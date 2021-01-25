«Недаром клуб «Фиорентина» предлагал мильон за Бышовца». Сегодня исполнилось бы 83 года Высоцкому

А вот следующее четверостишье из этой же песни не многим футбольным фанатам известно.

Сам Анатолий Федорович говорил, что Высоцкий, с которым Бышовец дружил, не с потолка взял этот факт. В конце 60-х итальянский клуб действительно интересовался Бышовцем. Но кто ж отпустит советского футболиста на загнивающий Запад?

Комментатор из своей кабины Кроет нас для красного словца, Но недаром клуб «Фиорентина» Предлагал мильон за Бышовца. Ну что ж, Пеле как Пеле, Объясняю Зине я, Ест Пеле крем-брюле Вместе с Жаирзинио. Я сижу на нуле, Дрянь купил жене — и рад. А у Пеле — «Шевроле» В Рио-де-Жанейро.

Вот три первых четверостишья из этой песни.

Владимир Семенович сочинил немало песен на спортивную тему. Они потрясающие, их целая россыпь. Многие знаю с детских лет, когда старший брат записал несколько кассет на наш новый магнитофон «Днiпро» с песнями Высоцкого. Я слушал и слушал. Одна из самых известных - про футбол. А уж строчку про «мильон», который итальянская «Фиорентина» предлагала за Анатолия Бышовца, знают, наверное, все любители футбола.

А между тем, оно написано на основании реальных фактов.

Муром занялась прокуратура.

Что ему?! Реклама! — он и рад.

Ну, здесь бы Мур не выбрался из МУРа,

Если б был у нас чемпионат.

Перед чемпионатом мира 1970 году в Мексике многие европейские сборные заранее приезжали в Южную Америку – проходили там акклиматизацию и заодно проводили матчи с местными командами.

Действующий чемпион мира сборная Англии не являлась исключением. За две недели до старта англичане прилетели в столицу Колумбии Боготу, чтобы провести товарищеский матч с местной сборной. Капитан «трёх львов» Бобби Мур был обвинен в краже ювелирного изделия, стоимостью порядка 600 тысяч фунтов, из магазина, расположенного в отеле, где разместилась английская сборная. Мура даже задержали на несколько дней, команда улетела в Мехико без него.

Затем местный судья решил, что доказательств вины Мура в краже недостаточно и отпустил футболиста. Бобби присоединился к сборной за четыре дня до стартового матча с румынами, который англичане выиграли 1:0.

Высоцкий, с присущей ему гениальностью, в четырех строчках описал инцидент. А уж игра слов Мур – МУР - высший пилотаж.

В одной из песен есть такая строчка: Вот тебе матч СССР — ФРГ, с Мюллером я на короткой ноге

Тоже из реальной жизни. В начале 70-х наша сборная несколько раз встречалась со сборной ФРГ. И всегда проигрывала тогдашней великой команде. Например, немцы дважды нас разгромили в 1972 году (4:1 в товарищеском матче и 3:0 - в финале Евро). В первой игре великий «бомбардир нации» Герд Мюллер забил все четыре гола, во второй – три.

А насчет «на короткой ноге» - у Мюллера были кривые короткие ноги.

«ВЫ Ж УРОНИЛИ ШАХМАТНЫЙ ПРЕСТИЖ»

Перейдем к не футбольным песням. Их довольно много, поэтому остановимся на двух. Самая знаменитая - «Честь шахматной короны», написанная Высоцким под впечатлением матча 1972 года за титул чемпиона мира между Робертом Фишером и Борисом Спасским.

Песня состоит из двух частей: «подготовка» и «матч». Обе части потрясающие, каждая строчка несет большую смысловую нагрузку. И сама песня очень смешная. Вот два первых четверостишья.

Я кричал: «Вы что там, обалдели?

Что ж вы уронили шахматный престиж!»

А мне сказали в нашем спортотделе:

«Ага, прекрасно — ты и защитишь!



Но учти, что Фишер очень ярок,

Он даже спит с доскою — сила в ём,

Он играет чисто, без помарок...»

Ну и ничего, я тоже не подарок,

И у меня в запасе — ход конём

И уже ближе к концу подготовки, строчки, которые давно стали классикой.

Честь короны шахматной — на карте!

И он от пораженья не уйдёт:

Мы сыграли с Талем десять партий —

В преферанс, в очко и на бильярде.

Таль сказал: «Такой не подведёт!»

«И ДУМАЛ БУТКЕЕВ МНЕ ЧЕЛЮСТЬ КРУША…»

Песня про боксера, который неудачно начинает бой, но затем берет себя в руки.

Удар, удар, ещё удар,

Опять удар и вот

Борис Буткеев, Краснодар,

Проводит апперкот



Вот он прижал меня в углу

Вот я едва ушёл.

Вот апперкот, я на полу

И мне нехорошо.



И думал Буткеев мне челюсть круша,

Что жить хорошо и жизнь хороша.

И позитивная концовка

Ещё удар, опять удар,

Рыдают земляки.

Встаю, ныряю, ухожу

И мне идут очки.



Вот он ударил раз, два, три

И сам лишился сил

Мне руку поднял рефери,

Которой я не бил.



Есть еще песни про конькобежца, марафонца, прыгуна в высоту, метателя молота. Вроде ничего не упустил.

Вывод? Ну какой тут может быть вывод: слушайте и переслушивайте Высоцкого.

