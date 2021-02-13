Дмитрий Селюк: Лучше иметь 500 млн евро, как Месси, чем 500 млн подписчиков, как Роналду

– Роналду ведь никогда не менял своего агента – Жорже Мендеша…

А пиар-менеджеры, которые ведут аккаунт Роналду, справляются со своей работой хорошо.

– На футболистов такого уровня работает целый штат пиаршиков, – говорит Дмитрий Селюк. – И миллионы болельщиков подписываются на аккаунты в соцсетях лишь для того, чтобы быть подписанным на такое раскрученное имя. Понятно, что Роналду великий футболист, и его заслуги перед футболом огромны, но цифра в полмиллиарда говорит о том, что в мире просто очень много людей любят футбол.

Криштиану Роналду преодолел отметку в полмиллиарда подписчиков с соцсетях. В инстаграме у 36-летнего форварда «Ювентуса» сейчас 261 млн подписчиков, в фейсбуке – 148 млн, в твиттере – 91 млн.

– Все правильно: они с Мендешем сотрудничают много лет, точную цифру не назову, но, мне кажется, Мендеш его взял под опеку, когда Криштиану был совсем молодым футболистом.

Он же и прославился именно в качестве агента Роналду. Но надо отдать ему должное: Мендеш реально очень сильный агент.

– Вы знакомы?

– Конечно, мы хорошо общаемся, при встрече всегда обнимаемся и друг другу симпатизируем. Пересекаемся мы в вип-ложе стадиона в Монако или в Барселоне, либо еще на каких-то важных матчах. Другое дело, что Жорже не выпускает из рук телефон, телефон все время возле его уха. Но у агента такая работа. Обычно его сопровождает в поездках жена. И, порой, где-то в ресторане мы можем спокойно пообщаться, когда Жорже оставляет в покое телефон. Но сейчас Мендеш является вершиной айсберга, на него работает сотня агентов.

– У него же кроме Роналду, немало вип-клиентов. Например, Моуриньо его клиент, или был им.

– Он контролирует почти весь португальский и южноамериканский рынок. Возьмите «Вулверхэмтон» – Мендеш фактически является теневым хозяином этого английского клуба. Сколько там португальцев?

– Навскидку, с десяток, включая тренера…

– Ну, вот. И когда Мендеш приходит в новый клуб, а там, например, клубом руководят люди типа Кикнадзе или Геракуса, Мендеш приглашает Роналду выпить вместе с ними чашечку кофе. И тогда эти руководители готовы купить любого игрока Мендеша, включая неликвид.

– В «Динамо» в 2000-х ведь Мендеш португальцев привозил…

– Да, за 89 миллионов привез толпу неходячих португальцев. Из них только Данни заиграл, которого потом хорошо продали в «Зенит».

«ЭРА МЕССИ, УВЫ, ПРОХОДИТ»

– Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду – отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?

– Скажу так, лучше иметь 500 млн евро, как Месси, чем 500 млн подписчиков, как Роналду.

– Неплохо сказано! Смотрел на днях «Севилья» – «Барселона». «Барса» в таком кризисе – ни одного момента за всю игру.

– 7 марта пройдут выборы президента «Барселоны», и тогда будет выработана стратегия развития клуба. Но очевидно, что в «Барсе» сейчас идет смена поколений, смена курса. На это нужно время. И, увы, эра Месси тоже подходит к концу.

– 21-летний нападающий «Барсы» Тринкан купил «Ламборджини» за 250 тысяч евро. Будь вы его агентом, чтобы ему сказали?

– Футболисты из больших клубов получают большие деньги, и они должны соответствовать своему статусу. Они не должны ездить на «Ладе Калине». Но если Тринкан хотел выделиться, я бы ему посоветовал как раз купить «Ладу Калину».

– Правда, такую машину вряд ли можно купить в Барселоне…

– А если серьезно, это крайне неразумные траты. Любой автомобиль после пересечения порога салона дешевеет на 30 процентов. К сожалению, молодые футболисты получают первый большой контракт и не всегда понимают, как разумно распорядиться деньгами.