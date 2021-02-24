Дмитрий Селюк: Азмун подходит «Севилье», но клуб не мог контактировать с игроком - вранье

- Некие испанские СМИ сообщают, что форвард «Зенита» Сердар Азмун может летом перебраться в «Севилью». Что скажете?

- Азмун хороший форвард, не сомневаюсь, что он востребован в Европе, в том числе и в Испании, - говорит Дмитрий Селюк, который как раз проживает в Испании. - А что касается конкретно «Севильи», не уверен, что это реальная информация. Ни один европейский клуб не будет за полгода объявлять, что хочет купить такого-то футболиста. Хотя для Азмуна испанский чемпионат удобнее итальянского или английского.

- Пишут, что клуб контактировал с Азмуном, он согласен на переход.

- «Севилья» не могла с ним контактировать без разрешения «Зенита». Если питерский клуб пожалуется в УЕФА, на «Севилью» будет наложен серьезный штраф. Но «Севилья» солидный европейский клуб, она не станет нарушать правила.

И если такое пишут - это полное вранье. Такое даже теоретически не может быть. Это вбросы агентов.

Помните, как у «Барсы» были проблемы перед переходом Гризмана?

- Пишут также, что «Севилья» готова заплатить за Азмуна 20 миллионов евро. Реальная сумма за такого форварда?

- Вполне. Она, конечно, могла быть и выше, но не в нынешней ситуации пандемии, когда в Испании и во всей Европе играют без зрителей.