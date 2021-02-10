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«Я был средним игроком, а забивал самые важные мячи» 5 лет назад не стало Анатолия Ильина
10 февраля 16:31
автор: Юрий Волохов

«Я был средним игроком, а забивал самые важные мячи» 5 лет назад не стало Анатолия Ильина

10 февраля 2016 года ушел из жизни автор «золотого» гола в финале Олимпиады-1956 Анатолий Ильин.  

КТО ЖЕ ЗАБИЛ «ЗОЛОТОЙ ГОЛ» В МЕЛЬБУРНЕ?

В истории, как автор золотого мяча, остался Анатолий Ильин. Однако Анатолий Исаев считал, что это он забил тот мяч в ворота Югославии в финале Олимпиады-1956 в Мельбурне.

В первом тайме мячей забито не было, в начале второго сборная СССР провела быструю атаку правым флангом. Последовал навес Бориса Татушина, Исаев головой переправил мяч в дальний угол ворот, а набегавший Ильин, тоже головой, внес мяч в сетку.

Вот, что сам Ильин сказал по этому поводу несколько лет назад в интервью «Советскому спорту».

- Анатолий Михайлович, официально признано, что единственный мяч в финале Олимпиады-1956 в ворота югославов забили вы. Однако ваш друг Анатолий Исаев считает, что это сделал он. Так кто же прав?

- Этот вопрос задают мне часто. Он давно надоел. Вот и вы повторяете чушь. Да, не отрицаю, что Исаев имеет прямое отношение к этому голу. «Мяч от его головы летел в пустой угол ворот». Но ведь это еще не гол. Взятие ворот считается, когда мяч пересекает линию ворот. А в том матче произошло это после моего, а не исаевского удара, почти с линии ворот. Вопрос закрыт?

«Я НЕ БОРОВ И НЕ СТРЕЛЬЦОВ»

Сам Анатолий Михайлович довольно объективно относился к себе. Например, он как-то сказал: «Я был средним игроком, не Бобровым, не Стрельцовым, а забивал самые важные мячи».

И это истинная правда. Из того золотого поколения 50-х по количеству важнейших голов с Ильиным вряд ли кто-то может сравниться. Ниже – все самые важные мячи, забитые Анатолием Ильиным за сборную и «Спартак».

Чемпионат СССР-1952
«Спартак» – «Динамо» Тбилиси – 2:1

Для того чтобы стать чемпионом, «Спарта­ку» необходимо было обыграть тбилисских динамовцев. Победный гол в ворота тбилисцев забил на 80‑й Анатолий Ильин.

Товарищеский матч
СССР – ФРГ – 3:2

Первая после Великой Отечественной войны встреча советских и немецких футболистов. Переполненный стадион «Динамо». Захватывающий матч. При счете 2:2 Анатолий Ильин на 73‑й минуте сильным ударом вонзил мяч в сетку чемпионов мира. Победа из тех, которые называют историческими.

Финал Спартакиады народов СССР-1956
Сборная Москвы – сборная Грузии – 2:1

И опять решающий гол Ильина приносит победу столичной команде.

Финал Олимпиады-1956
Югославия – СССР – 0:1

На 48‑й минуте Борис Татушин обходит защитника и посылает мяч в штрафную площадь. К нему устремляются Анатолий Исаев и вратарь Петар Раденкович. Исаев перебрасывает мяч головой через вратаря в направлении дальнего угла. Набегавший Ильин, тоже головой, заносит мяч в пустые ворота.

Чемпионат мира-1958
Англия – СССР – 0:1

На чемпионате мира в Швеции сборные СССР или Анг­лия по итогам группового турнира претендуют на выход в четвертьфинал. Встреча между ними закончилась вничью, Для определения четвертьфиналиста необходима переигровка. Сборная СССР оказалась сильнее, единственный гол забил Ильин - 1:0.

Чемпионат СССР-1958.
«Спартак» – «Динамо» Киев – 3:2

Драматическая развязка чемпионата страны. После его окончания переигрывается матч «Спартак» – «Динамо» (Киев). Если спартаковцы проигрывают, чемпионом становится московское «Динамо». За четверть часа до конца счет 1:2. Но Ильин сравнивает счет. Этот гол становится переломным, а вскоре Сергей Сальников забивает победный мяч. В том сезоне «Спартак», выиграв и Кубок, сделал третий в своей истории «дубль».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анатолий ИЛЬИН

Родился 27 июня 1931 года в Москве – умер 10 февраля 2016 года в Москве.

Регалии: Заслуженный мастер спорта СССР; Олимпийский чемпион (1956); 5-кратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962); 2-кратный серебряный (1954, 1955) и 2-кратный бронзовый (1957, 1961) призер чемпионатов СССР; 2-кратный обладатель Кубка СССР (1950, 1958).

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