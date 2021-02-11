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Если в Загребе это видели, нам кранты. «Локомотив» разгромил «Краснодар»
11 февраля 18:24
автор: Артем Зибрак

Если в Загребе это видели, нам кранты. «Локомотив» разгромил «Краснодар»

На сборе в Испании «Локомотив» разгромно победил «Краснодар» (4:0). Игнатьев оформил дубль, Жемалетдинов забил и отдал две передачи.

ПАБЛО, А НЕ МУРИЛО

Возобновление сезона в России уже близко, о чем еще четче напомнил контрольный матч между «Локомотивом» и «Краснодаром». Тем более, что обе команды предстали в боевых составах, за редким исключением. У железнодорожников по-прежнему отсутствует Дмитрий Баринов, нездоровится Антону Миранчуку, восстанавливаются Зе Луиш и Федор Смолов, а у «быков» нет Матвея Сафонова. Но среди тех, кто находится в распоряжении тренеров, были задействованы все претенденты на место в основе.

Краснодарцы с первых минут включили активный прессинг, но быстро пропустили после розыгрыша углового. Первая подача Франсуа Камано на Пабло не удалась, однако Виталий Лисакович вернул мяч полузащитнику, и тот еще раз забросил в центр штрафной, где Рифат Жемалетдинов здорово подстроился и прицельно пробил.

Выход Пабло в старте может быть сигналом к тому, что в сезоне именно он составит пару центральных защитников Ведрану Чорлуке. Не факт, что Мурило удастся сохранить место в основном составе, хотя к нему претензий осенью было меньше, чем, например, к Кайо из «Краснодара».

МАРТЫНОВИЧ И КАЙО К ЗАГРЕБУ НЕ ГОТОВЫ

Команда Мурада Мусаева подкупает желанием встречать соперника на его половине поля, причем в полном составе. Столь агрессивный прессинг позволяет временами запирать оппонентов на ограниченном участке поля, однако сыгранности в этом компоненте южанам пока не хватает, и они нередко будут позволять проводить контратаки. Особенно командам, делающим ставку на такую игру. «Локо» все-таки старался держать мяч.

Тем не менее, именно выход из-под давления и принес москвичам второй мяч. Быстро пройдя середину поля, они доставили мяч на угол штрафной Лисаковичу. Белорусский нападающий раскачал соотечественника Александра Мартыновича и точно пробил в дальний угол.

Да и в целом эффективность в атаке у «быков» очень низкая, тогда как в обороне полный караул. До конца тайме железнодорожники еще дважды пробили Евгения Городова. Оба раза это сделал Владислав Игнатьев – сначала получил в штрафной проникающую передачу от Жемалетдинова (он отдал голевую и во втором голе) после перехвата на чужой половине поля, а затем открылся за спиной Евгения Чернова на дальней штанге и реализовал мягкую подачу Мацея Рыбуса.

0:4 к перерыву, и голы на любой вкус. Если в Загребе видели этот тайм, то в Лиге Европы «Краснодару» ничего не светит. Хорваты разорвут оборону россиян, если в ближайшее время Мусаев не придумает что-то из ряда вон. Даже удивительно, что осенью «Краснодар» разгромил «Локо» со счетом 5:0.

ГДЕ «ПЛАН Б»?

Беда «Краснодара» в том, что у команды отсутствует «план Б». Если атакующая комбинационная игра не получается, «быки» не реагируют на это, и продолжают гнуть свою линию. Ранее им нередко удавалось додавить соперников (особенно на своем поле), но эта слабость слишком уж бросается в глаза.

И после перерыва краснодарцы играли во владение, но редко доводили дело до хорошего удара. Едва ли не единственное светлое пятно – умение Магомеда-Шапи Сулейманова пробить со штрафного. К своему шансу он подошел ответственно, и Гилерме с трудом вытащил мяч из-под перекладины.

А вот другие варианты розыгрыша стандартов выглядят не слишком эффективными. Необычной новинкой стали подачи с угловых и штрафных, на которые приходят сразу два игрока. Чаще всего это были Реми Кабелла и Тони Вилена. Один пробегает, другой подает. Но сказать, что этот финт вводил защитников в заблуждение, было бы преувеличением.

«Локо» же понравился, в первую очередь в переходных фазах. Железнодорожники быстро возвращаются в оборону и классно разжимаются в контратаках. Это большой плюс для матчей против таких команд, как «Краснодар», но в РПЛ, где большинство соперников играют от обороны, столь высокой эффективности от этих достоинств можно и не дождаться. К сожалению для москвичей, здорово выглядевший на сборах Лисакович в концовке получил повреждение, столкнувшись с Камано. Будем надеяться, что обойдется без травмы. Белорус оставляет очень приятное впечатление.

Контрольный матч

«Локомотив» - «Краснодар» - 4:0 (4:0)

Голы: Жемалетдинов, 3 – 1:0. Лисакович, 24 – 2:0. Игнатьев, 32 – 3:0. Игнатьев, 41 – 4:0.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Куликов, 65), Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Крыховяк, Камано, Жемалетдинов, Рыбчинский, Лисакович (Эдер, 81).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Вилена (Газинский, 60), Олссон, Вандерсон (Сулейманов, 46), Кабелла, Классон, Берг (Ионов, 67).

Предупреждения: Крыховяк, 27. Камано, 28.

источник: «Советский спорт»
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