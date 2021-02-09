Первый гол Дзюбы в году, колено Малкома. «Зенит» продолжает победную серию (видео)

Главное на данном этапе – построение взаимоотношений тройки центральных полузащитников Вильмар Барриос – Магомед Оздоев – Вендел. Бразилец в этом трио располагается выше и отвечает за организацию игры ближе к финальной трети, а колумбийцу доверяют розыгрыш мяча на своей половине. Барриос регулярно опускается ближе к центральным защитникам, освобождая крайних защитников Вячеслава Караваева и (в этой игре) Данила Кругового.

Впрочем, пока наставнику сине-бело-голубых удается только наигрывать новую схему 4-2-3-1, тогда как конкретные связки будут укрепляться впоследствии. Так, довольно поздно присоединились к команде Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий, поэтому оба вышли только на второй тайм, а Сердара Азмуна не оказалось даже в запасе. На острие вышел Себастьян Дриусси, а в центре обороны появился молодой Данила Хотулев.

Контрольный матч против сборной Иордании стал для «Зенита» уже третьим на февральском сборе. До того 4 февраля питерцы провели сразу две встречи против «Арарат-Армении» и «Ноа», выиграв их с общим счетом 7:0. И вот Сергей Семак постепенно вычерчивает основной состав и дает ему больше игровой практики.

Также из необычного – агрессивная игра Оздоева в прессинге. Против Иордана Магомед несколько раз совершал рывок для отбора или перехвата и таким образом создал один из самых острых моментов первого тайма – рванул к чужой штрафной, перехватил передачу и без лишних раздумий опасно пробил.

29 - Оздоев здорово подключился к атаке вторым темпом и мощно пробил. Вратарь иорданцев спасает!#ЗенитИордания #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/ogmHtI3T9k — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 9, 2021

Вендел понравился умением удержать и протащить мяч, в том числе под давлением. Эта способность позволяет «Зениту» быстрее преодолевать середину поля. Но пока создается впечатление, что ему не хватает взаимодействия с партнерами. Оздоев все лучше понимает товарища, периодически поддерживая атаки по центру, а вот крайние полузащитники Малком и Андрей Мостовой играют как будто сами по себе. Однако если экс-игроку «Барселоны» хватает техники, чтобы придумывать что-то самостоятельно, то россиянин выглядит наименее перспективно – на фланге мяча не получает, а при смещении к центру теряется.

Малком здорово открылся, вошел в штрафную и аккуратно пробил с правой в дальний нижний угол. Почти!#ЗенитИордания #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/cpKFm4dEnU — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 9, 2021

В результате фланговой активности питерцам не хватает. Возможно, в этом был замысел Семака, попробовавшего вскрывать оборону соперника через центр, поскольку Дриусси в нападении не обладает высокими бойцовскими качествами и не может собирать подачи в штрафной. Однако без этих фланговых передач и здоровяка Дзюбы на острие игра «Зенита» выглядит довольно бледной. Единственное удачное действие аргентинца за тайм – сравнительно опасный удар со штрафного перед самым перерывом.

РОСКОШНЫЙ ГОЛ ДЗЮБЫ, ТРАВМА МАЛКОМА

Игра в первой половине не впечатлила Семака, и после перерыва он полностью сменил оборону, выпустив Юрия Жиркова, Ярослава Ракицкого Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина, а заодно Дзюбу и Станислава Крапухина. Выход сразу двоих (да еще и габаритных) форвардов означал переход на привычные 4-4-2.

К сожалению, сразу после возобновления игры наставнику пришлось провели и еще одну замену – Малком неудачно пошел в отбор, оступился и был вынужден хромая покинуть поле, держась за колено. Проходя мимо сотрудника пресс-службы, бразилец подтвердил – болит колено. С бровки его увез электромобиль. Желаем Малкому здоровья и ждем результатов МРТ.

Дзюба же быстро подтвердил, что именно он – первый номер на позиции нападающего. На 57-й минуте он успел к передаче за спины защитникам, технично перебросил подоспевшего оппонента и красиво пробил с лета в дальний угол. Гол-красавец от нападающего сборной России, да еще и первый в 2021 году.

56 - красота! Дзюба принял на линии штрафной, перебросил защитника, а затем мощно и точно пробил. Блестяще!#ЗенитИордания #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/OFA6DkHOjb — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 9, 2021

Во втором тайме у «Зенита» был более экспериментальный состав, так что пищи для размышлений оказалось меньше. Разве что отметим, что у ворот Андрея Лунева (он занял позицию в рамке в перерыве) ближе к концу встречи стало горячее. Тем не менее, питерцы одержали на зимних сборах седьмую победу в семи матчах и в шестой раз сохранили свои ворота в неприкосновенности, хотя и выглядели наиболее бледно за все это время. А ведь через 11 дней уже официальный матч в Кубке России против тульского «Арсенала». Так что 12 февраля у сине-бело-голубых генеральная репетиция – сразу две игры против «Пюника» и сборной Узбекистана.

Контрольный матч

«Зенит» – Иордания – 1:0 (0:0)

Гол: Дзюба, 57.

«Зенит» (первый тайм): Кержаков, Караваев, Ловрен, Хотулев, Круговой, Барриос, Оздоев, Малком, Вендел, Мостовой, Дриусси.

«Зенит» (второй тайм): Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сазонов, Малком (Погорелов, 52), Оздоев (Шмакин, 62), Жирков, Мостовой (Чибисов, 62; Левин, 86), Дзюба, Крапухин.