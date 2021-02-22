Андрей Червиченко: «Спартак» 18 лет без Кубка и в чемпионате ему ничего не светит

«ТЕДЕСКО ПЫТАЕТСЯ ПОСТАВИТЬ НЕМЕЦКИЙ ФУТБОЛ»
– Прошли матчи Кубка России. Начнем с игры «Динамо» – «Спартак». Как вам новичок красно-белых Хендрикс?
– Мне он понравился: ничего не испортил, один раз пробил хорошо, ничего не привез, хорошая левая нога. Не звезда, но никто от него звездности и не ждет. На мой взгляд, хороший трансфер.
– Наш обозреватель Дмитрий Кузнецов считает, что при Тедеско «Спартак» в тупике. А вы что думаете?
– Тедеско пытается играть в немецкий силовой футбол, а от «Спартака» все ждут совсем другого – кружевного, красивого, с мелким пасом. На мой взгляд, «Краснодар» уже играет больше в спартаковский футбол, чем сам «Спартак».
– Разговоры про кружева шли еще долго после ухода Романцева, но, мне кажется, уже несколько лет про фирменный спартаковский стиль в серьез не говорят и не требуют его от тренеров.
– Ну, это от безысходности – не требуют, но все равно ждут.
– Тедеско по традиции скакал на бровке большую часть матча. Ближе к концу перестал – то ли замерз, то ли от безысходности…
– При 0:2, какой смысл скакать? Тем более, когда на 54-й минуте упустили такой шанс и не сравняли, затем пропустили второй, дальше все стало ясно.
– По одному матчу трудно делать выводы. Но из Кубка «Спартак» вылетел. Будет ли команда за что-то существенное бороться в чемпионате?
– Думаю, в нынешнем чемпионате «Спартаку» уже ничего не светит. Из Кубка вылетели, 18 лет команда не может выиграть Кубок России. Цикл получается какой-то угрюмый.
Эмоционального подъема нет, тренер уходит, на поле далеко не все получается. Все как-то грустно. И даже трех халявных очков с «Тамбовом» не набрать, с ним уже сыграли.
– «Краснодар» и «Ростов» были фаворитами в своих парах, но вылетели из Кубка. В чем причина?
– Да нет никакой причины – типичный зимний футбол, где все может решить один мяч. Результат по игре.
«ДЗЮБА, ЕСЛИ НЕ В ЭТОМ ГОДУ, ТО В СЛЕДУЮЩЕМ ЗАКОНЧИТ»
– «Зенит», видимо, решил пожертвовать Кубком России, судя по тому составу, который выставили на матч с «Арсеналом». Не было Малкома, Азмуна, Дриусси, Бариоса, Дугласа. Решили сыграть почти российским составом во главе с Дзюбой, который далек от оптимальной формы.
– Руководство «Зенита» почему-то сильно верит в это российское пополнение – Мостовой, Круговой и прочих, что мне не очень понятно. Лигу чемпионов с ними уже с треском провалили. Решили, видимо, на Кубке России убедиться, что это точно не те футболисты, с которыми можно решать большие задачи.
Думаю, «Зениту» нужен звездный игрок в нападение, каким был Халк. Азмун все-таки не та фигура, а с Дзюбой все понятно. Он практически в этом году может завершать картеру, максимум – в следующем.
Нужен харизматичный игрок в нападение, потому что нападение хромает. Соперник получает больше возможностей атаковать, а защита у «Зенита» очень медленная.
Поэтому для меня еще не ясен вопрос с чемпионством «Зенита». ЦСКА может догнать, «Краснодар», конечно, отстал прилично, но, несмотря на два поражения, по игре команда смотрится очень прилично. «Динамо» почти наверняка будет прибавлять. Думаю, интрига в чемпионате еще не убита.