Ползарплаты на спасение «Тамбова». Кто не согласен – теряет все

Нарочно не придумаешь историю, которая могла бы столь же основательно испачкать имидж наших главных футбольных организаций. Спровадили бы никому ненужную команду из лиги за многочисленные нарушения регламента и трудового законодательства - и дело с концом. Вздохнули бы свободно и дали пример остальным. Но наши большие начальники с каким-то садомазохистским рвением продолжают марать свою репутацию.

До старта сезона остается чуть больше недели – 20 февраля играются матчи 1/8 финала Кубка России, а ясности в вопросе «жив «Тамбов» или мертв?» по-прежнему нет. С момента конференции РФС, переизбравшей на новый срок своего президента Александра Дюкова, прошло восемь дней. Именно столько времени не могут принять окончательного решения о путях спасения клуба после заявлений главы РПЛ Сергея Прядкина, что сезон «Тамбов» обязательно доиграет.

Говорилось сразу после конференции о том, что лига окажет помощь и совместно с РФС попробует подтянуть спонсоров, клубы бесплатно отдадут в аренду игроков. По последней информации, во всяком случае это утверждает телеграм-канал «Мутко против», РФС с РПЛ вроде бы договорились о финансировании клуба в размере 300 млн рублей. Этих денег может хватить, чтобы «Тамбов» не обанкротился и не снялся.

Но «Тамбов» должен почти вдвое больше этой суммы, и она продолжает увеличиваться. Очередь из должников стоит на низком старте. На днях в суд подал «Спартак», требуя с тамбовчан 2,6 млн рублей, которые они не заплатили за использование базы красно-белых в Тарасовке в 2020 году. Готовы бежать в суд и в Нижнем Новгороде, где горемычная бомжеватая команда не заплатила за пользование стадионом, но пока выжидают. Наверняка не дремлют и другие организации, кого судьба невольно свела в своей деятельности с ФК «Тамбов». В такой ситуация вся надежда лишь на то, что клуб сумеет свои долги грамотно и быстро реструктуризировать.

Заявление о банкротстве уже было подано, но ему пока не дают ход. Судя по всему, руководителям умирающей команды дали понять большие люди, что их интерес в выживании «Тамбова» очень серьезный. А потому им лучше не выпрыгивать с теряющего высоту самолета, а постараться выправить штурвал и мягко приземлиться.