Вы за Федуна с Миллером или за Рыболовлева с Перкасси? Стоит ли переживать из-за реформы ЛЧ

А куда им было деваться? Убрал бы союз под стол свои предложения, тогда инициаторам создания европейской суперлиги ничто не мешало бы организовывать элитный турнир, в который доступ крайне ограничен.
Многие футбольные товарищи тут же обрушились с критикой. Главный вывод - богатых нововведение сделает еще богаче, у тех, что денег поменьше, отнимет те небольшие возможности заработать, что есть сегодня. В том числе у команд РПЛ. Все так и есть. Ведь что новая схема предполагает помимо системы без группового этапа, когда каждый клуб проводит 10 матчей с разными соперниками (а не шесть в группе как сейчас), и увеличения количества участников с 32 до 36. Это расширение представителей из четырех ведущих лиг и распределение финансов в пользу больших клубов.
Какая альтернатива есть у европейских лиг, ратующих за сохранение существующих устоев? По сути – никакой. ФИФА и УЕФА при желании могли бы, наверное, нагородить препятствий для суперлижных революционеров. Но за топ-клубами Старого света стоят влиятельные люди, которые не станут молча наблюдать за тем, как им вставляют палки в колеса футбольные функционеры. Рецепты того, как с ними справляться, не так давно были обкатаны на Йозефе Блаттере и Мишеле Платини, когда-то первых лицах мирового футбола. Война нежелательна для обеих сторон, потому и вынуждены они договариваться.
Вот только все попытки достичь компромисса – временное лекарство от слома порядка. Невозможно остановить ход истории. Клубный футбол стремительно движется навстречу глобальным переменам. Еврокубки в том виде, какими когда-то задумывались, выполнили свою миссию. Больше нет соперничества разных футбольных школ, которым мы наслаждались долгие годы.
Клубные турниры обрели популярность благодаря увлекательному соревнованию команд, представлявших разные философии футбола, разные тактические схемы, технические навыки, национальные особенности игры. В какой-то период эта была в том числе конкурентная борьба футбольных хозяйств из стран с различным общественно-политическим строем. А что сейчас?
Почти все эти факторы сошли на нет. Сегодня все меньше отличия можно обнаружить между командами разных чемпионатов. Все чаще на поле выходят составы, в которых нет аборигенов или же их представительство ничтожно мало. Все отличия между коллективами заключаются в финансовых возможностях того или иного клуба-интернационала. Это почти уже копия американского спорта в плане комплектации составов. Осталось сделать главный шаг – перейти к заокеанской структуре построения лиг. Потому как это никаким образом уже не является противостоянием футбольных стран в том виде, как оно предполагалось на заре еврокубков.
Государству без разницы, как называется турнир, в котором участвует клуб, который платит ему налоги. Главное – чтобы денег было больше, а уровень футбола выше. Оно в этом заинтересовано. Большой финансово успешный клубный футбол сегодня – это в первую очередь кубки крутых бизнесменов. Они ужинают девушку. А потому глупо выглядит, что танцевать ее приглашает кто-то иной.
Для России новая система будет означать потерю представительства в Лиге чемпионов. Плохо это? Для владельцев ведущих клубов – однозначно да. Но кто виноват, что они так ведут дела. Для российского футбола с учетом наших отвратительных осенних выступлений – не особо это и ужасно. У наших футбольных боссов и нашей футбольной сборной сегодня большей частью разные интересы.
У нас хозяева топ-клубов давно ратуют за отмену лимита. В том числе для того, чтобы быть конкурентными в еврокубках. Дай им волю, они выставят в Лиге чемпионов 10 легионеров с Акинфеевым в воротах – какой с того прок будет Станиславу Черчесову?
Пока такой возможности – накупить состав из иностранцев - российские правила не дают. Ну так и успехов без этого нет. Но как только наши клубы наполнит доверху забугорный легион, у русского человека сразу же появится дилемма, за кого ему переживать: за «Спартак» с десятком Ларссонов в составе с «Зенитом» из Венделов или за «Монако» Александра Головина и «Аталанту» Алексея Миранчука? И тут без разницы будет, сколько клубов из России выступают в Лиге чемпионов. Важно – сколько в них наших игроков.
Невозможна ныне ситуация, что российский клуб со сплошь российскими футболистами может успешно играть на европейской арене. А потому перспектива, если отбросить фанатские заклинания «Спартак»/«Зенит»/ЦСКА – навсегда», и переживать за родных игроков, а не за вывески, такова: болеть за Леонида Федуна с Алексеем Миллером или за Дмитрия Рыболовлева с Антонио Перкасси.
Вы за кого предпочитаете?