Андрей Червиченко: Голландскому правосудию все равно, Промес или мировая звезда, виноват - сядешь

Экс-президент «Спартака» высказался по поводу этого трансфера.

- Пока «Спартак» готовится на сборах без Промеса. По некоторой информации, «Аякс» хочет получить сразу всю сумму в 9 миллионов евро за переход Квинси, «Спартак» на это не соглашается.

- У меня другая информация: клубы пока не могут договориться по сумме трансфера. И сумма другая: «Аякс» хочет 15 миллионов, «Спартак» готов заплатить 10.

- Вроде бы все пишут о 9 миллионах и о 3,5 миллионах зарплаты для Промеса…

- Ну, не знаю, до меня доходили слухи о 15 и 10 миллионах. Утверждать, что это точная информация, не берусь. Но даже если речь о 9 миллионах, не в этом дело. Думаю, голландцы понимают, чем чревата история с ножичком, поэтому хотят перестраховаться.

Вы представляете, «Спартак» выходит в Лигу чемпионов, едет играть в Голландию, а Промес сидит в Москве из-за опасения, что его на родине ждут полицейские с наручниками. И здесь неважно - Голландия или другая страна. Ему везде в Европе будет небезопасно.

- Голландское правосудие работает медленно, но верно – как удав, потихоньку сдавливает тебе шею и от этого не спастись…

- Совершенно верно, если над человеком завис меч правосудия, тебя обязательно накажут, и неважно, будь ты хоть Промесом, хоть звездой мирового уровня – сядешь неизбежно, если заслужил.