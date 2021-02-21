Дмитрий Аленичев: Уверен, что в Ростове будет гол

«Хотел бы поделиться своими мыслями об игре 1/8 финала между командами «Ростов» и «Ахмат». Если говорить про «Ахмат», о том, как они провели тренировочные сборы: в каждой игре забивали, то есть атака «Ахмата» выглядит неплохо. Можно сказать с уверенностью, что в Ростове хотя бы один гол они забьют.

«Ростов» играет дома, при своих болельщиках. Думаю, что болельщики их погонят вперед и дадут небольшое преимущество. Создавать моменты они должны, также должны забить.

Поэтому мой прогноз: обе забьют и тотал меньше 3,5 мячей с коэффициентом 3.00 на БЕТСИТИ. Все ставки можете посмотреть на сайте BETCITY.RU либо в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Желаю всем удачи!» - сказал Аленичев.