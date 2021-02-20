Доменико Тедеско: На результат повлияла потеря Крала

- Начали первый тайм хорошо, были моменты, но «Динамо» сумело забить нам с первой атаке, которая привела к пенальти, - сказал Тедеско. - Всегда непросто команде, которая пропускает. Тем более у нас она молодая. Но мы доиграли первый тайм достойно. Второй тайм начали хорошо, и получился такой же сценарий. В первые 15 минут второго тайма мы пропустили второй мяч со штрафного, потом было удаление Мозеса и на этом исход матча был решен.

- Сильно сказалась потеря Крала?

- Да, это повлияло. Алекс очень важный игрок для нас. Если смотреть на статистику, он сыграл все матчи. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать роль Крала в таких встречах, как сегодня. Особенно в обороне. Но даже несмотря на него отсутствие, мы играли хорошо.

- Вас удовлетворила реакция команды на эпизод с пенальти?

- Мы продолжили играть. Единственное, теряли много мячей в обоих таймах. Но даже после первого гола мы хорошо играли и не теряли голову.

- «Спартак» пропустил два мяча после стандартов. Это не первый матч, в котором есть такая беда. Почему стандарты у ворот «Спартака» - это большие проблемы?

- Стандарты могут быть бонусом для любой команды, если смотреть их статистику. У нас положительное сальдо, мы больше забили, чем пропустили со стандартов. Они могут помочь любой команде. Но сегодня мы пропустили мяч со штрафного и с пенальти, который произошел из углового. Самое главное – вера в то, что ты делаешь, и над чем мы работаем с момента моего прихода в «Спартак».

- Не считаете ли вы не совсем верным выйти сегодня с новой схемой и как вам дебют Хендрикса?

- Если бы я думал, что схема неверна или сырая, мы бы не стали так играть сегодня. Я не садист. Тренеры всегда играют в то, в чем они уверены. А в чем была проблема этой схемы? Мы пропустили два мяча со стандарта, но схема правильно сработала. Это не та игра, после которой нужно спрашивать о схеме. В сборной много футболистов, которые играют при этой схеме, Зобнин, например. Мы может вернуться к игре с тремя центральными защитниками по щелчку пальца. Мы хотели сегодня выиграть, и при подготовке к матчу все анализируем, и выбираем лучшее решение для команды. Тренер принимает решения, чтобы выиграть. Он анализирует тренировки, работу игроков. Все в комплексе. Я думал, что эти вопросы появятся позже. Сейчас рано об этом говорить.