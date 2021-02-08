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Быстров без мужского достоинства, Семенович без сисек и доносчики-ветераны. Рейтинг наездов
08 февраля 17:58
автор: Дмитрий Кузнецов

Быстров без мужского достоинства, Семенович без сисек и доносчики-ветераны. Рейтинг наездов

Как-то неожиданно на спортивный люд напал вирус оскорблений. Два баттла «сделали» неделю: Семенович – Быстров и Губерниев – ветераны биатлоны.

1-е место

Анна СЕМЕНОВИЧ о Владимире БЫСТРОВЕ:

Может, вам тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю?

Бывшая солистка группы «Блестящие», актриса, фигуристка и просто красавица поставила на место экс-игрока российской сборной, «Спартака» и «Зенита», не оставив ему шансов сохранить мужское достоинство. Володька сам виноват. Не надо было задевать и оскорблять замечательную даму. Ее ответ мы решили не только поставить на первое место рейтинга, но и премировать Анну дополнительным трехочковым бонусом – 5+3.

В инстаграм Семенович написала: «Дорогой Владимир Быстров! Мне казалось, что вы взрослый мужчина, сам – отец, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. И высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, должна была отрезать сиськи... Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам всем до сих пор не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, мастер спорта международного класса».

Ну а дальше Анна предложила кое-что футболисту, так сказать, почикать. Чтобы в следующий раз задумался, говорить ли такие слова.

2-е место

Владимир БЫСТРОВ об Анне СЕМЕНОВИЧ:

Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

К словам Анны о хамстве Быстрова и добавить-то нечего. Разве сказать о том, что лет десять назад невозможно было даже представить, в какую помойку станут превращать наш спорт и нашу жизнь те, кто сегодня не сходит с телеэкранов. Неужели заходы и просмотры того стоят?

3-е место

Александр ТИХОНОВ о Дмитрии ГУБЕРНИЕВЕ:

Этот презерватив и подлый человек перед чемпионатом мира поливает Женю Гараничева. Некем его заменить – это можно понять?

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов и популярный комментатор Губерниев не первый год в контрах. Словесная война идет уже года полтора с переменным успехом. В прошлом феврале уставший от бесконечных подколок Дмитрия прославленный спортсмен даже пообещал, что скоро «голос биатлона» уберут с нашего ТВ. Но он по-прежнему при деле.

Новое обострение вызвано письмом ветеранов биатлона, под которым подписались олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. Всех их достали оскорбления в адрес наших звезд прошлого и настоящего со стороны тележурналиста. «Более двух миллионов матов в адрес Губерниева на всех сайтах пишут! Вам что еще надо? Кто был инициатором? Конь в пальто. Так и напишите. Но не Тихонов. Как только мне подсказали, я подписал».

А помимо этого Александр Иванович разместил письмо на своем сайте. Потому и вопросы ему.

4-е место

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ о письме ветеранов:

Жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны...

Дмитрия недавно наградили орденом Александра Невского. Он решил, что теперь можно хамить и ветеранам, и всем подряд, кто не сможет дать сдачи орденоносцу. Вместо того чтобы посмотреть на себя со стороны, продолжает искать политические оттенки в критических замечаниях. «Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака! Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны...»

Ну, это тот случай, когда кому-то можно на ветеранов наезжать, а кому-то – нет. Сравнил себя с Сахаровым. Однако…

5-е место

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО о дебюте Александра КОКОРИНА в «Фиорентине»:

Сплошной пиар, а на деле пустота.

Бывший президент «Спартака» всегда остер на язык. Особенно, если речь идет о красно-белых. Экс-нападающий москвичей Кокорин на днях сыграл первые 20 минут в чемпионате Италии против «Интера». «Человек 8 раз коснулся мяча, ни одного обострения. Игроки молодежки выйдут на поле и точно так же прогуляются, отыграют не хуже… Дальше будем смеяться над «Фиорентиной» так же, как над «Спартаком».

Посмотрим, конечно. Как известно, хорошо смеется тот, кто делает это последним.

После 3-х туров: Тихонов, Семенович – по 8 очков, Кудряшов – 5, Быстров, И.Лебедев, Черданцев – по 4.

источник: «Советский спорт»
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