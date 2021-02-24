Андрей Червиченко: Трансфер Промеса – всего лишь дорого купленные воспоминания о чемпионском годе

- Свершилось: «Аякс» официально объявил в переходе Промеса в «Спартак»…

- Я уже говорил, что покупка Промеса – очередной глупый трансфер, это просто дорого купленные воспоминания о чемпионском годе.

- «Спартак» заплатит «Аяксу» 8,5 млн евро за Промеса.

- Потрачены огромные деньги за 30-летнего игрока, вот и все.

- Там еще речь о возможных бонусах. С их учетом цена трансфера вырастет до 11 млн. Я только не очень понимаю, о каких бонусах речь.

- Видимо, обе стороны считают, что пришел такой мессия, который поможет «Спартаку» выиграть такие трофеи, о которых даже и не мечтали.

- Еще одна новость: по сообщениям испанских СМИ, «Севилья» проявляет серьезный интерес к Азмуну. На мой взгляд, сильнее форварда в нашем чемпионате сейчас нет. А вы что думаете?

- Да, Азмун форвард хороший. Если бы он еще реализовывал лучше свои моменты, хотя половину из них, а он реализовывает пока только треть. Маловато для классного форварда. А шансов у Азмуна много, он хорошо открывается, все время на острие, чувствует момент.

- Вроде бы «Севилья» готова заплатить за Азмуна 20 миллионов. Нормальная цифра?

- Вполне. И если парень хочет ехать в Европу, надо отпускать однозначно. Иначе он здесь закиснет. Тем более, в России Азмун все уже выиграл. К чему ему здесь стремиться? Потом уже за также деньги его трудно будет продать.