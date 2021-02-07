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Дмитрий Селюк: Головин хорош, но нужно проявить себя в еврокубках
07 февраля 21:08
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Головин хорош, но нужно проявить себя в еврокубках

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет в Европе, считает, что Головин со временем может переехать в Испанию.

- Головин не только сделал хет-трик, но еще отдал голевую передачу, - констатирует Дмитрий Селюк. – Что сказать – Головин молодец, прогрессирует. Но все-таки нужно учесть, что «Ним», при всем уважении, это не «Лион». Хотя это никак не умаляет заслуги Александра. Потому что во Франции очень непростой чемпионат, играть там нелегко.

Я тут пару слов про Алексея Миранчука хочу сказать. Болельщики «Аталанты» признали его лучшим игроком в январе, конечно, это для меня немного странно. Думаю, это просто жест поддержки со стороны болельщиков новичка.

Думаю, Миранчук надолго в Италии не задержится, переберется в Испании, и там у него все будет хорошо. Ла Лига для Миранчука подходит.

- Но вернемся к нашему герою. Что говорят в Монако про Головина?

- Что говорят в Монако, не знаю, я пока в Барселоне нахожусь. К сожалению, из-за пандемии границы закрыты, и я не могу приехать в Монако.

- Головин уже лидер «Монако»?

- Он - молодец, прогрессирует, но не надо обольщаться.

- Уже шли разговоры, что, если Головин продолжит так же играть в «Монако», то летом переберется в Англию, и, возможно, в какой-нибудь топ-клуб.

- С Англией ему надо повременить. Если только Абрамович в «Челси» его возьмет.

- А в Испанию?

- Вот вариант с Испанией более реален. Испанский чемпионат Головину подходит по стилю.

- После окончания сезона «Монако» может попробовать продать Головина и заработать на трансфере?

- У «Монако» хорошие шансы попасть по итогам сезона в еврокубки. Александру надо проявить себя в еврокубках. Это важно. Если там себя проявит, тогда «Монако» может задуматься о его продаже в более сильный клуб.

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