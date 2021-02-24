Казанский – фартовый комментатор для «Зенита» и «Спартака»

- местные, то есть те, кто прикреплен к конкретной команде. Обычно они играют роль второго комментатора и работают от бровки. Такие специалисты есть только у региональных команд, но не всех – пример, за «Зенитом» и «Уралом» прикреплены конкретные комментаторы, а у «Краснодара», «Ростова» и «Сочи» их нет.

- постоянные, то есть те, кто регулярно работает на различных матчах (например, Тимур Журавель);

Для начала стоит разобраться, кто есть кто в комментаторском цехе. На матчах РПЛ в нынешнем сезоне телезрители слышали 29 голосов. Всех комментаторов можно разделить на три категории:

Матч в Петербурге будет комментировать Сергей Кривохарченко, ставший осенью наряду с Денисом Казанским талисманом сине-бело-голубых. При нем питерцы набрали в 4 матчах 10 очков и наколотили в ворота соперников 14 мячей.

- условно, запасные, то есть те, кто появляется в прямом эфире лишь время от времени, как Сергей Акулинин, отработавший осенью только один матч, зато едва ли не самый статусный в лиге – «Зенит» - «Спартак» (3:1).

Самым задействованным комментатором на матчах РПЛ является Журавель, чаще всего работающий от бровки. Он в 19 турах отработал на 17 матчах и видел вживую 15 команд (кроме «Ростова»). Также в топ-4 входят Роман Трушечкин (16 матчей), Роман Нагучев (14) и Семен Зигаев (13), тогда как основная группа комментаторов в среднем отрабатывает 10-12 матчей. В эту категорию входят статусные Нобель Арустамян, Констанин Генич, Денис Казанский, Александр Шмурнов и другие.

Неожиданно мало (по 7 матчей) в активе Георгия Черданцева и Дмитрия Шнякина. Вероятно, причина в том, что первый зачастую занят авторской передачей, а второй чуть больше сконцентрирован на европейском футболе.

Нам неизвестно, как проходит обсуждение назначений комментаторов на матчи, но согласно статистике, это рассеивание неравномерно. Если оставить за скобками «прикрепленных» комментаторов, то чаще встречают знакомые голоса болельщики столичного региона. Так, Нагучев отработал пять матчей ЦСКА, Шмуров – «Динамо», Генич – «Локомотива», а Зигаев (он находится на бровке) – «Химок». Также последнему часто достаются игры тульского «Арсенала» (тоже пять).

Есть для команд фартовые и не фартовые комментаторы. Яркие примеры – Денис Казанский, при котором «Зенит» выиграл все три своих матча – у ЦСКА, «Уфы» и «Химок» – с общей разницей мячей 10-1, тогда как в присутствии Журавеля питерцы в тех же трех играх набрали всего два очка (ничьи с «Локомотивом» и «Уралом» и поражение от «Динамо») и забили только один мяч, а при Шнякине довольствовались одним очком в играх с «Уралом» и «Арсеналом».

Мы подготовили соответствующую инфографику по каждому из 16 клубов РПЛ.

Понятно, что чем больше матчей одной команды провел комментатор, тем выше вероятность, что результаты будут разными, так что 100-процентный результат при более двух матчах набрал только «Зенит» при Казанском. По две победы из двух «принесли»:

- Зигаев и Сергей Кривохарченко – армейцам;

- Александр Аксенов и Михаил Моссаковский – сочинцам;

- Александр Неценко – бело-голубым;

- Журавель и Михаил Поленов – краснодарцам;

Пожалуй, в «Урале» рады Шнякину. При нем екатеринбуржцы оба матча свели вничью, однако их соперниками были ЦСКА и «Зенит», так что это можно считать успехом.

Среди не фартовых отметим, что спартаковские и краснодарские болельщики должны как огня бояться Романа Трушечкина – красно-белые при нем набрали в трех матчах два очка (ничьи с «Уфой» и «Зенитом», поражение от «Сочи»), а «горожане» – столько же в четырех (ничьи с ЦСКА и «Сочи», поражения от «Зенита» и «Урала»).

Динамовцы вряд ли рады Поленову (ничья с «Ротором», поражения от «Химок» и «Ростова»), химчане всеми силами избегают Казанского (поражения от ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Зенита»), а уфимцы – Арустямяна (поражения от «Краснодара», «Тамбова» и «Локомотива» с общим счетом 0:6).

А железнодорожники робеют, когда слышат голос Шмурнова. При нем «Локо» выиграл только у «Тамбова», зато проиграл дома «Ротору» и получил по пять мячей в играх с «Динамо» и «Краснодаром».