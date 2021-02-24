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Валерий Кечинов: Ожидаю от Промеса такой же яркой игры за «Спартак», как при Каррере
24 февраля 17:30
автор: Юлия Григорьевская

Валерий Кечинов: Ожидаю от Промеса такой же яркой игры за «Спартак», как при Каррере

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Советским спортом» мнением о возвращении Квинси Промеса в стан красно-белых.

- Вы верили, что Промес все-таки окажется в «Спартаке»? Его переход очень затянулся, и вот, наконец, пришло официальное подтверждение...
- Я наделся на это. Ему нужна игровая практика, а в «Аяксе» он ее не получил в необходимом объеме. «Спартак» для Квинси родная команда, и болельщики с нетерпением ждали этот трансфер. Если Промесс находится в хороших кондициях, это однозначно усиление «Спартака». Ожидаю от него такой же яркой игры, как при Каррере.

- Но тогда Промесс был моложе.
- Ну и что? Мы все помним, что тогда Квинси был лидером в атаке красно-белых. Он много отдавал, забивал, создавал. Очень хочу, чтобы он и сейчас был таким.

- Недостаточное игровое время в «Аяксе» может стать проблемой для него?
- Нет. Одна-две игры и он наберет форму. Так-то Промесс должен был в тонусе. Он все-таки тренировался. Да, Квинси мало выходил на поле, но через игры он быстро наберет необходимый ритм.

- Ждете его уже в ближайшем матче с «Рубином»?
- Нужно дать игроку какое-то время. С листа выйти и сыграть очень тяжело. Плюс мы не знаем, в каком состоянии Промес сейчас находится. Хотя, возможно, он в порядке и его выпустят сразу. Тоже не исключаю такой вариант. Тем более мы видели матч с «Динамо», где «Спартак» беззубо выглядел в атаке. Если Промес находится в хороших кондициях, его сразу надо выпускать, с первых минут.

- Кого он вытеснит из состава?
- Вот этого не знаю. Информация о его переходе поступила совсем недавно, поэтому я не задумывался. Наверное, будет играть инсайда либо справа, либо слева, как раньше в «Спартаке» при Каррере. Не думаю, что он будет чистым нападающим.

- Приход Промеса позволит улучшить результаты «Спартака» и побороться за Лигу чемпионов?
- Очень на это надеюсь. Мы давно не видели Квинси в деле и пока еще не понимаем, как он будет выглядеть. Но я рассчитываю, что он, как профессионал, держит себя в хорошем рабочем тонусе. Мы все помним чемпионский сезон, когда Промес играл в «Спартаке», и как он играл. Хотелось бы видеть такого же Промеса.

- Рассматриваете его как лидера команды, или Квинси нужно еще будет побороться за это звание?
- Понятно, что ему нужно будет притереться к ребятам. Это ведь уже другая команда. Но для профессионала притирка должна быстро происходить. Надеюсь, для этого не понадобится много времени.

- Промеса подписали на 3,5 года. Стоит ли ожидать, что вокруг него будут строить новую команду, когда уйдет Тедеско?
- Конечно. Для нашего чемпионата это игроки очень хорошего уровня. В «Аяксе» ему было тяжеловато. В «Севилье» не могу сказать, что Промес себя ярко проявил, но для российского чемпионата это звезда.

- Почему у него не получилось в Европе?
- У Квинси были там неплохие игры, особенно в «Аяксе», где он себя ярко проявлял. Но в целом он не до конца показал себя в европейских клубах. Я не считаю его возвращение в Россию шагом назад. Каждому футболисту необходима игровая практика, а в «Аяксе» ее было мало. В таком случае теряется тонус и навыки. Поэтому считаю переход в «Спартак» пойдет Промесу на пользу. В этом межсезонье это самый громкий трансфер для нашего чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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