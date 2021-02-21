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Марко Николич: Было трудно готовиться к «Тамбову», поэтому отталкивались от своей игры
21 февраля 20:11
автор: Юлия Григорьевская

Марко Николич: Было трудно готовиться к «Тамбову», поэтому отталкивались от своей игры

После матча 1/8 Кубка России «Локомотив» - «Тамбов (3:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Первушин.

- Мы продолжили хорошую работу со сборов. Поле было очень сложное, игра тоже, но ребята профессионально отнеслись к матчу. Забили три мяча, плюс один гол нам отменили. Были еще моменты. У наших ворот соперник не создал ничего серьезного. Мы продолжаем кубковый путь, - рассказал Николич.

- Каково готовиться к команде, из которой ушло 17 футболистов, и пришло 9 новичков? Как персонально играли против этой команды или «Локомотив» не нуждается к подготовке к «Тамбову», потому что соперник ниже классом?
- У них, конечно, очень трудная ситуация. Им не будет легко до конца сезона. Они только что собрались. Нам тоже было сложно готовиться к игре, потому что отсутствовала информация. Наша работа на 95% состояла не в том, чтобы подготовиться к «Тамбову», а в том, чтобы отладить свою игру. Мы разбирали свою игру и то, что мы сами должны делать на поле. Не думали много о сопернике, но не потому, что не уважаем его, просто было важнее то, что мы сами будем делать.

- Когда вернутся Смолов и Миранчук? И что с Игнатьевым, который получил повреждение?
- Игнатьева жалко. Надеюсь, у него ничего серьезного. Это очень важный игрок и он находился в хорошем настроении. А почему вы спросили только про Федора и Антона? У нас в лазарете еще и Зе Луиш, Баринов, Живоглядов. Они все должны вернуться в состав и биться за свои позиции на тренировках. Они много пропустили. Это очень качественные игроки, которые могут приносить нам пользу. Но они должны начать тренироваться в общей группе.

«К «Локомотиву» мы готовились три дня и я никем не разочарован»

- Все знают нашу ситуацию, поэтому говорить о какой-то наигранности в наших рядах нет смысла, - рассказал Первушин. - Благодарен ребятам, кто к нам приехал, РФС и РПЛ, которые спасли команду. Нам дорог этот клуб и то, что мы играем в РПЛ, это все равно история для нас. Ребята молодцы, выдержали 90 минут. Понятно, что был бы соперник попроще, и нам было бы попроще. На фоне «Локомотива» командно-оборонительные действия мы отрабатывали. А также отработали командно-оборонительную игру при стандартных положениях. Много положительных моментов. Будем расти за счет матчей и тренировок. Какие-то очки мы все равно возьмем.

- Вы верили, что команда выживет?
- Разное было: то будем играть, потом не будем играть. Так живем с конца декабря. Разные настроения были. То верили, то не верили. Так было до последнего. Три дня мы готовились к «Локомотиву». Всякое было.

- Много бывших игроков, таких, как Билялетдинов, Быстров, Чепчугов, выразили желание сыграть за «Тамбов». Рассматриваете вариант приглашения таких опытных футболистов?
- Наверное, нет. Больше ориентируемся на молодых футболистов. Хочется поработать с молодежью из топ клубов. Спасибо коллегам из ЦСКА, «Ростова», «Рубина», «Динамо», «Арсенал», которые дали нам своих игроков. Поработаем с этими ребятами. Думаю, что-нибудь придумаем с ними решено?

Сложно не настроить, а все организовать. Спасибо нашему генеральному директору Ольге Коноваловой, спортивному директору Павлу Худякову, начальнику команды Вячеславу Власову, они три дня не спасли. Это ведь не только организация матча и переезд, это еще и заявка. А наше дело играть. Но мы вместе не тренировались. Только два дня. Теории на фишках была, где мы показывали ребятам, кто куда перемещается. Сложностей было много, но я не жалуюсь. Ребята все равно выглядели достойно.

- Что будет дальше с клубом после окончания сезона?
- Все будет зависеть от нас. Если будем набирать какие-то очки, значит будет интерес к нашему клубу, возможно, появятся какие-то спонсоры. Если они появятся, почему не играть дальше. Плюс у нас есть еще три - четыре дня для дозаявки. Боеспособный коллектив мы создавать будем, а там посмотрим.

- В Крымске, где ваша команда провела зимние сборы, погода не сильно отличалась от сегодняшней.
- Может быть в погоде у нас было преимущество, но точно не в поле. Там было искусственное поле, и это был первый поединок, который мы провели на натуральном газоне. А при таком переходе есть проблемы с ногами и мышцами. Тем более у нас сборы были скомканные, практически не было силовой подготовки. Надеюсь, на профессионализм ребят.

- Кто персонально понравился и как оцените игру Кабахидзе?
- Я на тренировках сказал ему, что он незаметно стал старожилом нашего клуба. Он прогрессирует, но я знаю, что он может играть еще лучше. Из новичков не хочу выделять кого-то. Сегодня было зарождение команды. Я не разочарован ни в ком.

- Планируются ли еще дозаявки?
- Может быть. Мы бы хотели видеть еще 3-4 игрока, чтобы был полноценный коллектив. А дальше в тренировочном процессе будем пытаться что-то сделать.

источник: «Советский спорт»
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