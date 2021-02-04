Вячеслав Колосков: Войти в топ-10 ведущих сборных мира нашей команде реально

– Сегодня абсолютно по всем вопросам голосования было единогласное «за». Это значит, что в РФС невозможна дискуссия или идет единогласная поддержка всему, что происходит?

– Мы же сегодня не обсуждали никаких программ. Было два вопроса: избрание президента РФС и избрание исполкома РФС. А поскольку все было на безальтернативной основе, какие могут быть дискуссии? Они потом велись, но по каким-то частным вопросам. Было правильно сказано, что какие-то идеи должны исходить из профессионального сообщества. Дюков справедливо отметил, что есть комитет профессионального футбола и именно оттуда должны исходить идеи по изменениям: структурным, организационным, методическим.



– Сегодня прозвучало, что сборная России к 2030 году должна войти в топ-10 ведущих сборных мира. Это реально?

– Мы два года назад были в топ-8. Конечно, это реально. Почему должны быть в топ-10, а не в топ-4?

– Имелся в виду рейтинг ФИФА.

– Это другой вопрос. Сегодня мы там 39-е. Я отношусь к этому рейтингу без всякого энтузиазма. Сыграл контрольные матчи с Мальтой, Кипром и у тебя рейтинг сразу поднялся. Для мирового рейтинга есть один критерий – чемпионат мира. Отобрался, хорошо выступил – вот тебе и рейтинг. 24 сборных можно расставить с первой до 24-ю. Вот и все.

– Как расцениваете наши шансы выйти на чемпионат мира-2022?

– Они абсолютные, но их надо реализовать. Мы видели последние шесть матчей нашей сборной. Если так будем играть, то можем никуда не выйти. Но потенциал у нашей команды есть, опыт тоже, поэтому шансы вполне реальные.

– А что скажете по поводу грядущего чемпионата Европы?

– Тут сложнее. Бельгия и Дания – это крепкие сборные. Финляндия может сюрприз преподнести.