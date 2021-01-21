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Аргентино-бразильский дуплет. «Зенит» стартовал на сборе в Дубае с победы над «Ригой»
21 января 18:00
автор: Артем Зибрак

Аргентино-бразильский дуплет. «Зенит» стартовал на сборе в Дубае с победы над «Ригой»

В первом товарищеском матче 2021 года «Зенит» разгромил чемпиона Латвии «Ригу» (4:0). Два гола на счету латиноамериканских легионеров Дриусси и Вендела, отличившихся с разницей в минуту.

ВСТРЕЧА ЧЕМПИОНОВ РОССИИ И ЛАТВИИ

Больше месяца после победы над «Спартаком» питерские болельщики были лишены возможности наслаждаться игрой своей команды. И вот первым соперником «Зенита» на сборе в Дубае стал трехкратный действующий чемпион Латвии «Рига», который до ноября возглавлял бывший главный тренер красно-белых Олег Кононов.

Сейчас официально его преемником числится Михаил Конев, однако вскоре ожидается назначение известного российского в прошлом игрока Дениса Лактионова, работающего в «Родине». Если эта информация соответствует действительности, жаль, что назначение россиянина не произошло до встречи с «Зенитом», ведь Сергей Семак и Лактионов вместе выступали за сборную России на ЧМ-2002. Им было бы что вспомнить.

Как известно, Артем Дзюба и Андрей Лунев не полетели на первый сбор команды из-за положительных тестов на коронавирус. Из позиции в стартовом составе заняли дублеры Александр Васютин и 18-летний Кирилл Щетинин. И если это неудивительно, то появление в основе 18-летнего Данилы Хотулева при наличии Дмитрия Чистякова стало сюрпризом. В остальном состав был приближен к оптимальному. Вильмар Барриос и Магомед Оздоев появились после перерыва, но Далер Кузяев и Вендел вполне себе достойные конкуренты.

ЮЖНОАМЕРИКАНЦЫ РАСЧЕХЛЯЮТ ПУШКИ

Зенитовцы приняли привычную расстановку 4-4-2. Пару форвардов составили Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, молодой Щетинин появился на правом фланге, а Малком ушел налево. Россияне владели солидным преимуществом и создали первый опасный момент. Вендел, находясь метрах в 23 от ворот, технично пробил – мяч миновал руки вратаря, но ударился в перекладину.

Хотя бразилец приехал в Россию еще осенью, во многом его потенциал для нас до сих пор остается тайной, так что будет интересно наблюдать за его действиями на зимних сборах. В этой игре он проявил желание бить по воротам – в конце первого тайма его выстрел под перекладину оказался результативным. Впрочем, сам выстрел не был неберущимся – скорее стоит говорить о том, что начудил вратарь.

К тому моменту россияне уже вели в счете. Всего лишь минутой ранее редкая быстрая доставка мяча в штрафную завершилась первым голом – Азмун успел к передаче в свободную зону и с разворота покатил Дриусси, аккуратно пробившего точно в угол.

В целом, первый тайм прошел в невысоком темпе, что и понятно – все-таки первая игра в году. А вот скорость принятия решений и движения мяча разочаровала. Имея заметное преимущество, питерцы действовали довольно медленно и как-то академично, поэтому комбинации у штрафной соперника редко завершались остротой. Рижане же до перерыва запомнились тремя контратаками, самая опасная из которых началась с потери мяча на своей половине поля, а завершилась ударом в штангу. Все три попытки латвийцы провели из зоны молодого Хотулева, старательно избегая заходить во владения Деяна Ловрена.

НАТХО НАПОМНИЛ КАЗАНИ О СЛАВНЫХ ВРЕМЕНАХ

По привычке первых товарищеских матчей футболисты должны были получить по 45 минут, и на второй тайм вышел полностью другой состав. Из молодых появились Даниил Одоевский (Михаил Кержаков выздоравливает после травмы), Леон Мусаев (крайних защитников не хватает, поэтому он оказался на фланге), Данила Прохин, Даниил Шамкин, Станислав Крапухин. В общем, Семак, как и другие тренеры, активно задействует ребят из молодежной команды.

К сожалению, уже в начале тайма Александр Ерохин получил травму и был вынужден уступить место Щетинину. Во втором тайме игра получилась столь же неторопливой. Вероятно, причина в нагрузках на тренировках. Провалов питерцы не допускали, но у и чужих ворот ничем интересным не отметились. Слишком уж мало сыгранности в линиях и отдельных связках, чтобы создавать что-то на классе. Да и класса как такового у многих еще нет. Тем не менее, в концовке питерцам удалось довести счет до разгрома – с «точки» отличился Андрей Мостовой, а уже в компенсированное время выход один на один реализовал Крапухин.

В других контрольных матчах дня «Рубин» разгромил «Партизан» (5:2), а самым примечательным стали три пенальти, один из которых реализовал экс-полузащитник казанского клуба Бибрас Натхо, выступающий за сербский клуб. Судья вообще активно вмешивался в игру – на 75-й минуте он удалил Георгия Зотова. А «Краснодар» разошелся нулевой ничьей с польской «Легией».

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

«Зенит» - «Рига» - 3:0 (2:0)

Голы: Дриусси, 35 – 1:0. Вендел, 36 – 2:0. Мостовой, 84 – с пенальти – 3:0. Крапухин, 90+1 – 4:0.

«Зенит» (первый тайм): Васютин, Сутормин, Ловрен, Хотулев, Жирков, Кузяев, Вендел, Малком, Дриусси, Щетинин, Азмун.

«Зенит» (второй тайм): Одоевский, Мусаев, Чистяков, Прохин, Круговой, Оздоев, Барриос, Шамкин, Ерохин (Щетинин, 54), Мостовой, Крапухин.

«Рубин» - «Партизан» - 5:2 (3:0)

Голы: Макаров, 12 – 1:0. Йевтич, 22 – 2:0. Кварацхелия, 39 – 3:0. Натхо, 53 – с пенальти – 3:1. Косарев, 60 – 4:1. Сума, 75 – с пенальти – 4:2. Игнатьев, 85 – с пенальти – 5:2.

«Рубин» (первый тайм): Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Кварацхелия, Макаров, Шатов, Абильгор, Йевтич, Деспотович.

«Рубин» (второй тайм): Дюпин, Грицаенко, Бегич, Зотов, Кварацхелия (Косарев, 56), Абильгор (Суриков, 69), Йевтич (Климов, 69), Костюков, Зуев, Саито, Игнатьев.

Удаление: Зотов, 75.

«Легия» - «Краснодар» - 0:0 (0:0)

«Краснодар» (первый тайм): Городов, Смольников, Сорокин, Кайо, Чернов, Газинский, Олссон, Кабелла, Ионов, Классон, Берг.

«Краснодар» (второй тайм): Адамов, Рамирес, Литвинов, Мартынович, Мартынов, Камболов, Вилена, Уткин, Сулейманов, Вандерсон, Марков.

источник: «Советский спорт»
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