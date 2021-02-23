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Дубль Роналду, гол Капризова, Еременко покидает «Ростов», «Зенит» победил «Милан»
23 февраля 09:18
автор: Степан Охотников

Дубль Роналду, гол Капризова, Еременко покидает «Ростов», «Зенит» победил «Милан»

В рубрике «Пока вы спали» - о том, что случилось в мире спорта минувшей ночью.

РОНАЛДУ ПРИНЕС ПОБЕДУ «ЮВЕ» И ВОЗГЛАВИЛ ГОНКУ БОМБАРДИРОВ

Два гола Криштиану Роналду под занавес первого тайма принесли победу «Ювентусу» в матче с аутсайдером Серии А «Кротоне». Интересно, что оба раза португалец отменно сыграл головой. После этой победы «Ювентус» набрал 45 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Впереди - два миланских клуба: «Интер» (53 очка) и «Милан» (49). У обоих - на матч больше, чем у туринцев.

Дубль помог 36-летнему португальцу вновь возглавить гонку бомбардиров чемпионата Италии: в 19 матчах у него 18 забитых мячей. У Ромелу Лукаку из «Интера» - 17. Среди преследователей выделяется еще более возрастной, чем сам Роналду форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Ему 39.

ЕРЕМЕНКО СЕГОДНЯ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ «РОСТОВ»

По данным комментатора Нобеля Арустамяна, капитан «Ростова» Роман Еременко покидает команду. Контракт, действовавший до середины 2023 года, будет расторжен по соглашению сторон. По информации «РБ Спорт», это произойдет уже сегодня.

33-летний полузащитник с финским гражданством выступает в «Ростове» с сезона 2018-2019. Всего игрок провел 44 матча, в которых забил девять голов. О причинах разрыва контракта не сообщается. Напомним, что четыре года назад футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

КАПРИЗОВ НАБРАЛ ДВА ОЧКА

И не просто два, а двух атаках «Миннесоты» подряд! На седьмой минуте первого периода матча с «Сан-Хосе» Кирилл отдал голевую передачу Матчу Зукарелло, а на восьмой уже отличился сам. Таким образом, на счету российского форварда стало 13 (4+9) очков. «Миннесота» победила 6:2.

Другой россиянин, вратарь «Далалса» Антон Худобин, был признан второй звездой матча с «Флоридой». И это при том, что «Звезды» проиграли 1:3. Однако наш голкипер провел действительно феноменальный матч, отразив 49 бросков из 51.

Блестяще сыграл в матче с «Каролиной» и другой российский голкипер - Андрей Василевский, отбивший 24 шайбы из 36. «Тампа» победила 4:2, а Михаила Сергачева - голевая передача Виктору Хедману.

«ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ «МИЛАН»

Вечером в понедельник «Зенит» из Санкт-Петербурга дома одержал победу над «Миланом» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги - 79:70. Матч получился упорным, перед четвертой десятиминуткой российский клуб уступал в счете, но смог сломить сопротивление соперников из Италии. Самыми результативными в составе «Зенита» стали канадец Кевин Пангос и литовец Артурас Гудайтис, набравшие по 16 очков. Россияне Зубков, Захаров и Фридзон на троих набрали три очка.

После этой игры «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги с 15 победами и 9 поражениями. Третий - «Милан» (16-9), второй - ЦСКА (16-8), лидирует «Барселона» (18-7).

источник: «Советский спорт»
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