Сандро Шварц: Победа над «Спартаком» получилась непростой не только из-за мороза

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 2-й тайм, 90+3' Сассуоло 1 Болонья 1
Испания - Примера 2-й тайм, 82' Вальядолид 0 Реал Мадрид 1 П1 35 Х 8.1 П2 1.11
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 81' Фулхэм 1 Шеффилд Юнайтед 0 П1 1.09 Х 9.5 П2 34
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Колорадо Эвеланш 1 Вегас Голден Найтс 0 П1 1.59 Х 4.3 П2 4.7
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 6' Коритиба 0 Сеара 0 П1 3.5 Х 3.2 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 01:00 Детройт Ред Уингз 0 Флорида Пантерз 0 П1 3.5 Х 4.4 П2 1.87
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пингвинз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 П1 2.2 Х 4.1 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 П1 3 Х 4.4 П2 2.02
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Нэшвилл Предаторз 0 П1 2.13 Х 4.2 П2 2.9
Бразилия - Серия А 03:00 Форталеза 0 Баия 0 П1 2.07 Х 3.3 П2 3.8
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канадиенс 0 Торонто Мэйпл Лифс 0 П1 2.44 Х 4.3 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес Кингз 0 П1 2 Х 4.1 П2 3.2
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.9 Х 4.3 П2 3.4
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Шарлотт Хорнетс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0 П1 2.07 П2 1.79
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Майами Хит 0 П1 1.63 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Миннесота Уайлд 0 П1 3 Х 4.2 П2 2.1
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Мемфис Гриззлиз 0 Финикс Санз 0 П1 3.1 П2 1.4
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Чикаго Буллз 0 Сакраменто Кингз 0 П1 2.02 П2 1.83
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Вашингтон Уизардс 0 П1 1.53 П2 2.6
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.3 Х 4.2 П2 2.65
Сандро Шварц: Победа над «Спартаком» получилась непростой не только из-за мороза
20 февраля 22:44
автор: Юлия Григорьевская

Сандро Шварц: Победа над «Спартаком» получилась непростой не только из-за мороза

Главный тренер «Динамо» подвел итоги 1/8 финала Кубка России, в котором его команда выиграла дерби со счетом 2:0.

- Успели выучить на русском слово «победа»?
- Мы сегодня удачно сыграли. Матч складывался непросто. Не стал бы говорить, что только из-за мороза. Просто играли две сильные команды. Мы хорошо оборонялись, проявили характер. После пенальти у нас были моменты. Мы здорово сыграли при переходах из обороны в атаку. Я доволен качеством игры команды.

- «Спартак» был загадкой для многих, потому что зимой наигрывал другую схему. Вы готовились к тому, что видели зимой на сборах или к трем центральным защитникам у соперника?
- Мы готовились к обеим схемам – с тремя центральными защитниками и четырьмя. У нас не было уверенности, как «Спартак» сыграет, поэтому обсуждали до матча обе эти схемы.

- Вашей команде дважды удалось отличиться после стандартов. Если вспоминать матчи на сборах, то вы тоже также играли. Заготовка прошла хорошо?
- Наша команда проделала большую работу. До матча у нас была теория, которая посвящалась только стандартам. Хочу поблагодарить наш тренерский штаб. Стандарты могут сыграть решающую роль, что мы и увидели.

- Первые десять минут «Спартак» играл с преимуществом. С чем это связываете?
- Не секрет, что Спартак» - это команда с классными исполнителями. Мы хорошо играли при перехвате мячей, при выходе из обороны в атаку. Такие переходы были нашими козырями. Хорошо, что забили со стандартов.

- На сборах вы наигрывали разные сочетания центральных защитников. Сегодня были ли сомнения, кого выпустить в центральную зону обороны?
- На сборах у нас было четыре недели, и мы пробовали разные сочетания и не только в обороне, но и на других позициях. Хотели проверить ребят, дать практику. Сегодня Ордец и Евгеньев хорошо сыграли. Но в следующей игре Евгеньев дисквалифицирован, поэтому будем думать.

- Во втором тайме появились молодые игроки. Как оцените их игру?
- Да. Оба этих игрока хорошо себя проявили на сборах. Виден колоссальный прогресс игры Тюкавина. Он забил заслуженный гол. Кутицкий хорошо проявил себя на сборах, и мы ему доверили место. Состоялся его дебют, и я доволен. Он сыграл организованно и надежно.

- На что «Динамо» замахнется в кубке России?
- Для нас важно участие в Кубке России и мы хотим пройти подальше. Наши притязания подняться как можно выше в этом турнире. Как Кубок, так и чемпионат для нас важны. На следующей неделе мы продолжим матчи в чемпионате.

- Из-за погоды много игроков получили повреждения по ходу матча. Все ли в порядке с ребятами и нет ли серьезных травм?
- Я был в раздевалке и доктор не говорил мне, что у кого-то есть серьезные проблемы. Только легкие ушибы.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новый Hyundai Santa Fe наконец-то добрался до России"Амур" всухую выиграл у "Нефтехимика""Коламбус" победил "Нэшвилл" благодаря передачам россиян«Этот собачий сын накачен русским допингом»Лыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
«Спартак» прежний, как и Тедеско: много шума – и ничего
Красно-белые проиграли в Кубке России «Динамо» (0:2) и разочаровали своей игрой.
Забронзовели. Не надо слишком радоваться первой биатлонной медали России в Поклюке
Бронзовую награду для нашей страны на ЧМ-2021 в Словении завоевали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Кубок сдал. «Зенит» провалил первый матч после паузы
«Арсенал» сенсационно победил в 1/8 финала Кубка России «Зенит» - 2:1. У трофея будет новый обладатель.
Трансляции «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — «Арсенал» 20 февраля 2021 года. Где смотреть матчи Кубка России
Футбольный сезон в России возобновится двумя топовыми матчами 1/8 финала Кубка страны. За ними можно будет следить не только по ТВ, но и в интернете.
Кофе с молоком: Наоми Осака — новая королева Австралии. Ставка на красоту #14
Очередной героиней нашей рубрики стала японская теннисистка Наоми Осака, которая второй раз выиграла Открытый чемпион Австралии и снова штурмует вершину мирового рейтинга.
Медведев в шаге от заветного «Шлема», Кокорину прочат светлое будущее, а мертвый «Тамбов» оживили
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Пока настоящие русские ушли в тень, финн Барков выдал в НХЛ концерт (видео)
Форвард «Флориды» Александр Барков был признан первой звездой матча против "Детройта" (7:2), в то время как лидер "Каролины" Андрей Свечников в победной игре с «Чикаго» (5:3) очков не набрал.
Кокорин сидит, деньги идут, «Фиорентина» побеждает
«Фиалки» победили в чемпионате Италии «Специю» - 3:0, а наш легионер остался в запасе.
Три острых вопроса перед дерби «Динамо» — «Спартак»
20 февраля в Петровском парке состоится старейшее дерби страны - в рамках 1/8 финала Кубка России. К участникам есть вопросы.
Берегись, Джокович: Медведев идет! Даниил вышел во второй финал Большого шлема
Лучший российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и снова – после позапрошлогоднего US Open – поборется за победу на турнире Большого шлема.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика