Лукаку догнал Роналду, «Интер» обыграл «Лацио» и обошел «Милан» (видео)

ЭРИКСЕН СНОВА В СТАРТЕ

После сколь неожиданного, столь и справедливого поражения «Милана» в Специи (0:2) «Интер» получил возможность выйти в лидеры серии A и уверенно ее реализовал. Хотя соперник у нерадзурри был серьезный – «Лацио» не терял очков в шести предыдущих матчах чемпионата Италии, уступив только по ходу этой серии «Аталанте» (2:3) в Кубке Италии, умудрившись большинстве пропустить победный мяч от Алексея Миранчука.

Обе команды практически не имеют кадровых проблем, тем не менее у хозяев второй раз подряд в течение одной недели в старте появился Кристиан Эриксен. Долгое время Антонио Конте не может вписать датчанина в свои схемы, но в последнее время нуждается в его диспетчерских умениях. Если Эриксен в старте, кажется, что команда должна играть во владение мячом, однако матч показал, что и в контратакующей манере датчанин может быть очень полезен.

У Симоне Индзаги не столь разнообразный выбор, как у его визави, имеющего возможность оставить в запасе Алексиса Санчеса, так что стартовый состав легко читался. У римлян с первых минут вышли все лучшие, за исключением Штефана Раду, но того не оказалось даже в заявке.

КРАДУЩИЙСЯ ЭРИКСЕН, ЗАТАИВШИЙСЯ ЛУКАКУ

Игра началась с переменным успехом. Несмотря на шестерых центральных полузащитников на двоих, команды быстро преодолевали середину поля с той только разницей, что хозяева доводили свои выпады до ударов, тогда как римлянам долгое время не удавалось включил в игру Самира Хандановича.

Постепенно адаптируется к такой игре Эриксен, здорово раздававший мячи партнерам. С его передачи и началась атака, которая завершилась пенальти. Датчанин нашел на линии штрафной Ромелу Лукаку, а тот в касание бросил мяч на ход Лаутаро Мартинесу, которого сбил Уэсли Худт. Бельгиец без труда с пенальти открыл счет.

GOAL! Inter 1-0 Lazio (22 Romelu Lukaku pen.) pic.twitter.com/CEZKD1d03a — GÜNEYDOĞU ANADOLU HABER AJANSI (@GuneydoguAjansi) February 14, 2021

Бьянкоселести же катастрофически не хватало ударов. Первую попытку они (естественно, в лице Чиро Иммобиле) провели только на 38-й минуте. И это при 62% владения мячом. А все потому, что качественного плеймейкера, способного найти партнера в чужой штрафной, в команде нет. Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто все-таки полузащитники другого плана.

Не шли подачи и у Франческо Ачерби с Патрисио Габбароном, поднимавшихся высоко на позиции крайних полузащитников, тогда как Адам Марушич Мануэль Лаццари оказывались на флангах на одной линии с форвардами. Растягивать оборону соперника не получалось – Ашраф Хакими и Иван Перишич вовремя опускались назад. Появлялись свободные зоны чуть в глубине поля, но исполнить оттуда последний пас номинальным центральным защитникам не удавалось.

А под занавес тайма хозяевам повезло. Лукаку, находясь на линии офсайда, неожиданно подкараулил рикошет от Лаццари, и легко переиграл Пепе Рейну с близкой дистанции. Это 16-й гол бельгийца в серии A. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.

GOAL! Inter 2-0 Lazio (45+1 Romelu Lukaku) pic.twitter.com/oTzrL4E63U — GÜNEYDOĞU ANADOLU HABER AJANSI (@GuneydoguAjansi) February 14, 2021

УНИЖЕНИЕ ПАРОЛО

В перерыве Индзаги провел двойную замену, выпустив Гонсало Эскаланте и Марко Пароло, и в этом не было бы ничего удивительного, если бы последний (центральный полузащитник) не занял позицию Худта в обороне. И в первой же атаке он упустил за спиной Лаутаро. Тот лишь чуть-чуть не успел к проникающей передаче в центр штрафной.

И хотя вскоре он классно заблокировал удар Хакими из убойной позиции в ходе контратаки, которую хозяевам подарил Ачерби, именно Пароло проиграл в скорости Лукаку в эпизоде с третьим голом. Контратаку начал Брозович, отобравший мяч перед своей штрафной и бросивший его на фланге бельгийцу. Ромелу набрал на дистанции сумасшедшую скорость, за считанные секунды съев преимущество Пароло, смял ветерана и выкатил мяч Лаутаро на пустые ворота.

А вот выход Эскаланте получился более удачным. Именно аргентинец технично подставил бедро под выстрел Милинковича-Савича со штрафного и тем дезориентировал Хандановича. Для него это первое результативное действие в составе «Лацио». В тот миг римляне почувствовали, что у них есть шанс спастись, но всего через три минуты Лукаку забил тот мяч и дал понять, что «Интер» упускать первую строчку не намерен.

Сохранить победный результат для «Интера» при Конте – дело техники. Во всяком случае, во внутренней арене. Так что нерадзурри не просто уверенно довели дело до победы, но и вполне могли завершить дело разгромом. В результате «Лацио» остался шестым, а «Интер» за 16 туров до конца сезона вышел на первое место.

Серия A

«Интер» - «Лацио» - 3:1 (2:0)

Голы: Лукаку, 22 – с пенальти – 1:1. Лукаку, 45+1 – 2:0. Эскаланте, 61 – 2:1. Мартинес, 64 – 3:1.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими (Д’Амброзио, 90+1), Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Перишич (Дармиан, 90+1), Лукаку (Пинамонти, 90+1), Мартинес (Алексис Санчес, 78).

«Лацио»: Рейна, Габбарон, Худт (Пароло, 46), Ачерби, Лаццари, Милинович-Савич, Лейва (Эскаланте, 46), Альберто (А. Перейра, 78), Марушич, Корреа (Мурики, 70), Иммобиле (Кайседо, 70).

Предупреждения: Худт, 20. Лукаку, 26. Хакими, 59.

Судья: Фаббри.