Валерий Кечинов: Ожидаю от Промеса такой же яркой игры за «Спартак», как при Каррере

- Вы верили, что Промес все-таки окажется в «Спартаке»? Его переход очень затянулся, и вот, наконец, пришло официальное подтверждение...

- Я наделся на это. Ему нужна игровая практика, а в «Аяксе» он ее не получил в необходимом объеме. «Спартак» для Квинси родная команда, и болельщики с нетерпением ждали этот трансфер. Если Промесс находится в хороших кондициях, это однозначно усиление «Спартака». Ожидаю от него такой же яркой игры, как при Каррере.

- Но тогда Промесс был моложе.

- Ну и что? Мы все помним, что тогда Квинси был лидером в атаке красно-белых. Он много отдавал, забивал, создавал. Очень хочу, чтобы он и сейчас был таким.

- Недостаточное игровое время в «Аяксе» может стать проблемой для него?

- Нет. Одна-две игры и он наберет форму. Так-то Промесс должен был в тонусе. Он все-таки тренировался. Да, Квинси мало выходил на поле, но через игры он быстро наберет необходимый ритм.

- Ждете его уже в ближайшем матче с «Рубином»?

- Нужно дать игроку какое-то время. С листа выйти и сыграть очень тяжело. Плюс мы не знаем, в каком состоянии Промес сейчас находится. Хотя, возможно, он в порядке и его выпустят сразу. Тоже не исключаю такой вариант. Тем более мы видели матч с «Динамо», где «Спартак» беззубо выглядел в атаке. Если Промес находится в хороших кондициях, его сразу надо выпускать, с первых минут.

- Кого он вытеснит из состава?

- Вот этого не знаю. Информация о его переходе поступила совсем недавно, поэтому я не задумывался. Наверное, будет играть инсайда либо справа, либо слева, как раньше в «Спартаке» при Каррере. Не думаю, что он будет чистым нападающим.