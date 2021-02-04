Вячеслав Колосков: Войти в топ-10 ведущих сборных мира нашей команде реально

– Сегодня абсолютно по всем вопросам голосования было единогласное «за». Это значит, что в РФС невозможна дискуссия или идет единогласная поддержка всему, что происходит?
– Мы же сегодня не обсуждали никаких программ. Было два вопроса: избрание президента РФС и избрание исполкома РФС. А поскольку все было на безальтернативной основе, какие могут быть дискуссии? Они потом велись, но по каким-то частным вопросам. Было правильно сказано, что какие-то идеи должны исходить из профессионального сообщества. Дюков справедливо отметил, что есть комитет профессионального футбола и именно оттуда должны исходить идеи по изменениям: структурным, организационным, методическим.
– Сегодня прозвучало, что сборная России к 2030 году должна войти в топ-10 ведущих сборных мира. Это реально?
– Мы два года назад были в топ-8. Конечно, это реально. Почему должны быть в топ-10, а не в топ-4?
– Имелся в виду рейтинг ФИФА.
– Это другой вопрос. Сегодня мы там 39-е. Я отношусь к этому рейтингу без всякого энтузиазма. Сыграл контрольные матчи с Мальтой, Кипром и у тебя рейтинг сразу поднялся. Для мирового рейтинга есть один критерий – чемпионат мира. Отобрался, хорошо выступил – вот тебе и рейтинг. 24 сборных можно расставить с первой до 24-ю. Вот и все.
– Как расцениваете наши шансы выйти на чемпионат мира-2022?
– Они абсолютные, но их надо реализовать. Мы видели последние шесть матчей нашей сборной. Если так будем играть, то можем никуда не выйти. Но потенциал у нашей команды есть, опыт тоже, поэтому шансы вполне реальные.
– А что скажете по поводу грядущего чемпионата Европы?
– Тут сложнее. Бельгия и Дания – это крепкие сборные. Финляндия может сюрприз преподнести.
– Какой результат на Евро вы признали бы успешным?
– Попасть в четверку сильнейших.
– Если возвращаться к реформам, они нужны?
– Каждая реформа должна преследовать цель сделать наш футбол лучше, популярнее, конкурентоспособнее на международной арене. Поэтому и нужны реформы. Но они могут быть выдуманы из головы какого-то человека. Поэтому я предлагаю провести широкий анализ и выработать идеи. Как говорил Ленин, идеи материализуются, когда становятся массовыми. Поэтому идея должна пройти широкое обсуждение в федерациях, региональных объединениях, футбольных клубах, судейском сообществе. Тогда эта реформа будет способствовать прогрессу футбола. Если эта реформа выдумана в кабинете, и она не имеет должной поддержки, то грош ей цена. Для того, чтобы провести реформу, надо сделать толковый анализ со специалистами, потом все обсудить с людьми, которые заинтересованы в развитии футбола и назначить людей, которые в состоянии ее реализовать.
– Было озвучено мнение, что наша задача не стать чемпионами мира, а стать чемпионами по развитию футбола в стране. Что об этом думаете?
– Нет такого звания – чемпион мира по развитию футбола. Есть какие-то критерии. Мы привыкли рассуждать на тему, что Россия футбольная страна или не футбольная. Это пустые разговоры. Я считаю, что мы являемся футбольной страной. Кто-то говорит, что Исландия футбольная страна. А Нидерланды – это футбольная страна? Нет никаких критериев, которые бы раскрыли это понятие.
– А те же рейтинги ФИФА и УЕФА?
– Нет. Поэтому не вижу смысла говорить о том, чтобы стать чемпионами мира по массовости. Китай тут может нас опередить или Индия.
– Вы лично являетесь сторонником участия в чемпионате России 16-ти клубов или 18-ти?
– Нужно обосновать любую цифру, и объяснить, почему так будет лучше, чем то, что у нас есть на сегодня. А не так, что кто-то вбросил, и давайте голосовать. Сколько велось разговоров по поводу перехода чемпионата на системе «осень-весна». Аргумент был один: синхронизировать календари и на этой базе добиваться высоких результатов. И где мы сейчас? За 24 игры всего одна победа. Переходить-то надо было, но сам переход ничего не определяет. Все решает качество футбола, игроков и уровень тренерского мастерства. Если все это есть, значит, будет результат. А если нет, то предпосылки добиться результатов по система «осень-весна» больше, чем по системе «весна-осень». Но заметьте, что при прошлой система у нас 15-17 человек играло за рубежом в ведущих футбольных клубах, то сейчас сами знаете. Один сидит и почти не выходит, другой только уехал. Вот вам и результат перехода.