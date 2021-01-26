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«Володя был лидером потрясающего, чемпионского «Динамо» Севидова». Владимиру Пильгую – 73
26 января 09:58
автор: Юрий Волохов

«Володя был лидером потрясающего, чемпионского «Динамо» Севидова». Владимиру Пильгую – 73

Сегодня отмечает день рождения экс-вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй.

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев поздравляет своего бывшего партнера по сборной.

«ОН СМЕНИЛ ЯШИНА»

Одна из самых главных страниц в биографии Володи – то, что в прощальном матче Льва Яшина, который прошел в переполненных «Лужниках» в мае 1971 года, Лев Иванович передал Володе место в воротах «Динамо». (Играла сборная мира и сборная, составленная из футболистов всех динамовских команд высшей лиги чемпионата СССР. – Прим. ред.). Яшин, уходя, обнял Володю. Эта символическая сцена у многих осталась в памяти.

Мы с Володей дружили и дружим до сих пор, просто не часто удается общаться. Он очень скромный человек, никогда себя не выпячивал. И еще – надежный человек по жизни и был таким же в футболе.

«СЕВИДОВ СОЗДАЛ ЧЕМПИОНСКОЕ «ДИНАМО»

Сан Саныч Севидов собрал потрясающую команду в 1979 году. Это была команда для чемпионства. Только перечислю имена, и вы поймете, что я ничуть не преувеличиваю. Я как раз этот сезон провел в «Динамо».

Вратари – Пильгуй и Гонтарь, защитники – Паров, Бубнов, Никулин, Новиков, слева – Маховиков и я. Полузащитники – Петрушин, Максименков, Долматов, Якубик, Минаев. Нападающие – Гершкович, Латыш, Резник и Газзаев.

ФК «Динамо» (1979 год)

Сейчас любая команда только может мечтать о таком составе. И Володя Пильгуй был в ней лидером.

«Динамо» лидировало после шести туров, но тут Сан Саныча сняли. Зимой во время турне по Америке он посмел встретиться с нашими эмигрантами, на него стукнули куда следует, и за эту встречу Севидова так наказали.

«ПИЛЬГУЙ КРИЧИТ: «РЕБЯТА, У МЕНЯ ЧАСЫ УКРАЛИ!»

Запомнилась одна история. В 1973 году сборная СССР проводила турне по Южной Америке. Мы приехали в Перу. И там нам рассказывают в посольстве, как здесь опасно. Для примера привели недавнюю историю, случившуюся с одним американцем в Лиме.

Он ехал в открытой машине, остановился на светофоре. При этом руку с часами свесил. Подскочил какой-то паренек и ловко часы с руки у него снял. Видимо, они были на металлическом браслете, который легко отстегивается. Американец рванул за ним, тот – за угол. Американец тоже за угол, но не догнал. Возвращается, а машины нет – угнали.

Мы посмеялись.

Выходим после матча со стадиона, толпа болельщиков создала узкий коридор, через него мы пробираемся к автобусу.

И тут Пильгуй кричит: «Ребята, с меня часы сняли!» Володя в сердцах замахивается на эту толпу, и из толпы ему назад бросают его часы.

  • ЛИЧНОЕ ДЕЛО
  • Владимир Михайлович ПИЛЬГУЙ
  • Родился 26 января 1948 года в Днепропетровске.
  • Карьера: Днепр (1965-1969), Динамо (Москва) (1970-1981), Кубань (1982-1983).
  • Достижения: Серебряный призер ЧЕ-1972, бронзовый призер ОИ-1972 и 1980. Обладатель Кубка СССР (1970, 1977). Финалист Кубка Кубков (1972).
  • Лучший вратарь СССР (1973).

источник: «Советский спорт»
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