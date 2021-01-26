«После Эдмундо и Муту теперь Кокорин». Реакция болельщиков «Фиорентины» на переход

«ЕЩЕ ОДИН ДЖЕНТЛЬМЕН ДЛЯ «ФИОРЕНТИНЫ»

В понедельник Александр Кокорин прибыл во Флоренцию и дал клубной пресс-службе в лице двух красивых девушек короткое интервью, в котором рассказал, что намерен забивать много мячей и выиграть множество трофеев, а также выразил желание взять 91-й номер. Его приезд нашел отклик у многих любителей футбола, в первую очередь болельщиков «Фиорентины».

Вот что в понедельник написал об этом сайт FirenzeViola.it: «Свершилось: Александр Кокорин прибыл во Флоренцию! Российский нападающий, приземлившийся сегодня в Риме, где проходил медицинский осмотр, прибыл несколько минут назад в столицу Тосканы и, как видно из фото и видео, сразу же явился в отель в центре Флоренции, где проживает ее новый президент Рокко Комиссо, с которым он будет иметь честь впервые поужинать в итальянском стиле. Затем он покинет отель, чтобы отправиться в другой, где проведет ночь со своими близкими, прежде чем завтра официально предстать перед командой на его первой тренировке в фиолетовой футболке».

В Италии Кокорина ждут с большими опасениями. Вот короткий рассказ о нем от IlPost: «Кокорину почти тридцать лет. В молодости его считали одним из самых многообещающих игроков российского футбола, как говорил Фабио Капелло – тренер, сделавший его постоянным игроком сборной в 2012 году. Вопреки ожиданиям, его карьера всегда оставалась на национальном уровне – между «Динамо» и «Зенитом», в том числе из-за чрезмерного отношения и непрофессионального поведения, которые не сделали его особенно популярным игроком. По тем же причинам в 2018 году его карьера казалась близкой к завершению, когда его обвинили в нападении на чиновника министерства и водителя средь бела дня в центре Москвы».

Такое резюме не слишком понравилось читателям. Galliolus: «Вот еще один джентльмен для «Фиорентины» после “OAnimal” Эдмундо». Тут стоит напомнить, что бразильский нападающий играл за «фиалок» в 1997-1999 годах вместе с Габриэлем Батистутой, забил в 37 матчах 12 мячей, здорово начал итальянский этап карьеры, но своим собственным поведением разрушил положительное впечатление болельщиков и журналистов, получив неприятное прозвище “OAnimal”. Наиболее широкую огласку получил инцидент в сезоне-1998/99, когда форвард покинул команду прямо по ходу соревновательного цикла, чтобы посетить карнавал в Рио-де-Жанейро. На тот момент флорентийцы лидировали в серии A, но после его отъезда и травмы Батистуты упустили чемпионский титул. Эдмундо рассорился со всеми – руководством, тренером Джованни Трапаттони и товарищами по команде – и был вынужден вернуться в «Васко да Гама». Не лучший пример для подражания.

Daniloagutoli: «Ох, Post. «Чрезмерное отношение» –это дать кому-то под зад, самое большее – затрещину по уху, а не бить людей и садиться в тюрьму. Назовите это преступным поведением, оно подходит лучше».

«ЧУТЬ БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ БРАТ ИЛИЧИЧА»

Большой ажиотаж вызвали и фотографии в маске «Фиорентины» на одном из фанатских сайтов Violanews, опубликованные супругой Кокорина Дарьей Валитовой. Но здесь пользователи больше восхищались красотой семейной пары и особенно их сына.

BVLGARO: «Мама миа! Моя идеальная женщина…»

Alesquart_3563070: «Ну что ж...Благословил его ... Если вы заметили, его сын тоже замечательный, похож на маленького ангела...»

VioladaCremona: «Ребенок действительно красив, даже больше, чем родители».

Впрочем, в клубном твиттере довелось встретить и иное мнение. Jack74: «Чуть более красивый брат Иличича».

«ДЛЯ ВСЕХ ТЫ БУДЕШЬ АК47»

Особенно активно освещает приезд Кокорина твиттер самой «Фиорентины», опубликовавший в понедельник несколько постов плюс-минус одной и той же направленности – приезд во Флоренцию, первое интервью, первое фото и т.д. Нередко видео интервью повторялось в разном сочетании монтажа, так что мы просто приведем несколько комментариев, не уточняя, к какому именно посту они относятся.

Так, днем температура в городе не поднималась выше +11, однако во время интервью Кокорин стоял в одной кофте, тогда как девушки из пресс-службы надели теплые куртки. Это восхитило пользователя GigliViola: «Ему даже не холодно... Он просто в свитере...»

Другие пользователи отреагировали на желание Кокорина играть под 91-м номером. MircoBianchi: «Но для всех ты всегда будешь АК47». Видимо, международная популярность российского бренда все еще слишком высока, чтобы можно было обойтись без данного клише.

«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ “ФИОРЕНТИНА” ВЫИГРЫВАЛА ПРИ МЕДИЧИ»

Особенно позабавило пользователей заявление о желании выиграть множество трофеев. Когда известное издание Calciomercato процитировало его, некоторые даже не поверили в сказанное. X DARK X: «Зачем писать чушь? Я не верю, что он сказал, что здесь, чтобы выиграть трофеи... В лучшем случае он, должно быть, думал, что едет играть в Италию, и если будет хорошо выглядеть в «Фиорентине», его купит какой-нибудь крупный итальянский клуб».

Другие поверили, решив, что Кокорин просто не понимает, куда попал. GFOS33: «Мне жаль этого парня. Я его не осуждаю, потому что не знаю, но пожалуйста, скажите ему, где он находится... поговорим о трофеях позже...»

А вот действительно классная шутка от Aoaoao: «Последний раз, когда «Фиорентина» что-то выиграла, было при Лоренцо де Медичи». Вероятно, речь о Лоренцо Медичи Великолепном – главе Флорентийской республики в эпоху Возрождения, при котором случился бурный расцвет культуры и искусства, хотя был еще его внук Лоренцо II – капитан-генерал Флорентийской республики и отец будущей королевы Франции Екатерины Медичи.

Справедливости ради, напомним, что «Фиорентина» двукратный чемпион Италии (1956, 1969), шестикратный обладатель Кубка (1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001) и Суперкубка (1996), победитель Кубка кубков (1961), Кубка Митропы (1966; это один из первых международных турниров, разыгрывавшийся с 1927-го по 1992-й год) и Кубка англо-итальянской лиги (1975). Тем не менее, лишь один турнир покорился «фиалкам» в XXI веке, так что слова Кокорина о трофее скорее стоит отнести к привычке, нежели реальным амбициям игрока.

«БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ОН НЕ ПОХОЖ НА ЗАВАРОВА»

А едва ли не самым популярным оказалось фото для клубной пресс-службы, на котором Кокорин позирует, сжав правую руку в кулак.

Сами понимаете, какой оказалась реакция начинавшихся про безумные поступки форварда итальянских болельщиков. Dom: «Мамаев, Кокорин и другие молодые люди были вовлечены в перебранку с водителем телеведущего Первого канала, после многочисленных ударов он получил повреждение мозга, перелом носа и ушибы”. Но да, пусть парень так позирует и использует смайлик «Кулак», направленный вправо, парни».

Хотя, кажется, не все ознакомились с биографией россиянина. Mrc117: «Он уже показывает кулак? Мне очень нравится сила».

Что касается чисто футбольной составляющей, то верят в Кокорина не многие. Они винят в его приезде спортивного директора Даниэле Праде, давно уже подвергающегося жесткой критике. iper: «Выбросить Кутроне, чтобы забрать эту корзину... «Фиорентина», ты заслуживаешь всего, что с тобой происходит. Снова аплодисменты Праде».

1Mimmo: «Комиссо тратит много и плохо... но это не его вина... а вина Праде».

ELEGANCE: «Будем надеяться, что он не похож на Заварова... Обычно русские в Италии … (задумчивый смайлик)»

Francesco Carrozzo: «Ха-ха, как только Пранделли ставит его на скамейку два-три раза, тогда увидим, как он это воспримет».

Claudio: «Мы позитивны; дадим ему несколько недель и получим удовольствие. После Эдмундо и Муту теперь Кокорин!» Кто не помнит, талантливый румынский нападающий Адриан Муту составлял яркий дуэт с Лукой Тони и Альберто Джилардино, но в 2010 году его карьера пошла под откос после того, как в его допинг-пробе был обнаружен сибутрамин – анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Игрок получил девять месяцев дисквалификации и вскоре после ее завершения ушел в «Чезену».

Многие ожидают от Кокорина подобного исхода и в России. Твиттер «Фиорентины» буквально завален комментариями на кириллице. Их общий смысл сводится к тому, что руководство итальянского клуба с этим трансфером торжественно село в лужу, а болельщики «Спартака» готовы ставить свечку за то, что у них выкупили нападающего. Один из пользователей все-таки заметил такую реакцию. MaurizioPiccioli: «Не позволяйте никому переводить русские сообщения фанатов на этом сайте. Боюсь, я знаю, что написано».

Ехидство хейтеров – отличная мотивация для многих спортсменов, и период во Флоренции даст ответ на вопрос: относится ли к ним Кокорин, или «плохой мальчик» российского футбола уже неисправим, а его талант, которым восхищался Фабио Капелло, окончательно зарыт в землю.