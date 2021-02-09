«Он был прародителем «Барселоны» Гвардиолы». Вспоминаем отца тотального футбола Ринуса Михелса

Для меня одно из самых сильных впечатлений от футбола в его высшем проявлении – это как раз игра сборной Голландии на чемпионате мира 1974 года. Кстати, я где-то читал, что на Олега Романцева голландцы со своим «тотальным ералашем» на поле тоже оказали огромное влияние.

– В начале 70-х мы уже следили за голландским футболом. «Аякс» три раза подряд выиграл Кубок чемпионов. И вот голландцы пробились на чемпионат мира, где они, как мне кажется, в послевоенные годы ни разу не играли. Сборную возглавлял Ринус Михелс. Именно он произвел настоящую революцию в футболе на этом турнире – открыл для мира тот самый тотальный футбол.

Но в отличие от клубного футбола, у сборной Голландии успехов не было. И вот настал 1974 год, год чемпионата мира в ФРГ.

«Аякс» в 1971-м под руководством Ринуса Михелса выиграл свой первый Кубок чемпионов. После этого сезона Михелс ушел в «Барселону», а команду возглавил румын Штефан Ковач . И «Аякс», где блистали Йохан Кройф , Йохан Неескенс , Руди Крол , Джонни Реп и другие, еще дважды подряд выиграл Кубок чемпионов.

«КРОЙФ – ТРЕНЕР НА ПОЛЕ»

Михелс изобрел и поставил тотальный футбол, а его проводником на поле был гениальный Йохан Кройф. Он в буквальном смысле успевал во время матча дирижировать партнерами – постоянно подсказывал, что делать, куда открываться.

В финале чемпионата мира встретились две великие команды: сборные ФРГ и Голландии. Немцы были настоящей машиной, два года назад они блестяще выиграли чемпионат Европы. Но их футбол от голландского отличался – он был более схематичным.

За Кройфа в финале должен был отвечать Берти Фогтс. Но он не бегал за капитаном голландцев по всему полю, а встречал его в районе центрального круга. И вот в самом начале матча Кройф вдруг оказался на позиции центрального защитника. Получил мяч, двинулся к центру поля, Фогтс там его встретил, но мяч отнять не смог, а правила нарушать не стал – приклеился к Кройфу. Голландец дошел до штрафной, ворвался туда, и Фогтс там его сбил.

Шла вторая минута матча. Пенальти реализовал еще один великий полузащитник той сборной Йохан Неескенс.

Ну, чем все закончилось, все знают: немецкая машина все же взяла свое, хозяева забили два мяча и выиграли.

«МИХЕЛС, КРОЙФ, ГВАРДИОЛА»

Михелс после чемпионата ушел из сборной и полностью сосредоточился на работе в «Барселоне». Он попросил хозяев каталонского клуба купить еще и Неескенса. Кройф уже был в «Барсе». И именно в 1974 году после 14-летнего перерыва «Барса» выиграла чемпионский титул.

Весь мир был влюблен в «Барселону» Пепа Гвардиолы. Но этот, ныне фирменный футбол «Барсы», стал пропагандировать именно Михелс в начале 70-х. Затем в 90-х с «Барсой» работал Кройф (1988-1996. – Прим. ред.), плоть от плоти ученик Михелса. В той «Барселоне» и играл Пеп Гвардиола. Он впитал в себя учение голландской школы и фактически явился продолжателем дела двух великих голландцев. Поэтому Михелса можно смело назвать прародителем «Барселоны» Гвардиолы.

«В СССР ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ СТАВИЛ ЛОБАНОВСКИЙ»

В этой связи должен сказать, что в СССР футбол, очень похожий на голландский, в середине 70-х поставил в киевском «Динамо» Валерий Лобановский.

Я как раз играл в сборной при Лобановском. У него были четко расписаны одиннадцать точек на поле, и каждый футболист при различных ситуациях должен был знать, на какой из этих точек он должен находиться в данный конкретный момент.

Например, если я подключился к атаке и оказался на месте Олега Блохина, при потере мяча я должен был оказаться в определенной точке, а не мчаться назад, сломя голову. Мое место крайнего защитника уже занял другой игрок.

Так вот, в сезоне 1974 года мы боролись с киевским «Динамо» за чемпионство, но киевляне были сильнее, это объективно. Однако мы в «Спартаке» так прониклись игрой голландцев на чемпионате мира, что стали в чем-то их копировать, пытались тоже организовать «ералаш» на поле. Нас тогда даже прозвали «летучими голландцами».

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