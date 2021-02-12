Анзор Кавазашвили: Здорово, что «Тамбову» выделяют 300 миллионов, но я не верю в его светлое будущее

- Сегодня стало известно, что РФС и РПЛ выделят «Тамбову» 300 миллионов рублей. Как вы к этому относитесь?

- Когда такие организации вытаскивают футбольные клубы, которые находятся в беде, это здорово. Это говорит о том, что у нас начали ценить клубы. Сегодня некоторые команды представляют собой только название на бумаге. Нет профессиональных клубов, кроме «Зенита», «Спартак», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА. А большинство наших команд сидят на бюджетных дотациях и государственных компаниях. Мы должны обеспечить нуждающихся финансовой помощью. Когда клуб просит помочь деньгами президента страны, так нельзя делать. Прямое назначение РФС - выручать свои клубы. Тогда уважение к этой организации будет.

- Нужно ли спасать «Тамбов», других же не спасали: «Тосно», «Амкар», «Анжи»?

- Я о том и говорю. Сегодня пришли люди в руководство, у которых есть авторитет и финансовые возможности, которые могут привлечь деньги на развитие футбола. Но для его развития надо сохранить клубы и традиции, развивать детские школы. Но развивать можно только тогда, если будет государственное финансирование или частное финансирование. Сейчас многие федерации и клубы находятся в тяжелом состоянии, потому что финансовое положении в России плачевное. Поэтому приходится искать дотации. Находят губернаторов, спонсоров, болельщиков. Но им всем надоедает давать деньги. Тем более, когда нет результата и опускаются руки. Так сейчас и случилось с «Тамбовом». Я приветствую такую помощь.

- Ну, доиграет «Тамбов» этот сезон. А что потом?

- Дальше уже беда, если они не сумеют найти возможность финансирования своего клуба. Только в больших городах есть возможность крутиться за счет бизнеса. А Тамбов – это маленький город. Мы ведь искусственно включаем команды в РПЛ, потому что других возможностей у нас нет. Но такие города не могут потянуть содержание клубов. Это стало очень дорого.

- То есть вы не верите в светлое будущее «Тамбова»?

- Не верю. Если этот год они еще похулиганят в РПЛ, в следующем сезоне, думаю, им придется закрываться.

- Сегодня стало известно, что «Тамбов» уволил вице-президента клуба Георгия Ярцева. Что об этом думаете?

- Да вы что! Он туда шел с большим воодушевлением. У него были хорошие контакты с губернатором. Раз Ярцев уволен, значит, губернатор отказался от команды. Георгий Александрович мог своим именем и авторитетом надавить на кого-то и найти деньги. Сейчас они кончились. Видимо, руководство края думает о том, как самим выжить и решить социальные проблемы людей.