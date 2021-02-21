Виктор Гончаренко: Надеемся скоро увидеть забитые мячи Рондона

- Наш выход в следующую стадию заслуженный, - сказал Гончаренко. - Мы долго приспосабливались к полю, как мне показалось. А когда более-менее к нему приноровились, то достаточно качественно действовали в атаке, и очень хорошо играли на протяжении всего матча в обороне. До счета 2:0 было больше сопротивления, а после этого игра перешла в более спокойное русло. Хотя соперник пробовал нас прессинговать, а мы ловили их на контратаках. Возможно, стоило порасторопнее отнестись к тем моментам, которые возникали у ворот соперника. Но, тем не менее, это 2:0 и выход в следующий раунд.

- Поле выдержало, как считаете?

- Да. Надо сказать спасибо работникам нашего стадиона.

- Оцените выход Рондона на поле?

- Человек попадает в моменты, то есть в нужной ситуации, когда надо отыграться, придержать мяч, и попасть в завершение, это сегодня было. Надеемся, что его дебют по забитым мячам у него будет скоро. Он провел с командой только одну тренировку, и мы надеемся, что он быстрее будет налаживать нужные для нас связи.

- Сегодня Шкурин вышел в стартовом составе. Означает ли это, что вы рассчитаете на него, как на футболиста основной обоймы?

- У нас есть три нападающих. Федю Чалова ни в коем случае не списываем со счетов. Вопрос, кто в какой в форме будет находиться. Моно будет его выпустить под определенный стиль защиты соперника.

«На ребят давило имя ЦСКА»

- Я доволен парнями, - сказал Юран. – Все-таки мы играли с ЦСКА. Матч разделился на две ситуации: когда мы играли в одиннадцать человек и проигрывали 1:0, а вторая - когда игрок получил красную карточку, а когда играешь с ЦСКА на одного футболиста меньше – это очень проблематично. На мой взгляд, с удалением, борьба с попытками что-то изменить ушла. По команде скажу, что парни молодцы. Они бились, старались. Не могу предъявить им претензии. В первом тайме ребята неплохо двигались, выполняли то, что требовалось. У нас получались быстрые атаки, но скованность была. Имя ЦСКА подавливало. Поэтому у парней не было раскрепощенности, особенно в атаке. Но они молоды в целом.