Некоторые из них отмечают, что проблема не в тренере, а в том, что после ухода Роналду клуб не нашел его серьезной замены. Эден Азар не смог стать лидером, а другой суперзвезды в команде нет, поэтому надо не искать козла отпущения в лице Зидана, а думать над тем, как приобрести Килиана Мбаппе.

Сравнительная статистика двух периодов не в пользу француза. В 2016-2018 в 149 матчах он проиграл только 16 раз, тогда как сейчас уже 18 поражений в 88 играх, а количество забитых мячей снизилось с 2,67 (в среднем за матч) до 1,84. Тогда было девять трофеев, теперь их лишь два…

ЖЕРТВЫ ЗИДАНА

Еще одна претензия к Зидану в том, что он слишком зациклился на старой гвардии – Серхио Рамосе, Тони Кроосе, Луке Модриче, Кариме Бензема и прочих. «Реал» как клуб ведет очень толковую трансферную политику, приобретая в основном молодежь (Азар как раз исключение), но у Зидана она практически не играет. Только Федерико Вальверде в прошлом сезоне сумел закрепиться в основе, но в нынешнем он вновь выпал из состава, растерял форму и уверенность и превратился в серого игрока. То же самое, только в несколько раз быстрее, произошло с уникальным дриблером Винисиусом Жуниором.

Затерялись Одриосола и дорогостоящий Лука Йович, которых тренер не сумел встроить в игру команды (справа в обороне в отсутствие Дани Карвахаля вообще играет полузащитник Лукас Васкес), недоволен игровым временем Иско, отсидел попу на скамейке запасных Мартин Одегард, считанные минуты получает Родриго.

Молодые, перспективные и уже классные Серхио Регилон и Ашраф Хакими вообще не получили своего шанса и были проданы (оба очень пригодились бы сейчас команде). А еще были Альваро Мората, Матео Ковачич, Тео Эрнандес, Браим Диас, Дани Себальос, Маркос Льоренте…

ПУТИ РАСХОДЯТСЯ?

У «Реала» феноменальная молодежь, но она становится заложником консерватизма Зидана. Когда наставник давал результат (прошлым летом он все-таки выиграл чемпионат Испании), все сходило ему с рук, но теперь, когда он искусственно замораживает переливание необходимой свежей крови, становится очевидно, что клубная стратегия развития не совпадает с представлениями тренера.

Зидан, безусловно, велик. И как футболист, и как тренер. В конце концов, в рюкзаке у него за спиной три кубка Лиги чемпионов и две золотых медали чемпионата Испании, не говоря про всякие мелочи вроде Кубка страны, Суперкубка УЕФА и двух титулов клубного чемпиона мира. Он состоявшийся специалист, внесший огромный вклад в успехи «Реала». Его легенда. И точно не останется без работы. Но прямо сейчас они с клубом идут разными дорогами. И у этого пути есть только один логичный исход.