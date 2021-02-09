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«Он был прародителем «Барселоны» Гвардиолы». Вспоминаем отца тотального футбола Ринуса Михелса
09 февраля 19:00
автор: Юрий Волохов

«Он был прародителем «Барселоны» Гвардиолы». Вспоминаем отца тотального футбола Ринуса Михелса

Сегодня исполнилось бы 93 года изобретателю тотального футбола, лучшему тренеру XX века по версии ФИФА великому Ринусу Михелсу.

«ЭТО БЫЛ ГОЛЛАНДСКИЙ ЕРАЛАШ НА ПОЛЕ»

«Аякс» в 1971-м под руководством Ринуса Михелса выиграл свой первый Кубок чемпионов. После этого сезона Михелс ушел в «Барселону», а команду возглавил румын Штефан Ковач. И «Аякс», где блистали Йохан Кройф, Йохан Неескенс, Руди Крол, Джонни Реп и другие, еще дважды подряд выиграл Кубок чемпионов.

Но в отличие от клубного футбола, у сборной Голландии успехов не было. И вот настал 1974 год, год чемпионата мира в ФРГ.

Эксперт «Телеспорта» Евгений Ловчев вспоминает, какое впечатление на него произвела игра великой сборной Голландии на том чемпионате.

В начале 70-х мы уже следили за голландским футболом. «Аякс» три раза подряд выиграл Кубок чемпионов. И вот голландцы пробились на чемпионат мира, где они, как мне кажется, в послевоенные годы ни разу не играли. Сборную возглавлял Ринус Михелс. Именно он произвел настоящую революцию в футболе на этом турнире – открыл для мира тот самый тотальный футбол.

Для меня одно из самых сильных впечатлений от футбола в его высшем проявлении – это как раз игра сборной Голландии на чемпионате мира 1974 года. Кстати, я где-то читал, что на Олега Романцева голландцы со своим «тотальным ералашем» на поле тоже оказали огромное влияние.

«КРОЙФ – ТРЕНЕР НА ПОЛЕ»

Михелс изобрел и поставил тотальный футбол, а его проводником на поле был гениальный Йохан Кройф. Он в буквальном смысле успевал во время матча дирижировать партнерами – постоянно подсказывал, что делать, куда открываться.

В финале чемпионата мира встретились две великие команды: сборные ФРГ и Голландии. Немцы были настоящей машиной, два года назад они блестяще выиграли чемпионат Европы. Но их футбол от голландского отличался – он был более схематичным.

За Кройфа в финале должен был отвечать Берти Фогтс. Но он не бегал за капитаном голландцев по всему полю, а встречал его в районе центрального круга. И вот в самом начале матча Кройф вдруг оказался на позиции центрального защитника. Получил мяч, двинулся к центру поля, Фогтс там его встретил, но мяч отнять не смог, а правила нарушать не стал – приклеился к Кройфу. Голландец дошел до штрафной, ворвался туда, и Фогтс там его сбил.

Шла вторая минута матча. Пенальти реализовал еще один великий полузащитник той сборной Йохан Неескенс.

Ну, чем все закончилось, все знают: немецкая машина все же взяла свое, хозяева забили два мяча и выиграли.

«МИХЕЛС, КРОЙФ, ГВАРДИОЛА»

Михелс после чемпионата ушел из сборной и полностью сосредоточился на работе в «Барселоне». Он попросил хозяев каталонского клуба купить еще и Неескенса. Кройф уже был в «Барсе». И именно в 1974 году после 14-летнего перерыва «Барса» выиграла чемпионский титул.

Весь мир был влюблен в «Барселону» Пепа Гвардиолы. Но этот, ныне фирменный футбол «Барсы», стал пропагандировать именно Михелс в начале 70-х. Затем в 90-х с «Барсой» работал Кройф (1988-1996. – Прим. ред.), плоть от плоти ученик Михелса. В той «Барселоне» и играл Пеп Гвардиола. Он впитал в себя учение голландской школы и фактически явился продолжателем дела двух великих голландцев. Поэтому Михелса можно смело назвать прародителем «Барселоны» Гвардиолы.

«В СССР ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ СТАВИЛ ЛОБАНОВСКИЙ»

В этой связи должен сказать, что в СССР футбол, очень похожий на голландский, в середине 70-х поставил в киевском «Динамо» Валерий Лобановский.

Я как раз играл в сборной при Лобановском. У него были четко расписаны одиннадцать точек на поле, и каждый футболист при различных ситуациях должен был знать, на какой из этих точек он должен находиться в данный конкретный момент.

Например, если я подключился к атаке и оказался на месте Олега Блохина, при потере мяча я должен был оказаться в определенной точке, а не мчаться назад, сломя голову. Мое место крайнего защитника уже занял другой игрок.

Так вот, в сезоне 1974 года мы боролись с киевским «Динамо» за чемпионство, но киевляне были сильнее, это объективно. Однако мы в «Спартаке» так прониклись игрой голландцев на чемпионате мира, что стали в чем-то их копировать, пытались тоже организовать «ералаш» на поле. Нас тогда даже прозвали «летучими голландцами».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

  • Маринюс (Ринус) Якобюс МИХЕЛС
  • Родился 9 февраля 1928 года (Амстердам) – умер 3 марта 2005 (Алст, Бельгия).
  • Голландский футболист и тренер. Наибольшего успеха добился в качестве тренера «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов.
  • Изобретатель тотального футбола.
  • Считается одним из величайших тренеров в истории футбола. Лучший тренер послевоенного периода по версии The Times, признан лучшим тренером XX века по версии ФИФА.
  • Достижения тренера
  • «Аякс»: чемпион Нидерландов (1966, 1967, 1968, 1970), обладатель Кубка Нидерландов (1967, 1970, 1971). Обладатель Кубка чемпионов (1971)
  • «Барселона»: чемпион Испании (1974), обладатель Кубка Испании (1978).
  • «Кельн»: обладатель Кубка Германии (1983)
  • Сборная Нидерландов: вице-чемпион мира (1974), чемпион Европы (1988).

источник: «Советский спорт»
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