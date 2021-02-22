Андрей Червиченко: «Спартак» 18 лет без Кубка и в чемпионате ему ничего не светит

«ТЕДЕСКО ПЫТАЕТСЯ ПОСТАВИТЬ НЕМЕЦКИЙ ФУТБОЛ»

– Прошли матчи Кубка России. Начнем с игры «Динамо» – «Спартак». Как вам новичок красно-белых Хендрикс?

– Мне он понравился: ничего не испортил, один раз пробил хорошо, ничего не привез, хорошая левая нога. Не звезда, но никто от него звездности и не ждет. На мой взгляд, хороший трансфер.

– Наш обозреватель Дмитрий Кузнецов считает, что при Тедеско «Спартак» в тупике. А вы что думаете?

– Тедеско пытается играть в немецкий силовой футбол, а от «Спартака» все ждут совсем другого – кружевного, красивого, с мелким пасом. На мой взгляд, «Краснодар» уже играет больше в спартаковский футбол, чем сам «Спартак».

– Разговоры про кружева шли еще долго после ухода Романцева, но, мне кажется, уже несколько лет про фирменный спартаковский стиль в серьез не говорят и не требуют его от тренеров.

– Ну, это от безысходности – не требуют, но все равно ждут.

– Тедеско по традиции скакал на бровке большую часть матча. Ближе к концу перестал – то ли замерз, то ли от безысходности…

– При 0:2, какой смысл скакать? Тем более, когда на 54-й минуте упустили такой шанс и не сравняли, затем пропустили второй, дальше все стало ясно.



– По одному матчу трудно делать выводы. Но из Кубка «Спартак» вылетел. Будет ли команда за что-то существенное бороться в чемпионате?

– Думаю, в нынешнем чемпионате «Спартаку» уже ничего не светит. Из Кубка вылетели, 18 лет команда не может выиграть Кубок России. Цикл получается какой-то угрюмый.

