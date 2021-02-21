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Кубок сенсаций! «Сочи» на выезде обыграл «Краснодар» и вышел в четвертьфинал
21 февраля 19:14
автор: Артем Зибрак

Кубок сенсаций! «Сочи» на выезде обыграл «Краснодар» и вышел в четвертьфинал

В 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле проиграл «Сочи» (1:2) и выбыл из турнира. Очень тревожная картина перед выездом «быков» в Загреб.

ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ЗАГРЕБА

После неудачной игры в Лиге Европы Мурад Мусаев провел солидную ротацию в составе, выпустив на матч против «Сочи» четверых новых футболистов. В центре обороны появился Егор Сорокин (вместо Кайо), в опорной зоне – Юрий Газинский (Тони Вилена), справа – Вандерсон (Магомед-Шапи Сулейманов) и Алексей Ионов (Реми Кабелла). А вот напортачивший Евгений Городов остался в воротах, тогда как перспективный Денис Адамов остался на скамейке.

Сам Мусаев объяснил замены тем, что на многих позициях в его расположении имеются игроки схожего класса, а ротация вызвана желанием добиться результата в конкретной встрече.

Его визави Владимир Федотов обошелся без сюрпризов – пять защитников, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо в полузащите и Антон Заболотный в нападении. Разве что не было Эмануэля Мамманы (по состоянию здоровья) и Ивана Новосельцева (дисквалификация – был удален в Оренбурге).

ИГРА НА ПОЛОВИНЕ «КРАСНОДАРА»

Первый тайм не убедил в правильности решений Мусаева. До перерыва игра шла практически без ворот – команды нанесли на двоих семь ударов, из них два в створ. Краснодарцы очень плохо продвигали мяч вперед. После матча с Загребом наставник «быков» очень нервно отвечал во флен-интервью и среди прочего сказал: «Вот сегодня было преимущество во владении. Вы довольны результатом?»

В воскресенье даже этого преимущества у хозяев не было. Чуть ли не вся игра до перерыва прошла на половине поля «горожан», вне зависимости от того, кто владел мячом. Сочинские полузащитники Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Жоазиньо, Артур Юсупов навязывали борьбу в районе центральной линии поля и вместе с Заболотным поджимали защитников, вынуждая их второпях забрасывать мяч вперед средними передачами.

Очень слабо в опорной зоне сыграли Юрий Газинский и Кристофер Олссон – редко выигрывали единоборства, затягивали с передачами, плохо открывались под партнеров. В результате Вандерсон, Виктор Классон (он играл второго нападающего), Алексей Ионов и Маркус Берг оказались отрезанными от остальной команды. На скорости иногда у них иногда проходили потенциально острые комбинации, но доходило до этого редко. Как тут не вспомнить, что перед возобновлением сезона мы писали о том, что за «быков» по весне будет тревожно?

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ГОЛ+ПАС ЗАБОЛОТНОГО

Второй тайм начался с гола гостей. В ходе позиционной комбинации Нобоа чуть не влез в офсайд, но удержался в правильной позиции и адресовал мяч Сергею Терехову, чей прострел неудачно прервал Игорь Смольников. Мяч отскочил к Заболотному, и тот не упустил свой шанс, как это было в первом тайме, когда он метров с восьми пробил над перекладиной.

Только после этого «Краснодар» заиграл так, как он него ждут болельщики, и все равно Мусаев очень затянул с кадровыми решениями. Лишь на 64-й он решился на замену, причем сразу тройную, сменив чуть ли не всю среднюю линию. Инертные Олссон и Газинский уступили место оборонительному Руслану Камболову и атакующему Тони Вилене, а неэффективного Алексея Ионова (справедливости ради, перед уходом с поля он здорово пробил с лета, заставив Сослана Джанаева в броске потащить мяч из-под перекладины) сменил Реми Кабелла. Классон ушел налево, Вандерсон – направо.

Не успели Вилана и Камболов разобраться, кто за что отвечает в опорной зоне, как сочинцы забили второй мяч, чему способствовала серия рикошетов. В результативной контратаке атаке поучаствовали аж пятеро игроков гостей. Жоаозиньо здорово открылся в центре и продолжил атаку передачей направо, Цаллагов классно подал на дальний угол вратарской, Юсупов с острого угла попал в штангу, Заболотный коснулся мяча после неудачной попытки выноса от Сорокина, и подоспевший Жоаозиньо с нескольких метров поразил пустые ворота. Для него этот победный гол был особенно важен, ведь он защищал цвета «Краснодара» с 2011-го по 2018 год.

ВЫСТРЕЛ ВИЛЕНЫ – ОШИБКА ДЖАНАЕВА

Ко всему прочему краснодарцы действовали очень нервно, словно чувствуя, что ничего из их замыслов не получается. Еще к 55-й минуте они собрали четыре предупреждения против всего одного у соперника. Соотношение тоже очень показательное. Временами хозяевам удавалось прижать подопечных Федотова к штрафной, а в концовке они вообще заперли гостей, атакуя без продыху. Навал получился очень мощным.

На последнюю десятиминутку вышел даже Ари, с ходу активно включившийся в игру. Для сравнения качества обойм, Федотов до компенсированного времени вообще сделал только одну замену, выпустив Никиту Бурмистрова. Вилене не без помощи закинувшего летящий над ним мяч под перекладину Джанаева даже удалось отыграть один мяч, но спастись в этот вечер «горожанам» было не суждено.

Игра сочинцев оставила очень приятное впечатление, тем не менее в преддверии выезда в Загреб надежды на способность «Краснодара» отыграться за домашнее поражение (а забивать в Хорватии нужно как минимум дважды), мягко говоря, мало. В мастерстве игроков сомнений нет, а вот в его реализации тренерским штабом они, к сожалению, высоки.

Кубок России. 1/8 финала

«Краснодар» - «Сочи» - 1:2 (0:0)

Голы: А. Заболотный, 52- 0:1. Жоаозиньо, 67 – 0:2. Вилена, 81 – 1:2.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов, Газинский (Вилена, 63), Олссон (Камболов, 63), Ионов (Кабелла, 63), Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Берг (Ари, 82).

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 90+3), Терехов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 84), Цаллагов, Юсупов (Руденко, 90+3), А. Заболотный (Дуганжич, 90+3).

Предупреждения: Ионов, 15. Газинский, 43. Терехов, 44. Олссон, 54. Берг, 55.

Судья: Кукуляк (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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