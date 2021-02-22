Игорь Черевченко: Не понравился настрой игроков. Будет серьезный разговор

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Йокерит 0 Витязь 0 П1 1.9 Х 4.5 П2 3.2
Италия - Серия А 22:45 Ювентус 0 Кротоне 0 П1 1.14 Х 9.9 П2 21
Испания - Примера 23:00 Осасуна 0 Севилья 0 П1 4.5 Х 3.3 П2 2
Англия - Премьер-лига 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.71 Х 3.6 П2 6
Бразилия - Серия А 00:00 Палмейрас 0 Атлетико Гояниенсе 0 П1 1.85 Х 3.5 П2 4.4
Бразилия - Серия А 02:00 Ботафого 0 Сан-Паулу 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Калгари Флэймз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 4.1 Х 4.9 П2 1.51
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Даллас Старз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Хьюстон Рокетс 0 Чикаго Буллз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Лос-Анджелес Кингз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Мемфис Гриззлиз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Шарлотт Хорнетс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Портленд Трэйл Блэйзерс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Шарлотт Хорнетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвеланш 0 Вегас Голден Найтс 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Майами Хит 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Анахайм Дакс 0
Игорь Черевченко: Не понравился настрой игроков. Будет серьезный разговор
22 февраля 18:03
автор: Юлия Григорьевская

Игорь Черевченко: Не понравился настрой игроков. Будет серьезный разговор

После матча 1/8 Кубок России «Химки» – «Крылья Советов» (0:4), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Игорь Черевченко и Игорь Осинькин.

«ЗАКОНОМЕРНАЯ ПОБЕДА «КРЫЛЬЕВ»

– Поделитесь впечатлениями от игры? – вопрос Черевченко.
– Закономерная победа «Крыльев Советов». Счет на табло.

– Что сегодня пошло не так, на ваш взгляд? «Крылья Советов» были сильнее или повлияли ошибки?
– Мне настрой футболистов не понравился, потому что некоторые ребята после осенней части чемпионата подумали, что они здорово играют. У нас после матча будет серьезный разговор.

– Связан ли результат этой встречи с погодными условиями? Может, вашей команде было тяжело играть в такой мороз?
– Погода для всех одинаковая.

– Зимой к «Химкам» присоединились несколько футболистов. Еще планируется усиление за оставшееся время до конца трансферного окна?
– Мы разговаривали об этом еще до окончания осеней части чемпионата, и были озвучены позиции. Осталось всего три дня.

– Чем обусловлены два пропущенных в конце матча мяча? Это усталость или расслабленность?
– Скорее всего, расслабленность, в том плане, что не хватило концентрации при стандартных положениях.

– Почему на матч не было заявлено ни одного новичка? Сибайя бы наверняка пригодился по такой игре.
– Сибая уехал к себе на родину визу оформлять. У Филипа нет трудовой визы.

– Можно ли сказать, что удаление стало главной развязкой игры?
– Некоторые команды и вдесятером обыгрывают соперников.

«ТАКОЙ СЧЕТ НИЧЕГО НЕ МОГЛО ПРЕДСКАЗАТЬ»

– Как вам игра? – вопрос Осинькину.
– Непростое поле, и в первые 5-7 минут было много единоборств. Такой счет ничего не могло предсказать. Удачно сложились атаки, и мы забили мяч с пенальти, а потом получили преимущество за счет удаленного игрока. Затем играли комфортно, по счету, наиграли на крупный счет. Встреча прошла с хорошими эмоциями. Главное, что дальше у нас важный матч в чемпионате.

– Можно ли сказать, что вам удобнее было играть в такую погоду?
– У нас не было матчей в такую холодную погоду в ФНЛ. В мороз только один матч провели. Думаю, погода в меньшей степени повлияла на результат, чем удаление. Если была игра была в равных составах, она была был другой.

– Согласны с решением артрита заменить карточку Мирзова с красной на желтую?
– Был фол, но насколько он тянул на красную? Такие моменты виднее в повторах. Но это не самый принципиальный момент матча, чтобы его обсуждать.

– Какие у вас предпочтения по жеребьевке?
– Я бы не хотел ничего загадывать. Хотелось бы, чтобы к нам приехала хорошая команда, чтобы мы сыграли интересный матч перед своими зрителями, но давайте дождемся жеребьевки. Для нас любой сопернике на таком высоком кубковом этапе будет очень серьезным. Постараемся сыграть качественно.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгения Медведева: "Я никогда не рассматривала парное фигурное катание""Коламбус" уступил "Нэшвиллу", Григоренко и Тренин обменялись передачами"Амур" всухую выиграл у "Нефтехимика"Мужчин заинтересует: вот в чем особенность широкобедрых дамВам и не снилось: заработок Медведев за 2-е место«Голый клининг» набирает популярность
Как поставить 10 000 против Роналду без всякого риска
С 22 февраля 2021 года БК "Лига Ставок" запускает сверхвыгодную акцию для новых игроков.
Овечкина забыли — он забил. До Эспозито осталось 5 шайб (видео)
«Вашингтон» в домашнем матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» отыгрался с 0:2, а Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне (и 712-ю в карьере), которая стала победной (4:3).
Заболотный и пустота. У Черчесова будет нелегкий выбор
Первые матчи внутрироссийского сезона озадачили формой нападающих сборной страны.
Чужие на этом празднике биатлона. К бронзе в эстафете сборная СБР так ничего и не добавила
В заключительной гонке 55-го чемпионата мира лучший из россиян Александр Логинов финишировал девятым. Бронзовая медаль в мужской эстафете так и осталась единственным светлым пятном на фоне полного провала в Поклюке сборной Союза биатлонистов России.
Гимн РФ им и не нужен. Российские биатлонистки завершили ЧМ-2021 без медалей
В заключительной гонке женской программы ЧМ-2021 в словенской Поклюке – масс-старте на 12,5 километров – россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич смогли бороться только за места в конце второго десятка.
«Без подачи против такого Джоковича ловить нечего». Ольховский — о 0:3 Медведева в финале AusOpen
Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский подвел для "Плеймейкера" итог финала Открытого чемпионата Австралии, в котором Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.
Джокер уложил Русского Медведя на лопатки
Бронза в биатлоне, вылет «Спартака» и «Зенита» из Кубка, а Тайсона — за канаты от удара Дацика
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Как солнце и растаявший лед едва не сорвали «Зимнюю классику» НХЛ
Поединок между «Колорадо» и «Вегасом» на открытом воздухе около озера Тахо в штате Невада начался в субботу днем, а закончился глубоко за полночь по местному времени: корректировки внесла погода.
Малкин улучшил свой рекорд в 1000-м матче Кросби (видео)
«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2), проводивший юбилейную игру капитан «пингвинов» Сидни Кросби сделал две результативные передачи, а его партнер Евгений Малкин – одну.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика