«Он лишь раз разговаривал с Романцевым - попросил отпустить его в Турцию». Дмитрию Хлестову – 50!

Сейчас многие тренеры практикуют задушевные беседы с футболистами. И, в общем-то, это, наверное, правильно. Контакт с игроками важен.

Дима всегда был молчуном, много не любил разговаривать. Он на поле игрой доказывал свою состоятельность, а не словами.

Дима играл в то время, когда защита больше строилась на персональной опеке. И лучше персональщика, чем Хлестов, я не видел. Не случайно ему дали прозвище Барези, по имени легендарного капитана «Милана» и сборной Италии.

Я недавно с удивлением узнал, что Дима 7-кратный чемпион страны. В Советском Союзе я знал только двух 7-кратных чемпионов – это Олег Блохин и Владимир Мунтян.

Как-то я спросил Хлестова: «Романцев с тобой часто разговаривал?!» - «Пожалуй, один раз, когда я попросил отпустить меня в Турцию».

Представляете – один раз! В этом весь Дима.

«ЗАМЕНИЛ ХЛЕСТОВА НА 4-й МИНУТЕ»

Несколько лет назад один бизнесмен собрал команду, назвал ее «Москвич», и заявил в любительскую лигу Москвы. Он попросил меня потренировать ребят, а играли в той команде Хлестов, Дима Сычев, Леша Мелешин, Эдик Корчагин, бывший капитан «Рубина» Миша Синев – все ребята, проигравшие в свое время на высоком уровне.

Мы много выигрывали, стало реальным завоевание первого места. И наш руководитель поставил задачу – победить в турнире.

Но как ветераны играют – в свое удовольствие, порой, ради красоты нарушают игровую дисциплину. Я решил подтянуть дисциплину, раз уж такую задачу нам поставили. Надо брать очки по максимуму.

В одном матче Хлестов пошел в обводку в своей штрафной, мяч не потерял – обошлось. Это было на 4-й минуте, и я тут же сказал запасному «Раздевайся». Так я заменил Хлестова на 4-й минуте матча. Дима на меня тогда немного обиделся, но больше игровую дисциплину не нарушал.

Знаю, что Дима до сих пор бегает за ветеранов. Я ценю его за то, что он никогда не бил себя в грудь, не выпячивал, что выиграл столько титулов. Очень скромный парень. Он в игре никогда никому не пихал, показывал все личным примером.

И это удивительно, что «Советский спорт» и, моем лице ветераны «Спартака», наверное, единственные поздравляем 7-кратного чемпиона России с юбилеем.

Дима, здоровья, что в наше время самое актуальное!