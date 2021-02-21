Марко Николич: Было трудно готовиться к «Тамбову», поэтому отталкивались от своей игры

- Мы продолжили хорошую работу со сборов. Поле было очень сложное, игра тоже, но ребята профессионально отнеслись к матчу. Забили три мяча, плюс один гол нам отменили. Были еще моменты. У наших ворот соперник не создал ничего серьезного. Мы продолжаем кубковый путь, - рассказал Николич.

- Каково готовиться к команде, из которой ушло 17 футболистов, и пришло 9 новичков? Как персонально играли против этой команды или «Локомотив» не нуждается к подготовке к «Тамбову», потому что соперник ниже классом?

- У них, конечно, очень трудная ситуация. Им не будет легко до конца сезона. Они только что собрались. Нам тоже было сложно готовиться к игре, потому что отсутствовала информация. Наша работа на 95% состояла не в том, чтобы подготовиться к «Тамбову», а в том, чтобы отладить свою игру. Мы разбирали свою игру и то, что мы сами должны делать на поле. Не думали много о сопернике, но не потому, что не уважаем его, просто было важнее то, что мы сами будем делать.

- Когда вернутся Смолов и Миранчук? И что с Игнатьевым, который получил повреждение?

- Игнатьева жалко. Надеюсь, у него ничего серьезного. Это очень важный игрок и он находился в хорошем настроении. А почему вы спросили только про Федора и Антона? У нас в лазарете еще и Зе Луиш, Баринов, Живоглядов. Они все должны вернуться в состав и биться за свои позиции на тренировках. Они много пропустили. Это очень качественные игроки, которые могут приносить нам пользу. Но они должны начать тренироваться в общей группе.

«К «Локомотиву» мы готовились три дня и я никем не разочарован»

- Все знают нашу ситуацию, поэтому говорить о какой-то наигранности в наших рядах нет смысла, - рассказал Первушин. - Благодарен ребятам, кто к нам приехал, РФС и РПЛ, которые спасли команду. Нам дорог этот клуб и то, что мы играем в РПЛ, это все равно история для нас. Ребята молодцы, выдержали 90 минут. Понятно, что был бы соперник попроще, и нам было бы попроще. На фоне «Локомотива» командно-оборонительные действия мы отрабатывали. А также отработали командно-оборонительную игру при стандартных положениях. Много положительных моментов. Будем расти за счет матчей и тренировок. Какие-то очки мы все равно возьмем.

- Вы верили, что команда выживет?

- Разное было: то будем играть, потом не будем играть. Так живем с конца декабря. Разные настроения были. То верили, то не верили. Так было до последнего. Три дня мы готовились к «Локомотиву». Всякое было.