«Мы еще не вылетели из Лиги Европы». Мусаев - перед решающим матчем в Загребе

- В первой игре мы сделали много ошибок и это непозволительно на таком уровне. У нас теперь сложная задача - отыграться и исправить ситуацию. Ожидаем, что будет трудный матч. Мы понимаем, где недоработали и завтра сделаем все, чтобы был другой результат, - рассказал Мусаев.

- Тяжело ли настроить команду на матч после трех пропущенных мячей в домашней игре и какой настрой в раздевалке?

- Мы играли дома, и это был первый матч в этом году. Конечно, мы хотели добиться победы. Хотим проходить дальше и никого особо мотивировать не нужно. У нас был серьезный разговор после первой игры с тренерами и игроками. Я вижу, что ребята сконцентрированы и собраны. Надо завтра выйти на поле и доказать свои слова на деле.

- «Краснодар» выбыл из кубка России и в Лиге Европы сложная ситуация. С чем связываете такое тяжелое начало года?

- Пока у нас есть шансы. Мы еще не вылетели из Лиги Европы. Да, начало получилось сложное, но и соперники у нас были непростые. Мы понимаем, где ошиблись и сделали неправильные вещи. Одной причины не могу назвать, их целый комплекс. Но футбол тем и хорош, что каждую неделю есть новая игра и шанс, чтобы добиться новых побед и целей.

- Голкипер Евгений Городов в первых матчах года не выручает команду. Не задумываетесь ли о рокировке вратарей на матч в Загребе?

- Понятно, что ошибки вратаря и защитников всем бросаются в глаза. Если нападающий не забивает, этого никто не видит так, как если ошибается голкипер. Но мы должны разделять эту ответственность. Ситуацию, когда Евгению пришлось выручать команду, защитники, нападающие и полузащитники допустили. Неправильно сваливать вину на одного человека. Мы все ошибаемся, все недорабатываем. Если случается поражение, то оно общее, и тренеров, и футболистов. Тот же Евгений в прошлых европейских и российских матчах много раз выручал нашу команду. Поэтому нельзя разделять игроков. Мы все делаем одно дело.

- В первой игре «Краснодар» испытывал трудности в защите при подаче угловых. Какие требования вы предъявляете футболистам, и как распределяется ответственность внутри штрафной?

- В прошлом году до нового года мы пропустили один мяч с углового. В прошлом матче мы много позволили сопернику. Это были индивидуальные ошибки. Мы плохо разобрались. Обычно в подобных ситуациях мы разбираемся лучше. Тут нет системной ошибки. Мы должны внести коррективы и допускать меньше остроты у наших ворот. Более детальные расклады мне сейчас трудно дать. Это все индивидуальные ошибки.