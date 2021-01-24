«Зенит» стреляет дуплетом, ЦСКА громит безработных, Пабло дебютирует в «Локо»

Российские команды входят в активную фазу подготовки, проводя вплоть до двух матчей в день, как это делает, например, питерский «Зенит», сыгравший на сборах в Дубае с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером». Рассказываем о самых интересных событиях товарищеских встреч.

НИКОЛИЧ МЕНЯЕТ СХЕМУ

Подопечные Марко Николича в Марбелье со счетом 4:1 разгромили команду «Велес» из городка Велес-Малага на 80 тысяч жителей. По голу на свой счет записали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и реализовавший под занавес встречи пенальти Рифат Жемалетдинов.

В отличие от многих коллег, сербский специалист в первом же матче выставил с первых минут состав, приближенный к оптимальному (исходя из тех игроков, что были в наличии), и дал игрокам старта сразу провести на поле целый час. А еще изменил игровую схему, перейдя с 4-4-2 на 4-2-3-1. Весной нас ждет новый, более агрессивный «Локо»?

Не смогли выйти на поле Антон Миранчук, Эдер (по просьбе тренерского штаба им дали больше отдыха), Гилерме, Мурило (недавно присоединились к команде), Федор Смолов (восстанавливается после травмы), Даниил Куликов (перенес операцию по удалению аппендикса), Зе Луиш (тренируется индивидуально) и Дмитрий Баринов (занимается с ограничениями). Так получили свой шанс вратарь Антон Коченков, полузащитник Максим Мухин и дебютировавший в новой команде бразильский защитник Пабло.

Со своей задачей первая группа железнодорожников справилась хорошо, ведя к 60-й минуте со счетом 2:0, а после полной смены состава вторая группа (состоявшая полностью из молодежи) выиграла свой отрезок со счетом 2:1. Итоговый результат мог быть и крупнее, но в первом тайме Лисакович зарядил из штрафной в перекладину, а во втором выход один на один после передачи белоруса не реализовал Гжегож Крыховяк.

Вчера в первой контрольной игре на сборе мы обыграли испанский «Велес» со счётом 4:1 – смотри все голы и опасные моменты матча в нашем обзоре 🎥#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/8erkqRsFUY — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 24, 2021

В целом, москвичи провели матч с большим преимуществом и добились закономерного результата, а на следующий день провели восстановительную тренировку, поздравили с 30-летием Зе Луиша и поиграли в текбол.

Пока команда проводит восстановительную тренировку в зале, наши вратари решили выяснить, кто из них лучше играет в текбол 👇🏻 pic.twitter.com/bIkzW21QAJ — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 24, 2021

«Локомотив» - «Велес-Малага» - 4:1 (2:0)

Голы: Игнатьев, 17 – 1:0. Лисакович, 47 – 2:0. Агеев, 75 – 3:1. Жемалетдинов, 89 – с пенальти – 4:1.

«Локомотив» (до 60-й минуты): Коченков, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Магкеев, Крыховяк, Игнатьев, Камано, Лисакович.

«Локомотив» (после 60-й минуты): Савин, Сильянов, Лысцов, Черный, Рыбчинский, Петухов, Титков, Берковский, Иосифов, Агеев, Жемалетдинов.

Предупреждение: Титков, 82.

АРМЕЙЦЫ КУРАЖАТСЯ В ИСПАНИИ

У армейцев в субботу в Кампоаморе был еще более простой спарринг против сборной свободных агентов, завершившийся голевой феерией россиян (7:0) – по мячу забили Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич (с пенальти), Алан Дзагоев и Илья Шкурин.

Шесть голов из семи москвичи записали на свой счет до перерыва, когда на поле был наиболее боевой состав. Впрочем, во втором тайме на поле появились Бактийор Зайнутдинов, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч и Илья Шкурин, так что обойме Виктора Гончаренко можно только позавидовать.

Игроки ЦСКА забивали испанским безработным на любой вкус, но особенно классным получился выстрел Ахметова, закрутившего мяч в дальний верхний угол метров с 25.

Впрочем, для Василия Березуцкого день начинался не так здорово. В 7:45 к нему пришел клубный оператор Федор Новицкий и, кажется, застал тем самым врасплох. Такое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Когда не ожидал, что твои слова внезапно воспримут всерьёз #Кампоамор2021🇪🇸 pic.twitter.com/sPlXnsPwGN — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 23, 2021

Братьям было что обсудить – Алексей присоединился к тренерскому штабу в пятницу.

ЦСКА – Сборная свободных агентов – 7:0 (6:0)

Голы: Чалов, 6 – 1:0. Магнуссон, 14 – 2:0. Ахметов, 22 – 3:0. Сигурдссон, 33 – 4:0. Влашич, 39 – с пенальти – 5:0. Дзагоев, 45 – 6:0. Шкурин, 87 – 7:0.

ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Тикнизян, Чалов.

ЦСКА (2-й тайм): Тороп, Васин, Котин, Карпов, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Яковлев, Эджуке, Гайч, Шкурин.

«ТАМБОВ» ПРОИГРЫВАЕТ СЕРЕДНЯКУ ФНЛ

В других субботних матчах многострадальный «Тамбов» в Крымске уступил «Енисею» (1:2), а «Арсенал» победил сербский «Нови Пазар» (1:0). Подопечные Сергея Первушина вышли в экспериментальном составе, состоявшим из группы находящихся на просмотре футболистов, разбавленных игроками молодежки. Фамилии потенциальных новичков не раскрываются, так что автор единственного гола клуба премьер-лиги неизвестен, но ясно, что таких игроков надо брать – один тамбовчанин накрутил перед штрафной двоих соперников и пяткой скинул мяч партнеру, великолепно закрутившему мяч в дальний угол.

Что до туляков, то у них по 45 минут получили все 22 футболиста, а составы в каждом из таймов получились вполне равноценными. Единственный мяч после перерыва эффектным ударом со штрафного с 27 метров провел мастер стандартов Владислав Пантелеев.

Этим матчем «пушкари» завершили первый тренировочный сбор в Белеке. «Ребят можно похвалить, потому что проведен большой объем работы, – подвел его итоги Дмитрий Парфенов. – Момент был и тактический – много эпизодов, которые мы тренировали, просили перенести на игру, но свежести не всегда хватало. Ребята думали правильно, старались выполнять, что мы требовали. Сейчас, на втором сборе, другая работа будет, другие нагрузки. Отработаем те фазы, которые не получались и которые хотелось бы довести до автоматизма. Что запланировали, выполнили. Если такое отношение продолжится, все у нас наладится».

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

«Тамбов» – «Енисей» – 1:2 (0:1)

Голы: Лескано - 0:1, 16. Марков - 0:2, 83. Игрок на просмотре - 1:2, 85.

Нереализованный пенальти: игрок на просмотре, 76 (вратарь).

«Арсенал» – «Нови Пазар» – 1:0 (0:0)

Гол: Пантелеев, 57.

«Арсенал» (первый тайм): Заруцкий, Рассказов, Денисов, Беляев, Сокол, Костадинов, К. Кангва, Коновалов, Ковалев, Э. Кангва, Панченко.

«Арсенал» (второй тайм): Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Григалава, Горбатенко, Чаушич, Пантелеев, Громыко, Ломовицкий, Ткачев, Луценко.

Предупреждение: Панченко, 21.

СЛУЦКИЙ ОБЫГРАЛ ФЕДОТОВА В ТУРЦИИ

А в воскресенье на футбольном поле в Белеке сошлись сразу два клуба РПЛ «Рубин» и «Сочи». Игра получилась интересной. Сочинцы дважды вели в счете, но во втором тайме пропустили два мяча, не реализовали пенальти и проиграли (2:3). У казанцев дубль на свой счет записал Хвича Кварацхелия, а еще один мяч на счету Ивана Игнатьева, тогда как за южан забили Артур Юсупов и Антон Заболотный.

Накрыл Квара Цаллагова, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота – 1:1. pic.twitter.com/J00XzF0tmv — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021

Леонид Слуцкий в этой встрече предпочел расстановку 4-3-3 (в понимании клубной пресс-службы), выпустив в основе максимально боевой состав, пять замен провел в перерыве, а на концовку выпустил трех молодых игроков (уход с поля Дениса Макарова и Ин Бома был вынужденным).

Отличный прострел Зотова и замыкание Игнатьева ⚽️ pic.twitter.com/IhtaDy0FBM — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021

Основной схемой Владимира Федотова остались привычные 3-4-3, а 11 игроков старта – те, кто в первую очередь будут тащить команду в еврокубки. Оба тренера явно наигрывали связки, несмотря на то что до окончания зимней паузы почти месяц. Сочинцы проведут первый официальный матч 20 февраля в Краснодаре (Кубок России), а казанцы – 28 февраля на «Открытие Арене» (РПЛ).

Нереализованный пенальти Максима Барсова в наши ворота ❌ pic.twitter.com/DJn3NcNQRS — «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2021

Этим матчем «Рубин» завершил первый сбор, после чего Леонид Слуцкий подвел итоги проделанной работы: «В первом тайме и у них, и у нас играл прообраз стартового состава на данный момент. Он вышел богатым на события – и счет 1:2, и грубые индивидуальные ошибки, и большое количество моментов, которые мы не реализовали. Один Деспотович наверно мог оформлять хет-трик. Во втором тайме уже было сделано большое количество замен, как у нас, так и у соперника.

Сбор всегда можно оценивать по двум составляющим. Первое – не вмешалась ли погода, и здесь у нас все было хорошо. Второе – количество травмированных игроков и игроков, которые выбывали на какое-то количество дней. Мы понимали изначально, что ни Михаил Меркулов, ни Солтмурад Бакаев не будут у нас работать в общей группе на первом сборе. Среди остальных большого количества травм удалось избежать».

«Рубин» – «Сочи» – 3:2 (1:2)

Голы: Юсупов, 6 – 0:1. Кварацхелия, 19, - 1:1. А. Заболотный, 25 – 1:2. Кварацхелия, 57 – с пенальти – 2:2. Игнатьев, 66 – 3:2.

Нереализованный пенальти: Барсов, 80 (мимо).

«Рубин»: Медведев, Самошников, Старфельт (Бегич, 46), Уремович (Грицаенко, 46), Зотов, Абильгор, Йевтич (Ин Бом, 46; Климов, 73), Шатов (Саито, 46), Кварацхелия (Суриков, 85), Макаров (Косарев, 62), Деспотович (Игнатьев, 46).

«Сочи» (стартовый состав): Джанаев, Цаллагов, Новосельцев, Миладинович, Мевля, Терехов, Нобоа, Заика, Юсупов, Жоаозиньо, А. Заболотный.

СЕМАК УВИДЕЛ ДВЕ ПОБЕДЫ ЗА ДЕНЬ

«Зенит» же в воскресенье провел сразу два спарринга и оба выиграл с общим счетом 5:0. Утром (в 10 часов по Москве) питерцы разгромили «Пахтакор» (3:0 – дубль Андрея Мостового и гол Станислава Крапухина), а днем обыграли «Шахтер» С (2:0 – по голу на счету Далера Кузяева и Сердара Азмуна). Поскольку Сергей Семак хотел увеличить нагрузку игроков, в каждом из матчей он провел всего по две замены, но для того, чтобы не переборщить таймы составляли по 40 минут.

Состав команды в обоих матчах был смешанным. Так, в первой игре наряду со Станиславом Крапухиным и Даниилом Шамкиным появились Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, а во второй Михаил Погорелов (как и Крапухин, он поучаствовал в обеих встречах – молодые нападающие сменяли друг друга) вышел в паре с Азмуном, а Леон Мусаев в центре поля составил дуэт с Венделом.

Отметим интересную игру 22-летнего Крапухина против «Пахтакора». С разницей в десяток секунд он дважды здорово открывался за спинами защитников и получил две передачи на ход от Данилы Прохина и Оздоева. Если в первом случае, обыграв двоих оппонентов, он не сумел переиграть вратаря в ближнем бою, то во втором удачно пробил в дальний угол (голкипер успел среагировать, но мяч перелетел над ним и опустился под перекладину).

Если в первой игре команды поочередно владели преимуществом («Зенит» в первом тайме, «Пахтакор» по втором), то в дневную смену преимущество питерцев было больше. Хорошие голы удались Кузяеву и Азмуну. Первый технично пробил мимо вратаря с острого угла, второй, освободившись от опеки защитника, точно пробил в противоход.

«Зенит» – «Пахтакор» – 3:0 (2:0)

Голы: Мостовой, 2 – 1:0. Крапухин, 17 – 2:0. Мостовой, 57 – с пенальти – 3:0.

«Зенит»: Васютин (Бязров, 66), Прохин, Чистяков, Сазонов, Дуглас Сантос (Погорелов, 61), Круговой, Барриос, Оздоев, Мостовой, Шамкин, Крапухин.

«Зенит» – «Шахтер» С – 2:0 (2:0)

Голы: Кузяев, 7 – 1:0. Азмун, 33 – 2:0.

«Зенит: Одоевский (Кержаков, 51), Ловрен, Хотулев, Жирков, Вендел, Мусаев, Малком, Сутормин, Кузяев, Азмун, Погорелов (Крапухин, 67).

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Также в воскресенье состоятся товарищеские матчи с участием российских команд «Химки» - «Целе» (Словения) и «Ростов» - «Эстерсунд» (Швеция).