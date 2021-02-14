Идеальный трансфер «Баварии». 42 млн за Юпамекано – это копейки

ЛИЦО ИМПЕРИИ «РЕД БУЛЛ»
Один из самых перспективных защитников мира Дайо (полное имя Дайотшанкуль звучит не проще, чем название легендарного исландского вулкана, поэтому игрок сам не против сокращения) Юпамекано определился с новым клубом на будущий сезон. К сожалению для всех, кто устал от гегемонии «Баварии» в бундеслиге, он выбрал именно Мюнхен.
О таланте Юпамекано известно очень давно. Он выступал за все юношеские и молодежные сборные Франции, начиная с U16, а в 2015 году стал победителем чемпионата Европы U17 (того самого, в котором россияне взяли бронзу, а в марте в очень близком к тому составе отправятся на чемпионат Европы среди молодежек).
К тому моменту защитник уже попал в перспективную, но еще не набравшую обороты систему «Ред Булл», и стал олицетворением эффективности футбольной пирамиды «быков». Из Франции воспитанник «Валансьена» переехал в Зальцбург и первые полгода провел в «Лиферинге». Эта команда также входит в футбольную империю Дитриха Матешица в роли фарм-клуба и выступает во втором австрийском дивизионе. Здесь 17-летний Юпамекано и дебютировал на профессиональном уровне, но уже весной дважды вышел на поле основной команды (у «Зальцбурга» и «Лиферинга» сквозная заявка).
Прогрессировал защитник с сумасшедшей скоростью. Осенью 2016-го еще играл за основу «Зальцбурга», а уже весной 2017-го оказался в «Лейпциге», где к концу сезона закрепился в основе. За год из второй австрийской бундеслиги в первую немецкую – это действительно круто. Во флагманском клубе Юпамекано совершил впечатляющий прорыв, став столпом обороны команды, трижды на четыре года финишировавшей в топ-3, и дойдя с ней до полуфинала Лиги чемпионов (по пути были разбиты «Тоттенхэм» и «Атлетико»). И все это к 22 годам!
ОТКАЗАЛ «ПСЖ», «ЛИВЕРПУЛЮ, «ЧЕЛСИ» И «МЮ»
Никого не должен смущать тот факт, что Юпамекано за сборную Франции провел всего три матча. У Дидье Дешама невероятный выбор защитников (Рафаэль Варан, Преснел Кимпембе, Курт Зума и Клеман Лангле, перестали даже вызываться Самуэль Умтити и Лоран Косельни), к тому же Дайо молод и уступает своим конкурентам в опыте. Тем не менее, на вызов с 2020 года он может рассчитывать всегда, когда здоров.
Так что Юпамекано, безусловно, топовый защитник, а особую ценность ему придает тот факт, что впереди у него как минимум 10 лет карьеры. То есть потенциальный покупатель получает игрока на годы вперед. Неслучайно спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич назвал защитника «важным строительным блоком команды на ближайшие годы».
У мюнхенцев была очень серьезная конкуренция в лице «Ливерпуля», «Челси»», «МЮ» и «ПСЖ», и они приложили максимум усилий, чтобы заполучить столь ценный актив. Ханс-Дитер Флик лично уговаривал игрока. Это и стало одним из ключевых факторов при принятии решения.
К тому же в «Баварии» у него будет достаточно собеседников, знающих французский – в команде уже аж шесть его соотечественников, включая 18-летнего Тангая Ньянзу. Теоретически Флик сможет выставить полностью французскую оборону (справа налево): Бенжамен Павар, Юпамекано, Ньянзу, Люка Эрнандес.
42 МЛН ЗА ЮПАМЕКАНО – ТОП-ТРАНСФЕР
Трансферный крен в пользу французов в стратегии «Баварии» заметен все более отчетливо (ранее их было не так много – Франк Рибери, Вилли Саньоль да Биксант Лизаразю), и это объясняется практически идеальным сочетанием цены и качества игроков. Если за Эрнандеса отдали солидные 80 млн евро, то Павар обошелся в 35 млн, за Толиссо заплатили 41 млн, а Кингсли Комана – смешной 21 млн.
Юпамекано не стал в этом отношении исключением. В его контракте с «Лейпцигом» была прописана сумма отступных, и она составляла всего 42,5 млн. Для сравнения, один только transfermarkt оценивает игрока не дешевле 60 млн, и это куда больше похоже на правду, особенно с учетом возраста и хороших медицинских показателей (пока он лишь раз пропустил из-за травм больше месяца, и было это почти два года назад).
Так что «Баварии» удался едва ли не идеальный трансфер – футболист очень высокого класса с огромным потенциалом роста за заметно сниженную цену. Есть ли на рынке прямо сейчас более выгодные варианты?
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ЛУЧШЕЙ ОБОРОНЫ ЛИГИ
А вот для «Лейпцига» это очередная потеря. Стратегия вписывать в контракты игроков пункты об отступных позволяет выигрывать борьбу за футболистов на определенном этапе, но в результате приводит к уходу в самый неподходящий момент. Так прошлым летом в «Челси» уехал главный бомбардир «быков» Тимо Вернер, лишив команду наконечника, и «Лейпциг» потерял в результативности – сейчас он делит только шестую-седьмую строчку по количеству забитых мячей с «Боруссией» М (по 37 голов).
Как тут бороться с «Баварией», если отдавать ей одних из лучших игроков? А Юпамекано и в нынешнем сезоне в полном порядке. Достаточно сказать, что оборона у Юлиана Нагельсманна – лучшая в нынешнем сезоне бундеслиги (18 пропущенных мячей в 21 туре). Он стабильно занимает позицию левого центрального в тройке защитников (пропустил только две игры в бундеслиге – одну из-за повреждения, другую в пятницу, когда подписывал контракт с «Баварией»).
Существенных слабых мест у него нет. Сзади он здорово действует один в один (совершает 1,2 отбора при 1,5 попытки за игру), но главное его достоинство в игре с мячом – он из тех, кому можно доверить первый пас, в том числе и заброс вперед (69% точности длинных передач при 9 попытках за матч). Кроме того, он здорово идет в силовой дриблинг. Таким образом, его присутствие на поле значительно упрощает команде выход из обороны.
ДАЙО ЗАМЕНИТ АЛАБУ
В данный момент «Бавария» не испытывает трудностей в обороне. У нее есть Жером Боатенг, Никлас Зюле и Давид Алаба. Но, во-первых, австриец – переученный левый полузащитник, а во-вторых, летом он покинет Мюнхен. Сколько бы Салихамиджич не предлагал ему вариантов контракта, Алаба от продления соглашения отказывается. В июне будет 13 лет с тех пор, как он оказался в системе клуба, и неудивительно, что Давиду захотелось чего-то нового.
Говорят, в первую очередь он мечтает надеть футболку мадридского «Реала», но эта история под вопросом – финансовые запросы австрийца (говорят, он хочет не меньше 20 млн в год) впечатляют даже видавшего виды Флорентино Переса. Так же реагируют на его агентов и в «Челси».
Таким образом, Юпамекано летом станет одним из трех центральных защитников, а в скором будущем наверняка составит дуэт столпов обороны с Зюле (Боатенгу в сентябре стукнет 33 года).
Для имеющей огромный территориальный перевес почти в каждом матче «Баварии» его атакующие навыки будут очень полезны, однако есть один фактор, который может немного осложнить Дайо адаптацию. Дело в том, что в «Лейпциге» он играет в тройке центральных защитников, а в Мюнхене их всего двое. То есть функционал у своих ворот немного изменится. Впрочем, Юпамекано обладает хорошей скоростью и способностью быстро покрывать пространство, а значит контратаки ему не страшны.