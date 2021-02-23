От Бердыева и Слуцкого до Карреры и Карпина. Еременко покидает Россию

Роман – сын известного советского футболиста Алексея Еременко, выступавшего за СКА, «Спартак», «Торпедо» и «Динамо». В 1990 году, когда тому было всего три года, Еременко-старший отправился играть в Финляндию. У него были короткие командировки в Грецию и Норвегию, но именно страна тысячи озер стала для него второй родиной. Все три его сына (Роман среди них средний) получили финское гражданство и стали профессиональными футболистами.

Таким образом, 10-летнее приключение Романа в России подходит к завершению. Ему уже 33 года, так что вряд ли он вернется в РПЛ, даже если посчитает это возможным. А значит, пора подводить итоги этой яркой истории.

Чуть позже с заявлением выступил и футболист: «Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании у нас была договоренность с президентом клуба Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Одной из причин были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию».

Президент клуба Арташес Арутюнянц объяснил данное решение просьбами самого футболиста, которого вынудили пойти на это некие семейные обстоятельства: «После нашей встречи было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего».

Самая яркая карьера оказалась именно у Романа. Проведя всего один сезон на высшем уровне, он получил предложение от «Удинезе» и уехал в серию A, но здесь закрепиться не сумел (менее тысячи минут за три сезона) и отправился в киевское «Динамо». Сначала была аренда, а затем и полноценный выкуп за 5 млн евро. Очень выгодная сделка для итальянского клуба, вложившего в игрока всего 300 тысяч, которые были отбиты еще арендой в «Сьену».

В Киеве он быстро стал своим, выиграл чемпионат Украины и здорово проявил себя на международной арене. В сезоне-2010/11 24-летний полузащитник раздал в 12 матчах шесть результативных передач и получил титул лучшего ассистента турнира, после чего оказался в России – уже переживший лучший период в своей истории, но все еще амбициозный «Рубин» согласился заплатить за трансфер почти 13 млн.

ПОБЕДЫ НАД «ИНТЕРОМ», «АТЛЕТИКО» И «ЧЕЛСИ»

В команде Курбана Бердыева Еременко и стал звездой РПЛ, хотя произошло это не сразу. Довольно быстро всем стали видны таланты Романа – игровой интеллект, высокая культура паса, прекрасное видение поля, поставленный удар с дальней дистанции. Однако первый сезон (а это был тот легендарный переходный, длившийся полтора года) получился для него не столь результативным – всего 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 21 матче. Тогда команду тащили 22-летний Бибрас Натхо (9+10), уже 30-летний Гекдениз Карадениз (6+7) и демонстрировавший лучший футбол в карьере Алан Касаев (4+4).

Команда у казанцев тогда была классной (Натхо, Карадениз, Сергей Рыжиков, Сесар Навас, Александр Рязанцев, Сальваторе Боккетти, Олег Кузьмин, Кристиан Ансальди и его тезка Нобоа), но лишилась былой крепости обороны и довольно натужно играла в атаке. Главной проблемой было отсутствие забивного нападающего, коим до того был Александр Бухаров, которого за 12 млн переманил «Зенит». В итоге «Рубин» финишировал лишь шестым, что после двух чемпионств и бронзы было признано неудачей, зато выиграл Кубок России, а победу в финале принес единственный точный удар Романа.

На следующий сезон казанцы круто выступили в Лиге Европы, где дошли до четвертьфинала, а адаптировавшийся за год к футболу Бердыева Еременко составил впечатляющий треугольник в центре поля с Натхо и Рязанцевым. В группе ЛЕ казанцы взяли четыре очка у «Интера» (2:2, 3:0), прошли в плей-офф «Атлетико» (2:0, 0:1) и «Леванте» (0:0, 2:0) и лишь немного не сдюжили в противостоянии с «Челси» (1:3, 3:2). Во всех ключевых матчах русский финн играл с первых минут и в сумме отметился четырьмя результативными передачами.

Однако в чемпионате «Рубин» вновь остался шестым, и после невразумительной по тем временам (сейчас бы такой результат воспринимался за счастье) осени Бердыев покинул команду, которую тренировал 12 лет. Спустя полгода уехал и Еременко, попав под решение руководства о расчистке дорогостоящего состава – «спасибо» многолетним «гениальным» дорогостоящим трансферам Бердыева вроде Карлоса Эдуардо за 20 млн, Янна Мвила (12 млн), Обафеми Мартинса (9 млн), Мубарака Вакасо (6 млн) и прочих.

К тому же с сезона-2013/14 обладающий российским паспортом, но заигранный за сборную Финляндии Еременко стал считаться легионером.

ПОГОНЯ ЗА ХАЛКОМ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

В ЦСКА Роман провел самый яркий сезон в своей карьере. В первый же год под руководством Леонида Слуцкого он настрелял 13 голов – всего на два меньше лучшего бомбардира суперзвездного Халка – и с 19 очками стал третьим по системе «гол+пас», пропустив вперед только бразильца (22 очка) и партнера Натхо (20). С израильтянином и 24-летним Аланом Дзагоевым они создали разрушительное трио в центре поля – в 30 турах армейцы забили 67 мячей, что на девять больше чемпиона «Зенита». Тогда РПЛ признала полузащитника MVP всего чемпионата.

О важности Еременко для команды готовит тот факт, что на следующий сезон, когда он получил травму паха и пропустил пять матчей чемпионата, красно-синие смогли в тот период выиграть всего однажды, уступив «Краснодару», «Крыльям Советов» и «Амкару» с общей разницей мячей 1-6. Для сравнения, в остальных 25 турах они потерпели всего два поражения и благодаря шестиматчевой победной серии на финише вырвали золотые медали у «Ростова»… Бердыева.

Правда, эффективность самого Еременко стала падать. Все возрастающие скорости с каждым годом все сильнее подчеркивали медлительность полузащитника. Удар и пас все еще были при нем, но в современных реалиях на одном интеллекте и статичной технике не уедешь. Как следствие, падение результативности и два провала в Лиге чемпионов. Особенно обидной была неудача в чемпионском сезоне-2015/16, когда армейцы с четырьмя очками финишировали последними в группе с «Манчестер Юнайтед», ПСВ и «Вольфсбургом».

Слуцкий попытался сыграть на сильных качествах лидера, и в начале следующего сезона в шести стартовых турах он забил три мяча и сделал две передачи, однако его яркий полет был прерван убийственной новостью от УЕФА – допинг-тест после матча Лиги чемпионов с «Байером» показал наличие в организме Еременко кокаина и запрещенного стимулятора метаболита, а значит, он прощается с футболом на два года. Наверняка он до сих пор вздрагивает при слове «дисквалификация».

Армейцы как могли защищали своего игрока во всех инстанциях, но сделать ничего не могли, и с лидером полузащиты пришлось расстаться. Однако мало кто подозревал, что по возвращении в профессиональный футбол он неожиданно для всех подпишет контракт со «Спартаком».

ПОЛГОДА В ТАРАСОВКЕ

Летом 2018 года «Спартак» по инерции чемпионского сезона еще котировался в качестве одного из претендентов на золото, тогда как ЦСКА хотя и завершил предыдущий чемпионат вторым, лишался практически всего многолетнего костяка – уходили возрастные Натхо, Понтус Вернблум, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, а Александр Головин за 30 млн был продан «Монако». На их места были приобретены перспективные, но малоизвестные и зачастую еще сформировавшиеся футболисты, тогда как состав «Спартака» выглядел более чем внушительно.

Однако сезон не задался сразу. Уже в начале августа красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, проиграв ПАОКу (2:3, 0:0), и лидера команды Квинси Промеса пришлось продать в «Севилью», чтобы заткнуть брешь в бюджете. Команда посыпалась – ее разрывали внутренние противоречия, главный тренер Массимо Каррера терял контроль и взаимопонимание с игроками, психовал из-за лайков и отправлял в дубль капитана Дениса Глушакова и заодно с ним Андрея Ещенко.

И ровно на этот период пришлось истечение срока двухлетнего бана. При Каррере Еременко успел появиться на поле дважды, но не успел набрать форму, как тренера после домашнего поражения от «Арсенала» со счетом 2:3 уволили. Дальнейшее было комедией абсурда – солнцеликий Рауль Рианчо, Олег Кононов, перелом, выбивший Романа до конца года и неожиданное решение нового наставника расстаться со звездным, но не успевшим адаптироваться в новой команде новичком.

Это было тем более странно, что Кононов собирался ставить атакующий комбинационный футбол, а Еременко был самым подходящим для этого игроком в его распоряжении. Но кадровая чехарда приобрела вселенские масштабы, и зимой по просьбе тренера из команды были выброшены возрастные Александр Самедов, Ивелин Попов, Еременко. Конкретно по полузащитнику решение принималось на основании состояния его здоровья. Считается, что уже тогда у него были проблемы с суставами. Контракт был подписан только до зимы, так что даже разрывать его не пришлось.

КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА И ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Так Роман, отыграв за «Спартак» 313 минут, оказался в «Ростове» Валерия Карпина. Здесь он и провел последние два года. Его все чаще тревожили проблемы со здоровьем (то спина, то мышечные травмы, то грипп, то коронавирус, то проблемы с физической готовностью), тем не менее, первые полтора сезона он провел здорово – был одним из лидеров основы, классно снабжал мячами игроков атаки Алексея Ионова, Хорена Байрамяна (на флангах) и Элдора Шомуродова (на острие), забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

По мере отъезда партнеров Еременко становился все большим авторитетом в раздевалке и в октябре 2020-го надел капитанскую повязку, однако обратно пропорционально его статусу снижалась его физическая готовность. В 19 турах он только трижды провел на поле все 90 минут, а три игры – строго по одной в августе, сентябре и октябре – вообще пропустил по неизвестным причинам.

В последний раз в футболке «Ростова» он вышел на официальный матч 21 февраля. В этот день «Ростов» проиграл дома «Ахмату» (0:1) и вылетел из Кубка, а Роман выглядел очень тяжелым и уставшим и был заменен еще до перерыва. Эти впечатления соответствуют увиденному на сборах – там он периодически ходил по полю пешком, что в сверхэнергозатратном футболе Карпина особенно режет глаз.

Возможно, Еременко успел бы набрать форму и еще принести пользу «Ростову» за счет опыта и профессионализма, но, при всем к нему уважении, создается впечатление, что он уходит вовремя – пока репутация еще высока. Все-таки для игры на столь высоком уровне требуется куда больше здоровья. Конечно, он еще мог бы выходить на поле на полчаса во вторых таймах, однако, как говорилось в одном фильне, для Д'артаньяна это слишком много, а для графа де ля Фер – слишком мало.

Так что нам остается поблагодарить Романа за его прекрасную карьеру, значительный вклад в развитие РПЛ и великолепные матчи в «Рубине», ЦСКА и «Ростове», и пожелать удачи в дальнейшем. Как знать, не вернется ли он в будущем в Россию в качестве тренера?