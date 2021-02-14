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Мир сошел с ума: миллион за футболиста. 42 года назад «Ноттингем» купил Тревора Френсиса
14 февраля 18:28
автор: Юрий Волохов

Мир сошел с ума: миллион за футболиста. 42 года назад «Ноттингем» купил Тревора Френсиса

Психологический барьер был преодолен 14 февраля 1979 года – именно в этот день впервые в истории футболист был оценен в 1 миллион фунтов стерлингов.

«Ноттингем Форест» заплатил рекордную сумму «Бирмингему» за форварда сборной Англии Тревора Френсиса.

ВЕЧНЫЙ РЕКОРД ФРЭНСИСА

Во взрослом футболе Фрэнсис дебютировал в «Бирмингем сити» в 1971 году. В 16-летнем возрасте он забил три мяча в одном матче. Ему на тот момент было 16 лет и 317 дней. Фрэнсис до сих пор остается самым юным автором хет-трика в истории чемпионатов Англии.

Всего за 8 лет в «Бирмингеме» Фрэнсис сыграл 250 матчей в чемпионате и забил в них 119 голов.

В 24 года «Бирмингем» отправил форварда в годовую аренду в США. Тогда американцы всерьез взялись за соккер, и стали раскручивать новую футбольную лигу — NASL. В американские клубы перебрались звезды мирового уровня: Мюллер, Беккенбауэр, Кройф, Неескенс, в середине 70-х за нью-йорский «Космос» играл Пеле. Правда, все они уже завершали карьеру и приехали в Америку подзаработать на старость. Но молодой англичанин не обладал таким статусом, поэтому отправился в скромный «Детройт Экспресс».

За год Фрэнсис забил 36 голов в 33 матчах, доказав, что может показывать высокий уровень в любых условиях. После чего вернется в Англию, а «Детройт Экспресс» через два года обанкротится.

«МЕСТО В СОСТАВЕ НЕ ГАРАНТИРОВАНО»

По возвращении Фрэнсиса из США, «Бирмингем» получил прекрасное предложение от «Ноттингем Форест» по поводу Тревора. «Ноттингем» только что стал чемпионом Англии.

Тренировал «Форест» Брайан Клаф, известный своим крутым нравом и скверным характером. Однажды он ударил будущую легенду «МЮ» Роя Кина. Кин получил мощный удар в лицо от Клафа прямо в раздевалке сразу после одного из матчей. Так тренер отреагировал на неряшливый пас Роя назад вратарю, после которого «Ноттингем» пропустил гол. Рой Клафу не ответил, смиренно принял такое необычное наказание, ему тогда было всего двадцать.

Этот трансфер устраивал всех: Тревор хотел попробовать себя в составе одного из лидеров, а середнячок «Бирмингем» хорошо заработать. Клаф же мечтал усилить нападение перед дебютом в Кубке европейских чемпионов.

Но сделка могла сорваться из-за причуд Клафа. Он уперся в цифру 999 999 и не хотел платить ни фунтом больше. Считая, что клуб и так выкладывает гигантскую сумму за футболиста. Видимо, психологическая отметка в миллион пугала Клафа. И, возможно, не только его. Например, за два года до этого лучший английский футболист того поколения Кевин Киган отправился в «Гамбург» из «Ливерпуля» за 420 тысяч фунтов.

И все-таки, в результате клубы сошлись на рекордной цифре в 1 миллион. Клафа уговорил его помощник.

Тревор приехал в офис «Форест» для подписания исторического контракта, но Клафа там не было. Тревор засомневался: ставить ли свою подпись под соглашением, если тренера нет, может, он ему и не нужен?

В течение часа помощники Клафа ублажали Фрэнсиса разговорами, пока не появился главный тренер, он опоздал, потому что играл… в сквош.

С ракеткой для сквоша в руках Клаф явился и на пресс-коференцию, где тут же заявил, что новичку не гарантировано место в стартовом составе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОЛ В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Клаф поставил Фрэнсиса не в центр нападения, где тот привык играть, а на правый край. Плюс сказалось большое давление прессы и фанатов из-за огромного трансфера. В результате в первом сезоне Тревор забил лишь 6 голов в 20 матчах.

В матчах Кубка европейских чемпионов Фрэнсис играть не мог: должно было пройти три месяца после перехода в новый клуб.

Срок закончился в мае - перед самым финалом. Клаф неожиданно оставил в запасе лидера команды Мартина О’Нила, и выпустил на правый фланг Фрэнсиса. Именно он и замкнул подачу на дальней штанге, забив важнейший гол в истории «Ноттингем Форест». Англичане победили 1:0, клуб взял свой первый Кубок европейских чемпионов.

Через год «Ноттингем» второй раз подряд выиграет Кубок чемпионов. Фрэнсис прямо перед финалом получит травму, из-за чего пропустит чемпионат Европы 1980 года в Италии.

Фрэнсис больше не блистал результативностью, и в 1982-м за тот же 1 млн фунтов перешел в «Манчестер Сити». Там забил 12 голов в 26 матчах, затем у клуба начались финансовые проблемы.

Форвард отправился искать счастья в Италии, где отыграл четыре года – сначала в «Сампдории», затем - в «Аталанте». Фабио Капелло даже назвал Фрэнсиса «лучшим англичанином, когда-либо игравшим в Серии А». Правда, так много, как в «Бирмингеме», Тревор уже не забивал. Окончательно он завершил карьеру почти в 40 лет.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Тревор Джон ФРЭНСИС

  • Родился 19 апреля 1954 года в Плимуте (Англия)
  • Известен по выступлениям за «Бирмингем», «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити», «Глазго Рейнджерс» и д.р.
  • В Италии играл за «Самдорию» и «Аталанту».
  • В составе сборной Англии дебютировал 9 февраля 1977 года, в матче против сборной Нидерландов. Всего провел за сборную 52 матча, забил 12 голов.
  • Участник чемпионата мира 1982 года Забил на турнире 2 гола в ворота сборных Чехословакии Кувейта.

источник: «Советский спорт»
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