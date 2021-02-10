Вы за Федуна с Миллером или за Рыболовлева с Перкасси? Стоит ли переживать из-за реформы ЛЧ

А куда им было деваться? Убрал бы союз под стол свои предложения, тогда инициаторам создания европейской суперлиги ничто не мешало бы организовывать элитный турнир, в который доступ крайне ограничен.

Многие футбольные товарищи тут же обрушились с критикой. Главный вывод - богатых нововведение сделает еще богаче, у тех, что денег поменьше, отнимет те небольшие возможности заработать, что есть сегодня. В том числе у команд РПЛ. Все так и есть. Ведь что новая схема предполагает помимо системы без группового этапа, когда каждый клуб проводит 10 матчей с разными соперниками (а не шесть в группе как сейчас), и увеличения количества участников с 32 до 36. Это расширение представителей из четырех ведущих лиг и распределение финансов в пользу больших клубов.

Какая альтернатива есть у европейских лиг, ратующих за сохранение существующих устоев? По сути – никакой. ФИФА и УЕФА при желании могли бы, наверное, нагородить препятствий для суперлижных революционеров. Но за топ-клубами Старого света стоят влиятельные люди, которые не станут молча наблюдать за тем, как им вставляют палки в колеса футбольные функционеры. Рецепты того, как с ними справляться, не так давно были обкатаны на Йозефе Блаттере и Мишеле Платини, когда-то первых лицах мирового футбола. Война нежелательна для обеих сторон, потому и вынуждены они договариваться.

Вот только все попытки достичь компромисса – временное лекарство от слома порядка. Невозможно остановить ход истории. Клубный футбол стремительно движется навстречу глобальным переменам. Еврокубки в том виде, какими когда-то задумывались, выполнили свою миссию. Больше нет соперничества разных футбольных школ, которым мы наслаждались долгие годы.

Клубные турниры обрели популярность благодаря увлекательному соревнованию команд, представлявших разные философии футбола, разные тактические схемы, технические навыки, национальные особенности игры. В какой-то период эта была в том числе конкурентная борьба футбольных хозяйств из стран с различным общественно-политическим строем. А что сейчас?