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С Тедеско – прощаться, Дзюбу - менять
21 февраля 20:35
автор: Дмитрий Кузнецов

С Тедеско – прощаться, Дзюбу - менять

Матчи 1/8 финала Кубка России подняли те же вопросы, что были до зимней паузы в сезоне.

Все события последних дней говорят о том, что ситуация меняется в пользу ЦСКА. Армейцы грамотно провели трансферную компанию. Саломон Рондон – хорошее усиление для атаки. Главное, что венесуэльский форвард имеет опыт игры в РПЛ. Ему не надо привыкать к стране и турниру, даже после Китая. С его послужным списком, в который входит РПЛ и АПЛ, российские скорости и интенсивность матчей точно не создадут неразрешимых задач.

Он вышел на замену в игре со «СКА-Хабаровск» (2:0) в дебютной игре за новый клуб и уже смотрелся лучше, чем неуклюжий Адольфо Гайч, с которым Виктор Гончаренко промучился всю осень и декабрь. Рондон постоянно был на острие, пусть пока не забил. У него есть голевое чутье, а это едва ли не главное для нападающего.

В основе ЦСКА играл белорус Илья Шкурин, минут двадцать тренеры предоставили Федору Чалову и Чидере Эджуке. Такая группа атаки наряду с креативной полузащитой смотрится грозной силой. У красно-синих впервые за последние годы появилась возможность варьировать состав. Пока остался в запасе норвежский новичок Эмиль Бохинен. Если и он придется ко двору, то армейцы будут укомплектованы почти с иголочки по нашим меркам. Разве что суперзвезды им не достает. Важно еще, что забил Ильзат Ахметов. Он никак не мог набрать форму в конце года после тяжелой травмы. А в воскресном матче отыграл весьма неплохо.

Понятно, что команда Сергея Юрана, оставшаяся к тому же с 52-й минуты в меньшинстве, не тот соперник, по которому можно делать серьезные выводы. Но не в нем дело, а в той легкости, с какой ЦСКА вкатился во вторую часть сезона. На фоне того, как складывались дела у основных конкурентов в РПЛ, это вселяет оптимизм в болельщиков красно-синих.

Потому что «Спартак» откровенно разочаровал. Пара десятиминутных всплесков в начале первого и второго таймов – это все, чем запомнилась команда Доменико Тедеско в игре с «Динамо» (0:2). Столько было разговоров о новой схеме, которую тренер обкатывает на сборах, столько ожиданий от нового опорника голландца Хендрикса. А на деле все оказалось столь же уныло, как в концовке прошлого года. Та же безнадега в атаке при преимуществе в счете у соперника.

Декабрь «Спартак» закрыл на минорной ноте, безвольно проиграв в Питере «Зениту» - 1:3. С «Динамо» 20 февраля мы не увидели никаких результатов работы над ошибками. Та же рваная игра, с какими-то всплесками, за которыми идет провал. То же самое непонимание, что делать с мячом, когда тот уже у штрафной соперника.

И Тедеско предстал таким же, каким его кто-то успел полюбить за эмоциональность немца, а кто-то наоборот - невзлюбить. Полагая, что его размахивания руками – это просто работа на публику. И что тренер тем самым пытается отвести внимание от собственных ошибок. Показательно, что к концу матча Доменико поостыл. Уже не прыгал у бровки, когда стал понятен результат. Ему-то уже терять нечего. Попрет у «Спартака» - глядишь, еще останется. Нет – но так он уже готов к расставанию летом.

В этой ситуации «Спартак» ведет себя с позиции слабого. Не он диктует условия. Такое ощущение, что красно-белые в заложниках у немца. Хороших вариантов для замены они пока не нашли, а спешить не хотят, боясь в который раз ошибиться. Со стороны это выглядит так: супруги уже решили развестись, продолжают жить под одной крышей, а при этом сидят на сайте знакомств в поисках партнеров. И где-то в мыслях у них проскакивает: а вдруг все будет как прежде, когда была любовь?

С Тедеско надо было расставаться. Не видно, что он способен поменять в спартаковской игре что-то кардинально. Лучше сделать «и.о.» помощника, чем терять время. Так хоть есть небольшой шанс на изменения к лучшему. Как когда-то произошло с Массимо Каррерой.

Проблемы обозначил кубковый матч и у «Зенита». Не столько домашнее поражение от «Арсенала» (1:2) насторожило, сколько качество питерского футбола. Без ряда лидеров-легионеров, а не играли у сине-бело-голубых Малком, Барриос, Дуглас Сантос, Азмун и Дриусси, российский костяк ничего не показал. С созиданием были огромные сложности.

Артем Дзюба по первому впечатлению явно не в форме. У него, конечно, есть небольшое алиби. Второй сбор команды он пропустил из-за положительного теста на коронавирус, а потому в ОАЭ не летал. Но с тех пор уже прошло время, а Дзюба тяжелый и нерезкий.

На нем тормозилась не одна атака у штрафной туляков. Он должен был вроде как обострять, а получалось наоборот. Без Азмуна и Малкома Дзюба не готов в одиночку тащить вперед свою команду. А раз так, то пора в Санкт-Петербурге задуматься, правильно ли делать ставку на стареющую звезду.

С Дзюбой и по осени не клеилось в Лиге чемпионов. Если у клуба максимальные задачи и есть желание перестроить игру, чтобы она стала конкурентной в Европе, то «Зениту» нужен нападающий другого плана. Это не говорит, что с Артемом следует попрощаться. Вовсе нет. Но не станет он палочкой-выручалочкой в больших матчах.

Покупок, однако, «Зенит» в паузу не сделал. Окно закрывается на следующей неделе, а трансферов на горизонте вроде бы не видно. Потратили питерские менеджеры 20 миллионов евро на Вендела по осени, но он пока не убедил, что способен их отработать. Такое ощущение, что затаился чемпион перед большими переменами. Матч с «Арсеналом» их приближение возможно только ускорит.

источник: «Советский спорт»
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