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Ползарплаты на спасение «Тамбова». Кто не согласен – теряет все
12 февраля 16:14
автор: Дмитрий Кузнецов

Ползарплаты на спасение «Тамбова». Кто не согласен – теряет все

РПЛ с РФС продолжают свою нетрадиционную пиар-кампанию по оживлению утопленничка в лице ФК «Тамбов».

Нарочно не придумаешь историю, которая могла бы столь же основательно испачкать имидж наших главных футбольных организаций. Спровадили бы никому ненужную команду из лиги за многочисленные нарушения регламента и трудового законодательства - и дело с концом. Вздохнули бы свободно и дали пример остальным. Но наши большие начальники с каким-то садомазохистским рвением продолжают марать свою репутацию.

До старта сезона остается чуть больше недели – 20 февраля играются матчи 1/8 финала Кубка России, а ясности в вопросе «жив «Тамбов» или мертв?» по-прежнему нет. С момента конференции РФС, переизбравшей на новый срок своего президента Александра Дюкова, прошло восемь дней. Именно столько времени не могут принять окончательного решения о путях спасения клуба после заявлений главы РПЛ Сергея Прядкина, что сезон «Тамбов» обязательно доиграет.

Говорилось сразу после конференции о том, что лига окажет помощь и совместно с РФС попробует подтянуть спонсоров, клубы бесплатно отдадут в аренду игроков. По последней информации, во всяком случае это утверждает телеграм-канал «Мутко против», РФС с РПЛ вроде бы договорились о финансировании клуба в размере 300 млн рублей. Этих денег может хватить, чтобы «Тамбов» не обанкротился и не снялся.

Но «Тамбов» должен почти вдвое больше этой суммы, и она продолжает увеличиваться. Очередь из должников стоит на низком старте. На днях в суд подал «Спартак», требуя с тамбовчан 2,6 млн рублей, которые они не заплатили за использование базы красно-белых в Тарасовке в 2020 году. Готовы бежать в суд и в Нижнем Новгороде, где горемычная бомжеватая команда не заплатила за пользование стадионом, но пока выжидают. Наверняка не дремлют и другие организации, кого судьба невольно свела в своей деятельности с ФК «Тамбов». В такой ситуация вся надежда лишь на то, что клуб сумеет свои долги грамотно и быстро реструктуризировать.

Заявление о банкротстве уже было подано, но ему пока не дают ход. Судя по всему, руководителям умирающей команды дали понять большие люди, что их интерес в выживании «Тамбова» очень серьезный. А потому им лучше не выпрыгивать с теряющего высоту самолета, а постараться выправить штурвал и мягко приземлиться.

Основная задача – договориться о сокращении задолженности с заимодателями, поставщиками и футболистами. В отношении последних пошли любопытные разговоры. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подчеркнул: нужно, чтобы игроки, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга. Отметив при этом, что «если пойдут, то клуб сохранится, а если не пойдут - будем сниматься и банкротиться».

То есть игрокам, честно отрабатывающим свои контракты, дали понять: гоните половину суммы, соглашаясь на выплату 50 процентов вместо 100, в противном случае рискуете не получить ничего. Класс, да и только. Какая чудесная операция по сохранению спортивного принципа в РПЛ. Очевидно, главная задача тут – спасение репутации чиновников, допустивших такую организацию в элитный дивизион. Что до футболистов – черт с ними, пусть сами выпутываются.

Худяков сообщил, что команда сейчас в Крымске, а он за свой счет купил билеты и оплатил сбор (еще плюс в карму лиги). Сделал это, так как все счета клуба заблокированы. Если на них и поступят какие-то деньги, то уйдут незамедлительно на погашение долгов перед футболистами и персоналом. Потому крайне важно, сумму задолженности по зарплатам сократить.

Кто мешает честно признать даже сейчас, что с ФК «Тамбов» была допущена ошибка. Клуб – банкрот. Такой команде не место в чемпионате России в элитном дивизионе. Снялась бы она с турнира, аннулировали бы все результаты – какая от того случилась бы катастрофа?

В турнирном плане пострадал бы ненадолго «Спартак», успевший дважды победить «Тамбов» (причем второй матч москвичи выиграли у полуосновного состава из-за забастовки ряда лидеров тамбовчан). Красно-белые опустились бы на строчку ниже. Сейчас у них 35 очков, а за минусом побед над «Тамбовом» стало бы 29. Отставание от лидера «Зенита» выросло бы до девяти баллов вместо нынешних шести. А вперед бы команда Доменико Тедеско пропустила «Сочи» и сравнялась бы с «Ростовом». Это при условии, что всем бы заминусовали тамбовские матчи.

Но у тех же спартаковцев был бы относительный минус. Просто по сравнению с конкурентами появилась бы игра в запасе. Из серьезных соперников в борьбе за медали никто с тамбовчанами очков не терял. Разве что «Рубин» сыграл вничью в первом круге. Казанцы и были бы в плюсе. Но они идут девятыми, никаких больших изменений в расклады это бы не внесло.

Таких планов – снимать «Тамбов» с пробега – РПЛ, однако, не вынашивает. Лига с упорством реанимирует пациента. Осталось немного надавить на тех, кто не хочет помогать в спасении безнадежного больного – и можно будет потирать руки. Отчитаться наверху, что несмотря на все тягости пандемии и сложное экономическое положение ряда участников целостность рядов удалось сохранить.

источник: «Советский спорт»
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