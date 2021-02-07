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Три гола и передача – выдающееся возвращение Головина в основу «Монако»!
07 февраля 19:06
автор: Артем Зибрак

Три гола и передача – выдающееся возвращение Головина в основу «Монако»!

С выздоровлением Александра Головина «Монако» выдал серию из семи побед подряд, а сам россиянин выдал феерическое выступление в Ниме, позволившее монегаскам выиграть со счетом 4:3.

ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК ГОЛОВИНА

Вот это да! Александр Головин появился в стартовом составе «Монако» впервые с августа и сразу же отметился хет-триком в ворота «Нима». Более того, два мяча полузащитник забил уже к 12-й минуте. Сначала в падении замкнул зрячую подачу Фоде Балло-Туре…

… а затем классно выстрелил в дальнюю девятку с острого угла. И вновь ему ассистировал мягко забросивший мяч в штрафную Балло-Туре.

К сожалению, остальные партнеры, особенно в обороне, в первом тайме выглядели не столь ярко, и еще до перерыва хозяева отыгрались за счет точных ударов Люка До и Зинедина Ферхата. И все же одной только активности россиянина могло хватить монегаскам, чтобы уйти в раздевалку в роли лидеров, однако зрячую передачу Александра, выведшего Софьяна Диопа на убойную позицию, француз запорол ударом во вратаря Батиста Рейне метров с шести.

На этом Царь не успокоился. Он исполнял все стандарты и во втором тайме в третий раз поразил ворота соперника, оформив первый хет-трик за «Монако». На сей раз он классно исполнил штрафной, закрутив мяч в дальний нижний угол. Таким образом, все три удара Головина в матче оказались результативными.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОСНОВУ

Нико Ковач постепенно возвращал Головина в основу после травмы, полученной в конце августа. Впервые в лиге 1 Александр вышел месяц назад и сразу после появления на замену отличился в игре с «Лорьяном» (5:2). Тем не менее, в следующих пяти турах хорватский тренер выпускал россиянина только во втором тайме.

Тот еще раз стал героем матча, перевернув игру с «Марселем» (3:1) – через две минуты после выхода из раздевалки при счете 0:1 ассистировал Гильермо Марипану, а за 15 минут до конца помог забить Орельену Тчуамени.

С тех пор прошло еще два тура (21 минута против «Нанта» и 26 минут с «Ниццей»), и вот наконец Головин начал матч со стартовым свистком. В расстановке 4-4-2он занял позицию на правом фланге полузащиты, тогда как КрепинДиатта остался на скамейке запасных. Сенегалец вышел на поле в перерыве, заменив неудачника Диопа.

С этой заменой «Монако» перестроился на 3-4-2-1, а Александр устроился в тройке атакующих игроков (ближе к левому краю) вместе с Кевином Фолландом и Виссамом Бен-Йеддером (его на 56-й минуте заменил Стефан Йоветич) и стал однозначно лучшим игроком матча. Именно отсюда уже при счете 3:2 в пользу гостей Головин вывел один на один Фолланда, забившего на 77-й минуте победный мяч.

СЕДЬМАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД

Отметим, что в последний раз Головин во Франции забивал более одного мяча в сентябре 2019-го, когда оказался причастен ко всем голам «Монако» в игре с «Ниццей» (3:1) – дважды отличился сам и еще раз ассистировал Бен-Йеддеру. Всего на счету Александра в «Монако» 11 голов (10 в чемпионате и один в Кубке Франции).

Эта победа стала для монегасков седьмой подряд в лиге 1. Собственно, эта серия началась 6 января 2021 года с выздоровлением Головина. Благодаря этой победе подопечные Ковача догнали в турнирной таблице «ПСЖ» (у парижан матч в запасе, они проведут его поздним вечером в Марселе) и таким образом продолжили отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов. С набравшим такую классную форму Головиным у них есть все шансы на успех.

А может, и за чемпионство команда поборется – лидер по потерянным очкам «Лилль» до завершения матча с «Нантом» (он начнется в 19:00 по мск) опережает «Монако» всего на шесть очков.

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