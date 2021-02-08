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«Бавария» сыграет на клубном ЧМ против Кариоки или Луиса Адриано
08 февраля 15:33
автор: Артем Зибрак

«Бавария» сыграет на клубном ЧМ против Кариоки или Луиса Адриано

В понедельник вечером «Бавария» вступает в борьбу за звание сильнейшего клуба мира.

ЛЕВАНДОВСКИ ОПРОБУЕТ СТАДИОН К ЧМ-2022

Соперником мюнхенцев будет египетский «Аль-Ахли», прошедший в полуфинале хозяев турнира (он проводится в Катаре) «Аль-Духаиль» (1:0).

Игра пройдет на стадионе «Ахмеда бин Али», более известного как «Аль-Райян» (также называется город, где он расположен, и местный футбольный клуб). Он был построен на месте снесенного в 2015 году старого стадиона, вмещавшего всего 25 тысяч зрителей. Новая арена, спроектированная специально под чемпионат мира, разрослась до 45 тысяч (после ЧМ-2022 хозяева планируют «ужать» ее до 21 тысячи).

К сожалению, на клубном чемпионате мира такая хорошая вместимость не будет иметь значения. Болельщиков на матчи допускают, но имеются сразу несколько ограничений. Во-первых, не допускаются зрители из-за рубежа. Во-вторых, местные любители футбола могут посетить игру только при наличии отрицательного теста на коронавирус. В-третьих, заполняемость не должна превышать 30 процентов.

И все же это лучше, чем ничего. В нынешнем сезоне мюнхенцы всего трижды играли в присутствии зрителей – в финале Суперкубка УЕФА с «Севильей» (15 тысяч), в гостях у «Хоффенхайма» (6 тысяч) и в Москве против «Локомотива (8 тысяч). Непривычная теперь уже обстановка давит на немецких звезд. Только в России они одержали победу в основное время (да и то с трудом – 2:1), тогда как «Севилью» дожали лишь в добавленное время, а от «Хоффенхайма» и вовсе получили унизительные 1:4.

ЖИНЬЯК ВСЕ ЕЩЕ В ПОРЯДКЕ

Этот матч станет уже четвертым на турнире. Ранее определились две худшие команды. Южнокорейский «Ульсан Хендэ» проиграл в четвертьфинале мексиканскому «УАНЛ Тигрес» со счетом 1:2, а затем в матче за пятое место уступил 1:3 «Аль-Духаилю».

Мексиканский клуб вообще грозит стать главной сенсацией турнира. В полуфинале они неожиданно обыграли соотечественников своего главного тренера бразильца Рикардо Ферретти и нового победителя Кубка Либертадорес «Палмейрас». Примечательно, что команда Луиса Адриано стала участником клубного чемпионата мира всего за неделю до старта в этом турнире.

Связано это с тем, что из-за пандемии в марте Кубок Либертадорес был приостановлен, так что плей-офф стартовал только в конце ноября. В чисто бразильском финале против «Сантоса» «Палмейрас» вырвал победу на девятой компенсированной минуте. График у команды настолько безумный, что уже три дня спустя она играла в чемпионате против «Ботафого» и не смогла победить откровенного аутсайдера (1:1), а затем полетела в Катар. Так что не стоит удивляться неудаче в матче с «Тигрес».

Единственный мяч в той встрече с пенальти забил хорошо известный европейским болельщикам Пьер-Андре Жиньяк. 35-летний французский форвард еще в 2015 году уехал из «Марселя» в Мексику и с тех пор считается там одной из главных звезд. Серебряный призер Евро-2016 по-прежнему в порядке. На сегодняшний день он является главным бомбардиром клубного ЧМ – на его счету три гола.

КАРИОКА ПРОТИВ ЛУИСА АДРИАНО

Любопытно, что партнером Жиньяка по команде является любимчик Александра Бубнова Рафаэль Кариока, игравший за «Спартак» с 2009-го по 2014 год. В России бразилец дважды стал серебряным призером, а после отъезда выиграл Кубок Бразилии-2014 (с «Атлетико Минейро»), два чемпионата Мексики (Апертура-2017 и Клаусура-2019), чемпионат чемпионов (турнир из одного матча, в котором принимают участие победители весеннего и осеннего чемпионатов Мексики) и Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2020.

Неплохо для одного из самых критикуемых футболистов РПЛ в истории. Кстати, во всех версиях Википедии от английской до португальской стоит его фотография в красно-белой футболке. Но это так, к слову.

Так что в полуфинале клубного чемпионата мира сошлись два бразильца со спартаковским прошлым – Луис Адриано и Кариока. Удача улыбнулась последнему (Адриано имел лучший момент у бразильцев, но его удар мимо вратаря Науэля Гусмана с линии ворот отбил на угловой защитник Луис Родригес, и теперь он выйдет против «Баварии» в финале. Если, конечно, мюнхенцы не оступятся в игре с египтянами. А если это произойдет, честь выпадет Луису Адриано.

Есть у «Тигрес» и еще один сравнительно известный футболист опорный полузащитник Гидо Писарро. Он провел четыре матча за сборную Аргентины и провел один сезон за «Севилью» (2017/18), где был игроком основы (40 матчей, два гола). Финал с участием «Тигрес» состоится в четверг, 11 февраля в 21:00 по московскому времени. Игра за третье место с участием «Палмейрас» пройдет в тот же день в 18:00.

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ – «РЕАЛ» И РОНАЛДУ

Для мексиканских клубов это будет первый финал на клубном чемпионате мира. До того высшим достижением было третье место, выигранное «Некаксой» (2000) и «Монтерреем» (2012 и 2019). И всего пятый финал без команд из Южной Америки. В последний раз такое случалось в 2018 году, когда «Реалу» выпало играть решающий матч с «Аль-Айном» (4:1).

Вообще европейцы редко отдают титул лучшего клуба мира, и каждый раз они уступали это звание бразильским клубам – «Коринтианс» праздновал дважды (2000 и 2012), «Сан-Паулу» (2005) и «Интернасьонал» (2006) по разу. Как видно из данной статистики, три четверти успехов пришлись на первые три розыгрыша турнира (изначально планировалось проводить клубный ЧМ раз в четыре года, и только с 2005-го он стал регулярным).

«Бавария» принимала участие в турнире в 2013 году и в финале одолела марокканский клуб «Раджа» (2:0). Из ныне действующих игроков мюнхенцев в той встрече играли Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Хави Мартинес, Жером Боатенг и Давид Алаба, а двое последних отметились результативными передачами.

Рекордсменом по количеству побед в клубном чемпионате мира является «Реал» (4), лучшим бомбардиром – Криштиану Роналду (7 голов), а единственный футболист, которому удалось выиграть пять титулов – Тони Кроос (2013, 2014, 2016, 2017 и 2018).

источник: «Советский спорт»
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