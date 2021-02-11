Если в Загребе это видели, нам кранты. «Локомотив» разгромил «Краснодар»

ПАБЛО, А НЕ МУРИЛО

Возобновление сезона в России уже близко, о чем еще четче напомнил контрольный матч между «Локомотивом» и «Краснодаром». Тем более, что обе команды предстали в боевых составах, за редким исключением. У железнодорожников по-прежнему отсутствует Дмитрий Баринов, нездоровится Антону Миранчуку, восстанавливаются Зе Луиш и Федор Смолов, а у «быков» нет Матвея Сафонова. Но среди тех, кто находится в распоряжении тренеров, были задействованы все претенденты на место в основе.

Краснодарцы с первых минут включили активный прессинг, но быстро пропустили после розыгрыша углового. Первая подача Франсуа Камано на Пабло не удалась, однако Виталий Лисакович вернул мяч полузащитнику, и тот еще раз забросил в центр штрафной, где Рифат Жемалетдинов здорово подстроился и прицельно пробил.

Выход Пабло в старте может быть сигналом к тому, что в сезоне именно он составит пару центральных защитников Ведрану Чорлуке. Не факт, что Мурило удастся сохранить место в основном составе, хотя к нему претензий осенью было меньше, чем, например, к Кайо из «Краснодара».

МАРТЫНОВИЧ И КАЙО К ЗАГРЕБУ НЕ ГОТОВЫ

Команда Мурада Мусаева подкупает желанием встречать соперника на его половине поля, причем в полном составе. Столь агрессивный прессинг позволяет временами запирать оппонентов на ограниченном участке поля, однако сыгранности в этом компоненте южанам пока не хватает, и они нередко будут позволять проводить контратаки. Особенно командам, делающим ставку на такую игру. «Локо» все-таки старался держать мяч.

Тем не менее, именно выход из-под давления и принес москвичам второй мяч. Быстро пройдя середину поля, они доставили мяч на угол штрафной Лисаковичу. Белорусский нападающий раскачал соотечественника Александра Мартыновича и точно пробил в дальний угол.