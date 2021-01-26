«Кокорин – это фантастика». Что говорят в Италии о российском форварде

- Я не боюсь, что у нас в атаке будет слишком большая конкуренция. Это здорово, что у нас теперь еще один игрок с богатым техническим арсеналом и большим опытом, поскольку сезон - очень длинный. Не надо забывать и о том, что он такой игрок, которому понадобится время для адаптации. При этом я очень рад, что мы получили такого квалифицированного нападающего.

Главный тренер «Фиорентины «Чезаре Пранделли в интервью Sky

- Это фантастика. Я уже написал Даниэле (Праде, спортивному директору «Фиорентины»), что он приобрел фантастического игрока. Еще одна удача - подписание Лукаса Мартинеса (24-летний аргентинский полузащитник). Через 3-4 года он станет одним из лучших.

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано в интервью BoboTV

- Я привел Кокорина в сборную. У него было все: голова, ноги, причем он одинаково хорошо играл и правой, и левой. Он очень силен технически. Это отличный игрок, вопрос только в том, как он адаптируется к итальянскому футболу. Для русских футболистов это часто бывает проблемой. Но основываясь на технических качествах игрока, у меня о нем исключительно положительное мнение.