Winline в «Коммент.Шоу» покажут последние приготовления «Краснодара» к Лиге Европы

Уже в следующий четверг «быкам» предстоит первый раунд двухматчевого противостояния в 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». А потому – внимание к последним контрольным матчам перед ответственным боем.

Сегодня подопечные Мурада Мусаева проведут сразу два контрольных матча. В 16:30 на поле тренировочного центра в испанской Марбелье «быки» сыграют с московским «Локомотивом», а в 18:30 – с тбилисским «Локомотивом». Не так давно тбилисцы уже огорчал другой российский клуб в еврокубках – в отборочном раунде Лиге Европы «Локомотив» выбил из турнира московских динамовцев.

По хорошей традиции этой зимы оба матча «Краснодара» сегодня можно будет посмотреть эксклюзивно в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении букмекера Winline, который с этого сезона является титульным спонсором «быков». Трансляция доступна абсолютно бесплатно для всех зарегистрированных пользователей Winline.

Прямой эфир будет вести также и YouTube-канал «Коммент.Шоу». Предматчевая студия стартует в 16:00, за полчаса до начала первого матча. Ведущий в студии – Константин Генич. Комментировать матчи от бровки из Испании будет Нобель Арустамян.

Ссылки на трансляции на площадках Winline:

16:30. Краснодар – Локомотив М:

18:30. Краснодар – Локомотив Тб:

YouTube-канал «Коммент.Шоу»: