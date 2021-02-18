Холанд божит, «Мансити» почти чемпион, Макдэвид обгоняет Кросби

ХОЛАНД ВКЛЮЧИЛ УРОВЕНЬ «БОГ»
Счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Боруссия» уже на 7-й минуте открыли хозяева - гол на счету Хесуса Сусо. Но уже в первом тайме форвард гостей Эрлинг Холанд развернул ход встречи на 180 градусов. Сначала он отдал чудо-пас Махмуду Дауду, а затем оформил дубль. Таким образом, в 13 матчах Лиги чемпионов на счету 20-летнего норвежца стало 18 голов - почти полтора забитых мяча в среднем за матч. Фантастика! В концовке встречи Люк де Йонг сократил разрыв в счете и оставил «Севилье» небольшие шансы на выход в четвертьфинал - 2:3. В другом вчерашнем матче «Ювентус» уступил «Порту» 1:2.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ПОЧТИ ЧЕМПИОН
В перенесенной встрече 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» - 3:1. Голы у «горожан» забили Филип Фоден, Рияд Марез и Бернарду Силва. После 24 матчей у «Сити» - 56 очков, соседи из «Юнайтед» и «Лестер» отстают на 10, «Челси» и «Вет Хэм» - на 14. Сложно представить, что должно случиться, чтобы «Мансити» не смог выиграть седьмой чемпионский титул в своей истории. Это будет третья победа в АПЛ для Пепа Гвардиолы.
ЖДЕМ НОВОСТЕЙ ПО «ТАМБОВУ»
Сегодня - ключевой день, когда, скорее всего, должно решиться, останется ли «Тамбов» в премьер-лиге или снимется с турнира. Долги клуба по зарплате составляют более 150 миллионов рублей, да и общая финансовая ситуация в клубе - критическая. Однако футбольные власти делают все, чтобы сохранить команду в РПЛ хотя бы до конца сезона. 16 февраля клубы лиги поддержали решение о досрочном выделении «Тамбову» денег, положенных за выступление в сезоне. Одним из условий было получение гарантий о дополнительном финансировании из других источников. По информации ТАСС, такие договоренности имели место с руководством Тамбовской области, однако они не выполняются. Быть или не быть - сегодня мы должны получить ответ на этот вопрос.
МАКДЭВИД ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК КРОСБИ
Минувшей ночью в чемпионате НХЛ «Эдмонтон» принимал «Виннипег». В первом периоде Эсса Пулюярви открыл счет с передачи Коннора Макдэвида. Для последнего это очко стало 500-м в Национальной хоккейной лиге. Чтобы добиться такого результата канадцу понадобилось 369 матчей. Невероятно, но факт: предыдущий некстван канадского хоккея Сидни Кросби набрал 500-е очко тоже в 369-м матче! Однако Коннор решил не останавливаться на достигнутом и во втором периоде нашел передачей, возможно, лучшего хоккеиста мира прямо сейчас Леона Драйзайтля. Теперь у Макдэвида 501 очко. Российские игроки во вчерашних матчах были не очень заметны: результативным действием отметился лишь Андрей Свечников, на счету которого ассист Трочеку.