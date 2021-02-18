Холанд божит, «Мансити» почти чемпион, Макдэвид обгоняет Кросби

ХОЛАНД ВКЛЮЧИЛ УРОВЕНЬ «БОГ»

Счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Боруссия» уже на 7-й минуте открыли хозяева - гол на счету Хесуса Сусо. Но уже в первом тайме форвард гостей Эрлинг Холанд развернул ход встречи на 180 градусов. Сначала он отдал чудо-пас Махмуду Дауду, а затем оформил дубль. Таким образом, в 13 матчах Лиги чемпионов на счету 20-летнего норвежца стало 18 голов - почти полтора забитых мяча в среднем за матч. Фантастика! В концовке встречи Люк де Йонг сократил разрыв в счете и оставил «Севилье» небольшие шансы на выход в четвертьфинал - 2:3. В другом вчерашнем матче «Ювентус» уступил «Порту» 1:2.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ПОЧТИ ЧЕМПИОН

В перенесенной встрече 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» - 3:1. Голы у «горожан» забили Филип Фоден, Рияд Марез и Бернарду Силва. После 24 матчей у «Сити» - 56 очков, соседи из «Юнайтед» и «Лестер» отстают на 10, «Челси» и «Вет Хэм» - на 14. Сложно представить, что должно случиться, чтобы «Мансити» не смог выиграть седьмой чемпионский титул в своей истории. Это будет третья победа в АПЛ для Пепа Гвардиолы.

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