Игорь Черевченко: Не понравился настрой игроков. Будет серьезный разговор

«ЗАКОНОМЕРНАЯ ПОБЕДА «КРЫЛЬЕВ»

– Поделитесь впечатлениями от игры? – вопрос Черевченко.

– Закономерная победа «Крыльев Советов». Счет на табло.



– Что сегодня пошло не так, на ваш взгляд? «Крылья Советов» были сильнее или повлияли ошибки?

– Мне настрой футболистов не понравился, потому что некоторые ребята после осенней части чемпионата подумали, что они здорово играют. У нас после матча будет серьезный разговор.



– Связан ли результат этой встречи с погодными условиями? Может, вашей команде было тяжело играть в такой мороз?

– Погода для всех одинаковая.



– Зимой к «Химкам» присоединились несколько футболистов. Еще планируется усиление за оставшееся время до конца трансферного окна?

– Мы разговаривали об этом еще до окончания осеней части чемпионата, и были озвучены позиции. Осталось всего три дня.



– Чем обусловлены два пропущенных в конце матча мяча? Это усталость или расслабленность?

– Скорее всего, расслабленность, в том плане, что не хватило концентрации при стандартных положениях.



– Почему на матч не было заявлено ни одного новичка? Сибайя бы наверняка пригодился по такой игре.

– Сибая уехал к себе на родину визу оформлять. У Филипа нет трудовой визы.



– Можно ли сказать, что удаление стало главной развязкой игры?

– Некоторые команды и вдесятером обыгрывают соперников.



«ТАКОЙ СЧЕТ НИЧЕГО НЕ МОГЛО ПРЕДСКАЗАТЬ»

– Как вам игра? – вопрос Осинькину.

– Непростое поле, и в первые 5-7 минут было много единоборств. Такой счет ничего не могло предсказать. Удачно сложились атаки, и мы забили мяч с пенальти, а потом получили преимущество за счет удаленного игрока. Затем играли комфортно, по счету, наиграли на крупный счет. Встреча прошла с хорошими эмоциями. Главное, что дальше у нас важный матч в чемпионате.



– Можно ли сказать, что вам удобнее было играть в такую погоду?

– У нас не было матчей в такую холодную погоду в ФНЛ. В мороз только один матч провели. Думаю, погода в меньшей степени повлияла на результат, чем удаление. Если была игра была в равных составах, она была был другой.

– Согласны с решением артрита заменить карточку Мирзова с красной на желтую?

– Был фол, но насколько он тянул на красную? Такие моменты виднее в повторах. Но это не самый принципиальный момент матча, чтобы его обсуждать.



– Какие у вас предпочтения по жеребьевке?

– Я бы не хотел ничего загадывать. Хотелось бы, чтобы к нам приехала хорошая команда, чтобы мы сыграли интересный матч перед своими зрителями, но давайте дождемся жеребьевки. Для нас любой сопернике на таком высоком кубковом этапе будет очень серьезным. Постараемся сыграть качественно.