Дмитрий Селюк: Головин хорош, но нужно проявить себя в еврокубках

- Головин не только сделал хет-трик, но еще отдал голевую передачу, - констатирует Дмитрий Селюк. – Что сказать – Головин молодец, прогрессирует. Но все-таки нужно учесть, что «Ним», при всем уважении, это не «Лион». Хотя это никак не умаляет заслуги Александра. Потому что во Франции очень непростой чемпионат, играть там нелегко.

Я тут пару слов про Алексея Миранчука хочу сказать. Болельщики «Аталанты» признали его лучшим игроком в январе, конечно, это для меня немного странно. Думаю, это просто жест поддержки со стороны болельщиков новичка.

Думаю, Миранчук надолго в Италии не задержится, переберется в Испании, и там у него все будет хорошо. Ла Лига для Миранчука подходит.

- Но вернемся к нашему герою. Что говорят в Монако про Головина?

- Что говорят в Монако, не знаю, я пока в Барселоне нахожусь. К сожалению, из-за пандемии границы закрыты, и я не могу приехать в Монако.