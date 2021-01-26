«Кокорин – это фантастика». Что говорят в Италии о российском форварде

- Я не боюсь, что у нас в атаке будет слишком большая конкуренция. Это здорово, что у нас теперь еще один игрок с богатым техническим арсеналом и большим опытом, поскольку сезон - очень длинный. Не надо забывать и о том, что он такой игрок, которому понадобится время для адаптации. При этом я очень рад, что мы получили такого квалифицированного нападающего.
Главный тренер «Фиорентины «Чезаре Пранделли в интервью Sky
- Это фантастика. Я уже написал Даниэле (Праде, спортивному директору «Фиорентины»), что он приобрел фантастического игрока. Еще одна удача - подписание Лукаса Мартинеса (24-летний аргентинский полузащитник). Через 3-4 года он станет одним из лучших.
Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано в интервью BoboTV
- Я привел Кокорина в сборную. У него было все: голова, ноги, причем он одинаково хорошо играл и правой, и левой. Он очень силен технически. Это отличный игрок, вопрос только в том, как он адаптируется к итальянскому футболу. Для русских футболистов это часто бывает проблемой. Но основываясь на технических качествах игрока, у меня о нем исключительно положительное мнение.
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в интервью Corriere dello Sport
- Среди российских нападающих он лучше всех обращается с мячом, он техничен и быстр. Кокорин реально хорош. Он тот форвард, который нужен «Фиорентине», поскольку знает, как забивать. При этом он относится к категории футболистов, которые хорошо играют, если чувствуют, что тренер им доверяет. То что он делает, за пределами футбольного поля, это его личная жизнь. Нас, тренеров, это не должно волновать. Выйдя из тюрьмы он за три месяца забил 8 голов в «Сочи», вот, что действительно важно. В «Спартаке» он мало играл и мало забивал, но теперь Праде и Пранделлли дали ему шанс. Но между Италией и Россией есть большая разница в количестве технико-тактических действий, в РПЛ только большие команды играют в интенсивный футбол. Вот почему в Серии А российские футболисты не могут играть на высоком уровне более получаса. Посмотрите на Миранчука.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью Toscana TV
- Кокорин достался «Фиорентине» дешево. Для самого игрока новый клуб -это хороший вызов. Помню, что Капелло, когда еще работал со сборной России, говорил мне, что Александр может стать одним из лучших форвардов в мире. «Фиорентина» - последний шанс для него, чтобы показать, чего он действительно стоит.
Журналист Паоло Кондо для violanews.com