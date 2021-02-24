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Тухель принял правила игры Симеоне. «Челси» обыграл «Атлетико» на выезде (видео)
24 февраля 01:00
автор: Артем Зибрак

Тухель принял правила игры Симеоне. «Челси» обыграл «Атлетико» на выезде (видео)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» не устоял против «Челси» (0:1). Единственный мяч чудо-ударом через себя забил Жиру.

«АТЛЕТИКО» ВЫГНАЛИ ИЗ МАДРИДА

Встреча между «Атлетико» и «Челси» стала одной из тех, что пришлось провести на нейтральном поле из-за ограничений поездок между Испанией и Англией, связанных с ковидом. Испанские власти лишили собственную команду домашнего матча, состоявшегося на «Национальном» стадионе в Бухаресте.

Возможно, для подопечных Диего Симеоне это могло быть не так плохо. Дело в том, что из семи проведенных игр между этими командами до сих пор только одна завершилась победой хозяев – в 2009 году «Челси» разгромил мадридцев в группе со счетом 4:0. А в Испании два матча завершились вничью (2:2 и 0:0) и еще один – победой англичан (2:1). И это при том, что общая статистика была абсолютно равна – по две победы и три ничьи при разнице мячей 11-11. Перенос игры в Румынию не «обманул» футбольного бога – теперь мадридцы имеют четыре официально домашних матча с «Челси» без побед.

Еще пару недель назад «Атлетико» считался бы безусловным фаворитом в этой паре, однако четыре последние игры «матрасников» сильно подпортили впечатление от сезона – победа над «Гранадой» (2:1), ничьи с «Сельтой» (2:2) и «Леванте» (1:1) и поражение от того же «Леванте» (0:2). К тому же в игре не смогли принять участие травмированные Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Эктор Эррера и Янник Феррейра-Карраско. «Челси» же, напротив, после отставки Фрэнка Лэмпарда стал оживать – пять побед и ничья в шести последних матчах при разнице мячей 9-2.

ПРОФЕССОР СИМЕОНЕ

Тухель известен своими атакующими принципами, так удобными для профессора оборонительного футбола Симеоне. Кстати, это была первая встреча двух специалистов. Аргентинец понимал, что главной задачей в формально домашнем матче будет не пропустить, и построил игру команды в соответствии с этой целью. «Атлетико» чуть ли не с головой окунулся в свою штрафную (пятеро защитников плюс Коке или Сауль, опускавшиеся в линию обороны при появлении мяча в этой трети поля) и владел мячом меньше 30% времени.

Так что в первом тайме посмотреть было особо не на что. Испанцы пару раз неплохо выскочили в контратаку, а единственный явный момент упустил Тома Лемар, не сумевший замкнуть на дальней штанге прострел Луиса Суареса. Британцы же возможность пробить имели только с дальней дистанции, а сожалеть могут только о схожем эпизоде – Тимо Вернер не дотянулся до мяча после прострела партнера. Он же с острого угла пробил в ближний угол, и это стало событием.

В целом, игра шла по сценарию Симеоне, а «Челси» не хватало игроков, способных к нестандартным решениям. Кай Хаверц, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш остались на скамейке, а Матео Ковачича, Жоржиньо и Мэйсона Маунта все-таки ценят не за умение выдумывать голевые моменты на ровном месте. Вернер играл инсайда на одной линии с Маунтом, но встречался с мячом по меньшей мере в два раза реже. Маркос Алонсо уступал в активности Каллуму Хадсону-Одои, так что перекос на правый фланг (был очевиден).

ЖИРУ – ГОЛ НА СТО МИЛЛИОНОВ!

Так что главное событие первых 45 минут – желтая карточка Маунту, ставшая для него третьей в нынешней Лиге чемпионов. В ответной встрече он не примет участия, как и перебравший предупреждений Жоржиньо. Эти потери очень серьезно изменят организацию атак в средней линии синих, но это будет в Лондоне.

Что до Бухареста, то и после перерыва картина игры не изменилась, зато стало чуть больше ударов и два из них украсили эту закрытую игру. Сначала Жоау Фелиш ударом через себя не попал в ближний угол, а затем то же самое изумительно исполнил остававшийся то того момента в тени Оливье Жиру. Француз в момент исполнения удара находился в офсайде, но после совещания с VAR Феликс Брых гол все-таки засчитал – вероятно, потому, что мяч попал к французу от защитника Марио Эрмосо.

https://twitter.com/temiloluwaoo/status/1364328167356436480

Этот гол стал возможен благодаря тому, что «Челси» удалось выманить соперника на свою половину поля. Испанцы пошли в прессинг, оставили дыру в центре поля и потеряли стройность рядов. А уж как Жиру реализовал свой шанс, это просто нечто – попал точно в угол без шансов для Яна Облака.

Только после этого мадридцы начали играть в футбол, но с непривычки так и не успели понять, что делать с мячом и как загнать его в ворота Эдуара Менди. В створ они так ни разу не попали, тогда как гости получили необходимую свободу впереди и были даже близки к тому, чтобы удвоить преимущество. Но и один выездной гол становится для «Челси» огромным подспорьем перед ответной встречей.

Лига чемпионов

1/8 финала. Первый матч

«Атлетико» - «Челси» - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 68.

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо (Витоло, 84), Льоренте, Коке, Сауль (Торрейра, 83), Лемар, А. Корреа (М. Дембеле, 82), Фелиш (Лоди, 83), Суарес.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо, Маунт (Зиеш, 74), Вернер (Хаверц, 87), Жиру (Пулишич, 87).

Предупреждения: Маунт, 1. Льоренте, 63. Жоржиньо, 64. Лемар, 90+3.

Судья: Брых (Германия).

источник: «Советский спорт»
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