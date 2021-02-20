Сандро Шварц: Победа над «Спартаком» получилась непростой не только из-за мороза

- Успели выучить на русском слово «победа»?

- Мы сегодня удачно сыграли. Матч складывался непросто. Не стал бы говорить, что только из-за мороза. Просто играли две сильные команды. Мы хорошо оборонялись, проявили характер. После пенальти у нас были моменты. Мы здорово сыграли при переходах из обороны в атаку. Я доволен качеством игры команды.

- «Спартак» был загадкой для многих, потому что зимой наигрывал другую схему. Вы готовились к тому, что видели зимой на сборах или к трем центральным защитникам у соперника?

- Мы готовились к обеим схемам – с тремя центральными защитниками и четырьмя. У нас не было уверенности, как «Спартак» сыграет, поэтому обсуждали до матча обе эти схемы.

- Вашей команде дважды удалось отличиться после стандартов. Если вспоминать матчи на сборах, то вы тоже также играли. Заготовка прошла хорошо?

- Наша команда проделала большую работу. До матча у нас была теория, которая посвящалась только стандартам. Хочу поблагодарить наш тренерский штаб. Стандарты могут сыграть решающую роль, что мы и увидели.

- Первые десять минут «Спартак» играл с преимуществом. С чем это связываете?

- Не секрет, что Спартак» - это команда с классными исполнителями. Мы хорошо играли при перехвате мячей, при выходе из обороны в атаку. Такие переходы были нашими козырями. Хорошо, что забили со стандартов.

- На сборах вы наигрывали разные сочетания центральных защитников. Сегодня были ли сомнения, кого выпустить в центральную зону обороны?

- На сборах у нас было четыре недели, и мы пробовали разные сочетания и не только в обороне, но и на других позициях. Хотели проверить ребят, дать практику. Сегодня Ордец и Евгеньев хорошо сыграли. Но в следующей игре Евгеньев дисквалифицирован, поэтому будем думать.