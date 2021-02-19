Еврокубки сезон-2020/21: провал или закономерность? Мнение аналитика «Урала»

Впрочем, предпосылок к такому развитию нет совсем никаких. Какие же должны произойти изменения, чтобы если не остановить, то хотя бы замедлить падение нашего клубного футбола в европейском рейтинге?

Групповой этап в обоих еврокубках впервые был проведен в сезоне-2004/05, и одна победа, добытая на этой стадии, — абсолютно худший результат. До того было минимум три выигрыша. И даже в прошлом сезоне, когда ни один российский клуб не пробился в евровесну, побед было семь — хотя бы по разу три очка взял каждый из четырех участников группового этапа. Даже если «Краснодар» выиграет Лигу Европы, это не изменит сложившегося положения дел.

После домашнего поражения единственного представителя России в еврокубках «Краснодара» от загребского «Динамо» постараемся разобраться в причинах неудачного выступления. Осенью прошлого года наш клубный футбол потерпел крупнейшее фиаско – это бесспорный факт.

Экономика – зеркало социальных процессов. Следовательно, и уровень развития профессионального футбола будет пропорционален уровню общего развития страны. Глубокий социально-экономический кризис, поразивший нашу страну с середины 1991-го по 1998 год, отразился и на футбольных полях: резкое снижение посещаемости, спортивных результатов на уровне клубных европейских турниров и национальных сборных. Итогом этого стало отсутствие наших команд в финальной части ЧМ-1998 и ЧЕ-2000.

За последующие 10 лет внутренний валовой продукт России вырос более чем на 90 %. С 2000-го по 2007 год рост реальных доходов в среднем составлял 10% в год. Доходы населения увеличились в 2,4 раза, а количество безработных сократилось с 11 млн до 4 млн человек.

Именно в это время наш футбол достиг наивысших спортивных достижений в постсоветский период. ЦСКА в 2005 году первой из российских команд стал обладателем Кубка УЕФА. Через три года достижение повторил «Зенит», присовокупив к этому Суперкубок УЕФА-2008. И в этом же году национальная сборная завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.

К сожалению, в последующие годы и по сегодняшний день состояние экономики России нельзя назвать устойчивым и надежным. Естественно, это влияет на различные сферы жизни и ведения бизнеса…

Глобальный экономический аспект вряд ли входит в сферу, на которую возможно повлиять только правильным принятием решений спортивных управленческих систем. Поэтому оставим это решение для структур, несущих непосредственную ответственность перед нашим обществом. Экономический фактор хоть и является основополагающим, но не единственный, который определяет спортивный результат.

АТЛЕТИЗМ

Основной тренд сегодняшнего футбола – интенсивность игры. Из всего спектра функциональных параметров, наполняющих соревновательную деятельность в современном футболе, остановимся на основных, которые, как правило, имеют прямую корреляцию с итоговым результатом.

Первый параметр, о котором говорит и часто приводит в пример главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов, это спринты со скоростью свыше 25 км/ч.

Как видно, в целом наши команды значительно уступают в данном компоненте своим европейским оппонентам. «Тотальный бег сам по себе не относится к выигрышным играм. Однако игроки из более успешных команд имели высокие показатели скоростных действий, выполняемых при владении мячом (Lagoetal. 2010; Rampininietal. 2009). Исследования также показывают, что чем ниже уровень сопротивления, тем меньше дистанция, пройденная референтной командой в матче».

То есть, в большинстве случаев наши соперники играли не на максимуме своих возможностей, а на уровне, достаточном для достижения положительного результата в конкретном матче. Поэтому нашим командам остается уповать на запредельную самоотдачу при ведении единоборств – это второй параметр, имеющий перенос на итоговый результат.

График показывает, что данный компонент опять не является козырем наших клубов. Хотя, нужно отметить, что именно этот компонент может стать противоядием в матчах, где мы уступаем в спринтовой работе. Пример – матч «Локомотива» в Мадриде, где 57% выигранных единоборств позволили отстоять ничейный результат. И одержать единственную победу «Краснодару» в матче с «Ренном» (52% успешности).

Косвенным показателем низких функциональных возможностей является шкала забитых и пропущенных мячей. Четко прослеживается, что в отрезках, где утомление является основным фактором, лимитирующим эффективные действия игроков, мы имеем разность 2-17. Это окончательно выносит приговор – наш клубный футбол не готов соперничать в атлетической и функциональной подготовке в европейских соревнованиях.

Вызывает уважение, что глава РФС Александр Дюков в курсе этой проблемы: «К сожалению, тот футбол, в который мы играем в России, устарел. И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости».

Вселяет оптимизм, что предпринимаются шаги для устранения этой проблемы в будущем: «Тестируем детей/юношей и видим, что важным является критерий скорости. С другой стороны, если говорим о тренировочном процессе, отслеживая количество спринтов, видим: тренировочный процесс организован так, что количество спринтов и другой скоростной работы стремится к нулю. Это касается команд юношей 15-17 лет.

Если говорить о самих упражнениях, то они оторваны от игровой действительности. Мы ожидаем, чтобы эти упражнения воспроизводили реальные игровые ситуации. Но этого, к сожалению, нет, или есть в недостаточном объеме. Здесь наша задача — менять тренировочный процесс, чтобы юноши, заканчивающие СДЮШОР или региональные центры, были готовы играть в тот футбол, в который играют их сверстники в Европе».

СТРУКТУРА АТАКИ

Рассмотрим параметры, которые наполняют соревновательную деятельность с точки зрения общекомандных действий с мячом. Здесь на первый план выходят согласованные по времени и пространству, основанные на высоком техническом уровне мастерства взаимодействия — это третий параметр.

Единственной фазой, в которой наши клубы превзошли своих оппонентов, является самая кратковременная, продолжительностью до 10 секунд. Она определяет эффективность в проведении атакующих действий – за короткий промежуток времени по кратчайшему направлению за счет скорости движении мяча, упреждая соперника в построении организации обороны. В таком ключе действовал победитель Лиги чемпионов-2018/19. «Ливерпуль» проводил свои голевые атаки, в среднем делая 2,6 передачи и тратя на это 7,6 секунды. В Лиге чемпионов-2019/20 года в схожей манере действовал полуфиналист «Лион». В среднем в голевой атаке он имел показатель в 1,9 паса и тратил на нее 6,6 секунды.

На деле же в исполнении наших клубов есть не что иное, как потери мяча в организации своих атакующих действий в условиях активного сопротивления соперника. К чему наши клубы оказались не готовы, потому как в чемпионате они находятся в абсолютно другой соревновательной среде.

Опять хочется отдать должное господину Дюкову: «Есть определенные проблемы с организацией общекомандных действий. Меняются как роли игроков в современном футболе, так и важность командных взаимодействий. Если говорить о российских командах, то не так много способных коллективно прессинговать или тех, кто знает, как из одной фазы игры переходить в другую, как уходить из-под прессинга. Это все — работа тренера. Над этим нам надо работать, чтобы быть конкурентоспособными в футболе».

Мало того, департамент РФС под руководством технического директора Андрея Власова проводит мощную работу по перестройке тренерского образования. Вновь слова Дюкова: «Если говорить о влиянии РФС, то возможности у нас ограничены, потому что мы не финансируем команды. Вы знаете, мы готовы к обсуждению, постоянно поднимаем эти вопросы, делимся нашей аналитикой и статистикой, каждые полгода проводим встречи с владельцами клубов, ведется работа с тренерами в рамках семинаров и обучающих программ. Сейчас проводим это в онлайн-режиме. Только в таком диалоге можем как-то влиять на клубы и тренеров команд».

АНАЛИТИКА

Футбол, который мы сегодня видим в исполнении сильнейших команд, сформировался потому, что мы стали лучше понимать структуру соревновательной деятельности. Аналитика способствует тому, что из современного футбола уходит субъективизм, стали понятны количественные значения и адаптационные возможности организма, которые являются фундаментальной основой спортивной тренировки. Поэтому европейские футбольные топ-клубы уже более 10 лет имеют в структуре целые аналитические департаменты, в которых собраны специалисты различных направлений по интерпретации данных, использующие информацию для эффективного выступления.

Этот процесс уже не остановить, он – неотъемлемая составляющая современного футбола. К огромному сожалению, отечественный футбол все больше и больше отстает в одном из основных инструментариев, которые сопровождают современный футбол. Нынешний мир российского футбола подходит к ситуации прорыва в действительность, но пока превалирует атавистическое отвращение к таким понятиям, как необходимое новшество.

Вообще из всего топ-кластера нашего клубного футбола, как видно из графической таблицы 6, в ногу со временем пытается двигаться только «Зенит». Именно в нем создан единственный аналитический департамент под руководством Максима Гайдовского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш клубный футбол еще может попытаться остановить падение. Но для этого необходим комплексный подход. РФС надо взять на себя образовательную составляющую специалистов всех направлений, необходимых на всем этапе развития игроков от молодежного кластера до профессионального. А клубному менеджменту пора основательно подходить к сопровождающим игру №1 сферам. Старая избитая фраза «Кадры решают все» сейчас актуальна как никогда.

Да, в одночасье мы не станем передовой футбольной державой. Но постараться показывать максимальный результат относительно наших сегодняшних возможностей – это путь, по которому необходимо начинать двигаться прямо сейчас. Иначе 13-е и 20-е места Нидерландов и Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА покажутся нам несбыточной мечтой, а нашим уделом будет Конферанс Лига.