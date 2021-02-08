Левандовски вывел «Баварию» в финал клубного чемпионата мира (видео)

ПЕРВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ «АНШЛАГ» В КАТАРЕ

Египетский «Аль-Ахли» в четвертьфинале обыграл хозяев катарский «Аль-Духаиль» (1:0) и удостоился чести выйти на поле против «Баварии». Матч победителя Лиги чемпионов вызвал в Аль-Райне большой интерес, и создалось впечатление, что впервые на клубном чемпионате мира стадион был заполнен до положенных 30% от вместимости (всего арена «Ахмед бин Али» вмещает чуть более 40 тысяч зрителей).

В последних пяти играх «Бавария» выиграла, однако в 2021 году не всегда выглядит так уверенно, как в прошлом сезоне, поэтому африканцы лелеяли надежду как минимум навязать немцам борьбу. Понимая, что в противостоянии из одного матча случиться может всякое (совсем недавний пример – вылет из Кубка Германии от заштатного «Хольштайна»), Ханс-Дитер Флик выставил практически всех своих звезд. Только в центре поля рядом с Йозуа Киммихом появился Марк Рока. В остальном – знакомые все лица.

РАЗМИНКА В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Отношение гранда к игре соответствовало статусу турнира. «Бавария» с первых минут забрала мяч себе и принялась бесперебойно атаковать ворота Мохамеда Эль-Шенави. Прилет с девятичасовым опозданием никак не сказался на игре фаворитов. Преимущество было столь велико, что Мануэль Нойер прописался за пределами собственной штрафной, за что его разок пытались наказать, но получилось плохо – мяч даже не долетел до ворот.

Было очевидно, что игроки «Аль-Ахли» просто не привыкли к таким скоростям, и это при том, что европейцы не включались даже на половину мощности. И все равно происходящее на поле (как минимум до первого гола) больше было похоже на тренировку, в которой игрокам поставили задачу отрабатывать позиционное нападение.

Продержались гости всего 16 минут, после чего пропустили в результате многоходовой комбинации. Бенжамен Павар навесил, Кингсли Коман первым успел к мячу после рикошета, однако вместо удара у него получился прострел на дальнюю штангу, где Серж Гнабри не стал бить в пустой угол и выкатил в центр Роберту Левандовски.

Gol do Lewandowski.

Al Ahly 0x1 Bayern#MundialNoSporTV pic.twitter.com/JKQxfZSxZL — Várzea FC10 (@VarzeaFC10) February 8, 2021

Только после этого «красный гигант» (прозвище игроков «Аль-Ахли», которое в этом матче и близко не соответствовало действиям команды на поле) провел несколько робких атак, чему способствовала и расслабленность соперника. Тем не менее, баварцы могли уходить на перерыв, имея перевес в два мяча, но Рока не использовал две хорошие возможности, а у Левандовски не получилось перебросить вратаря после выхода один на один. Жаль, ведь его комбинация с Гнабри была хороша.

КТО, ЕСЛИ НЕ РОБЕРТ?

Начало второго тайма стало откровением, поскольку оказалось, что болельщики немецкого гранда в очевидном меньшинстве. Египтяне в первые 10 минут провели чуть ли не столько же атак, как за всю первую половину, воодушевив тем самым собравшихся на трибунах. Впрочем, до реальных моментов дело так и не дошло. «Бавария» очень быстро возвращалась назад, тогда как каждому из соперников требовалось несколько секунд на принятие решения, и зачастую они совершали по два-три лишних касания. А убежать на скорости у них оказалось банально некому.

Флик понаблюдал за происходящим и провел несколько замен, выпустив на поле в том числе Эрика Шупо-Мотинга, что выдало в нем уверенность в том, что его подопечные не пропустят. В этом была определенная доля риска, поскольку после перерыва мюнхенцы перешли в эконом-режим и уже не пытались забить во что бы то ни стало. Пожалуй, единственный, кто не стал играть спустя рукава, это Кингсли Коман. Он все также старался обострять и обыгрывал один в один, выматывая оппонента за оппонентом.

В концовке «Бавария» откровенно остановилась, но мяч не упустила, поэтому не только спокойно довела матч до победы, но и удвоила преимущество – Левандовски замкнул мягкую подачу на дальнюю штангу вышедшего на замену Лероя Зане. Так победитель Лиги чемпионов на одной ноге вышел в финал клубного чемпионата мира, где в четверг сыграет с мексиканским «Тигресом». Вот там будет настоящее сражение.

Deixar o Lewandowski sozinho assim é pedir pra tomar gol né...



Bayern 2x0 Al Ahly pic.twitter.com/BjSsZKNaA4 — Torcedor Informado (@TorcedorInform1) February 8, 2021

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

«Аль-Ахли» – «Бавария» – 0:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 17 – 0:1. Левандовски, 85 – 0:2.

«Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Банун, Ашраф, Малул (Ибрахим, 28), Фати, Эль-Сулейя, Эль-Шахрат (Мохсен, 69), Могди (Дьенг, 70), Мохамед (Шериф, 83), Кахраба (Бвалья, 69).

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Зюле, 77), Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Толиссо, 69), Коман (Мусиала, 78), Мюллер (Шупо-Мотинг, 62), Гнабри (Зане, 62), Левандовски.

Судья: Мохаммед (ОАЭ).